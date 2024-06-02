旅遊業推達人帶路4路線玩埃及、京都　暑假到花蓮2日遊999元起

▲跟著攝影師視角玩京都。（圖／攝影師周有煦提供）

記者蔡玟君／綜合報導

疫後旅遊大爆發，結合興趣、具專業性的主題旅遊產品，或是造訪特殊旅遊國家都更受青睞。雄獅旅遊就與深耕興趣分眾平台「欣講堂」合作，推出4條風格旅人帶路主題路線，包括前往埃及探訪古文明、摩洛哥，還有以攝影師視角重新欣賞日本古都京都。

雄獅旅遊指出，對台灣人而言，出國旅遊已成為剛性需求，但仍有非常龐大的興趣分眾旅遊市場尚未被滿足，這些旅客尤其在意「稀缺資源」與「名人推薦」的多元精緻主題旅遊行程，因此推出4條特色風格旅人帶路主題遊程，按旅客的興趣和需求來量身打造行程，跟隨風格旅人觀點看世界。

▲摩洛哥具有豐富的多元異國文化。（圖／動感小帆）

▲埃及成為出國新興熱門旅遊目的地。（圖／融融歷險記）

此次風格旅人路線包括有旅遊冒險YouTuber「融融歷險記」隨團主講的埃及，攝影名師周有煦將跟著旅人一起前往京都、鳥取沙丘、倉敷美觀地區，帶領旅客用攝影師視角重新認識古都；攝影旅遊家「動感小帆」則將帶隊前往摩洛哥，與當地柏柏爾人互動，拍攝德吉瑪廣場和「山羊上樹」奇景。

針對建築設計與藝術文化主題，特別邀請究方社創意總監「方序中」和藝術導覽講師「洪秀華」規劃專屬行程。方序中將帶領團員前往德國，探訪英國傳奇搖滾歌手大衛．鮑伊的創作軌跡，並參觀柏林博物館島；洪秀華則策劃深度日本藝術祭之旅，透過導覽藝術作品、搭乘觀光列車及品嚐地方特色餐食，讓參團學員深刻感受日本藝術文化的魅力。

▲花蓮甫於去年開幕的星巴克理想門市。（圖／雄獅旅遊提供）

同時，響應政府振興花東觀光補助政策，雄獅旅遊即日起推出國旅快閃優惠活動，國內飯店訂房推出花蓮經典假日飯店每晚1999元起、理想大地渡假飯店每晚3999元起、秧悦美地度假酒店入住行政客房3天2夜6600元等優惠，搭配花東觀光補助每房每晚最高再省1000元，使用折扣碼還享國內訂房滿3,000元折200元優惠，限量200組。



同時，雄獅旅遊官網於6月6日、6月13日上午10點還祭出國內團體行程及星級飯店限量搶購，首波主打指定國旅2日遊每人999元起，此外，雄獅旅遊日前舉辦全台「親子友善飯店」票選活動，6月1日起訂購指定親子友善飯店，優惠價每人最低1250元起。

▲日本環球影城是台灣人最喜歡的日本樂園。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，各大旅行社業者也持續推出出國優惠。可樂旅遊推出「韓國揪好康5日」玩首爾，旅展價8900元起，同時於旅展期間，每天上午11點規劃有日本環球影城門票買1送1活動，現場更有香港迪士尼「魔雪奇緣世界」主題拍照牆。



長程線方面，想來趟難忘的瑞士之旅，業者推出「珺臨德瑞10日」安排入住瑞士皮拉圖斯山頂飯店，將帶領旅客到如仙境般的瑞士山上住一晚，旅展價9萬7900元起。富含文化魅力的土耳其，深受旅客歡迎，「直飛土耳其超值選10日」搭乘土耳其航空直飛伊斯坦堡，特別規劃入住卡帕多奇亞洞穴風格飯店2晚及4晚五星酒店，旅展價最低5萬8400元起。

易飛網則趁著旅展推出團體優惠，包括玩日韓最低7900元起，其中九州系列行程「小資輕旅行4日」原價每人2萬7900元起，優惠享買一送一；韓國觀光公社認證優秀商品「韓國首清雙城5日」，走訪盧登西亞歐洲主題公園彷彿置身中世紀歐洲，韓國系列行程每人最低8900元起，第二人最高再享優惠3000元。

▲大紅花海上屋Villa度假村。（圖／世邦旅遊）

世邦旅遊在此次旅展推出歐洲早鳥最高第2人減1.2萬元、日本暑假最高第2人減1萬等優惠。以國人最愛的日本、韓國方面，首爾自由行4天1萬4900元起，再送T-money卡及每日1G網卡；沖繩自由行則採用星宇、長榮、華航，每人1萬3888元起。

東南亞除了泰國、越南外，馬來西亞主打入住最不可錯過的大紅花海上Villa，以市場最殺驚爆價格1萬7900元起；位於南亞的斯里蘭卡，充滿佛教古國的氛圍，每月1團特定出發日，旅展現場直接下殺9000元，全覽9日行程5萬1900元起(含稅簽)。