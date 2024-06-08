斗六夜市必吃！超狂牽絲玉米瀑布、整桶「紫米芋泥奶磚」先卡位

首圖／IG@jun_de_lu、IG@how2o.food

文／ReadyGo

許多人到雲林旅遊時，一定會安排到斗六觀光夜市吃吃雲林美食。斗六觀光一周營業兩天，分別為周二和周六，熱鬧的夜市有許多攤位，不論是想要吃銅板美食，想要飽餐一頓，或是想要來點飯後甜點，都可以一次滿足，一起來看看斗六觀光夜市有哪些必吃的雲林美食小吃吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方

雲林美食

斗六觀光夜市

大岡山豆乳雞翅

大岡山豆乳雞翅在每個週六都會在斗六觀光夜市擺攤，除了有招牌的豆乳雞翅之外，還有無骨雞肉串、無骨豆乳雞、無骨排骨酥等，無骨的品項不用挑骨頭就可以直接大快朵頤。豆乳雞翅和無骨雞肉串一支都只要20元，銅板價就能夠吃到。

圖／IG@how2o.food

斗六雞場鹽水雞

在逛夜市時，如果吃炸物吃膩了，想要來點清爽一點的小吃，換換口味，或是想要吃一點蔬菜的話，鹽水雞或是滷味是許多人的首選。周二、周六在斗六觀光夜市擺攤的「斗六雞場」也許多配菜選擇，可以選擇自己喜歡的配菜搭配鹽水雞，適合想要吃得清爽一些的人。

圖／IG@how2o.food

黃記老潼關肉夾饃

「黃記老潼關肉夾饃」每周六會到斗六觀光夜市擺攤，肉夾饃是來自中國陝西的傳統小吃，烤得酥脆的千層餅皮，中間夾著青椒、甜椒、碎肉，看著就讓人食指大動。另外，也可以選擇加一顆糖心蛋，讓整體的口感更上一層。

圖／IG@angwe_linlin

圖／IG@angwe_linlin

肉食日嚐

到了夜市，除了各個攤位的小吃之外，也有許多隱藏在夜市之中的美食。「肉食日嚐」嚴選肉品，提供了精緻美味的炭火燒肉丼，滿足饕客們的味蕾。有機會到斗六觀光夜市時，不妨到肉食日嚐的餐車坐下來吃碗好吃又有飽足感的炭火燒肉丼。

圖／IG@easonbroadcast

圖／IG@easonbroadcast

玄櫻拉絲流瀑玉米

看著老闆在攤位上將玉米、奶油、起司在鐵板上攪拌、翻炒，交織在一起的食材變成了玉米瀑布，看起來相當壯觀，看著拉絲的流瀑玉米流洩而下，相當療癒。到了「玄櫻拉絲流瀑玉米」的攤位，可以同時享受嗅覺、味覺與視覺上的饗宴。

圖／IG@jun_de_lu

圖／IG@jun_de_lu

泰爽泰式手作茶飲

逛夜市的途中，很多人都會買一手拿著飲料、一手拿著小吃，邊走邊喝、邊走邊吃。來到斗六觀光夜市，不妨到泰爽泰式手作茶飲的攤位點杯泰式茶飲來喝吧！除了傳統泰式奶茶、傳統泰式奶綠之外，還有泰式檸檬爽茶、泰式粉紅奶等品項可以選擇。

圖／IG@fiefie1995

鮮奶瀑布麻糬 芋泥教父

在品嘗了各式鹹的小吃之外，總會想要在最後來點甜點，在斗六觀光夜市的「鮮奶瀑布麻糬 芋泥教父」可以買到一整桶的「紫米芋泥奶磚」，裡面有紫米、芋泥、麻糬、脆片等，用料豐富的芋泥桶可以讓人盡情享用。攤位還有賣每天手工現做的鮮奶麻糬，同樣也是許多人喜愛的甜點。

圖／IG@maxine116xxx

影｜雲林一日遊｜在地人帶你！吃海鮮、泡腳看夜景，體驗不一樣的雲林！

【你可能也想看】

►盤點全台7座國家森林遊樂區！景點規劃＆特色介紹 盡情親近山林

►玩下龍灣必勾清單！划獨木舟遊「海上桂林」 打卡千年鐘乳石洞

►盤點嘉義火車站周邊美食！全台最強烤玉米、被臭豆腐耽誤的豬腳店