此生必去！卡帕多奇亞搭熱氣球攻略　上百顆造型球在眼前超夢幻

▲卡帕多奇亞熱氣球體驗是一生一定要做的事。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／土耳其報導

來到土耳其必做的事就是搭熱氣球，其中到卡帕多奇亞搭熱氣球更被全球旅客譽為是「此生必做」的事，《東森新媒體ETtoday》實際前往現場，隨著熱氣球升至高空，可看到上百顆各種繽紛色彩的熱氣球在眼前，還有卡帕多奇亞最代表的奇岩異石地貌，搭上破曉天空，夢幻場景讓人從頭到尾拍不停。

▲搭熱氣球受到天氣影響極大。（圖／記者蔡玟君攝）

熱氣球搭乘最佳時間

到卡帕多奇亞想體驗熱氣球必須事先預約，雖然一年四季都能體驗，但最佳月份通常落在4至5月和9至10月，此時天氣相對穩定，順利起飛機率高。

目前台灣旅客可以透過跟旅行團安排行程，或事先透過旅遊電商平台預訂，搭乘金額落在新台幣8000至9000元不等。但預訂後當天是否能順利起飛，仍等待最後熱氣球單位通知，當地人表示，有時前一天就會早早宣布停飛公告，但也有旅客抵達現場，才被告知無法起飛，天氣是最大影響因素。

▲▼卡帕多奇亞熱氣球體驗通常是凌晨出發，現場也可看到來自台灣旅行社專屬造型球。（圖／記者蔡玟君攝）

卡帕多奇亞熱氣球都是在日出前搭乘，約凌晨4點半出發，抵達熱氣球現場。記者於現場直擊，旅客抵達之前，工作人員就已開始為熱氣球充氣，現場可看到無數顆造型各異的熱氣球，甚至台灣旅行社如可樂旅遊，在現場也擁有3顆造型熱氣球讓旅客搭乘。

▲搭熱氣球務必遵守飛行員指示。（圖／記者蔡玟君攝）

搭熱氣球注意事項

由於4、5月的土耳其天氣仍涼，尤其清晨氣溫可能10度以下，建議旅客要帶禦寒外套與長袖、長褲，此外，隨身物品如手機、相機必須有掛繩掛好，避免飛行途中掉落。而搭乘時必須按照飛行員指示，例如起飛、將落時，所有乘客都必須蹲下、抓緊邊緣的繩子，也不能探頭探腦，等到順利起飛與降落時才能起身。

▲▼卡帕多奇亞熱氣球自由飛能俯瞰壯觀地貌。（圖／記者蔡玟君攝）

實際熱氣球體驗

卡帕多奇亞熱氣球都屬於自由飛形式，飛行時間約50分鐘至1小時。隨著飛行員將熱氣球緩緩升空，當天光漸漸明亮，旅客可以從空中俯瞰卡帕多奇亞帶著微粉、又參雜著淡綠、淺黃地質景觀，以及各種奇岩異石都在腳下。

▲▼上百顆熱氣球在眼前，讓人驚呼連連。（圖／記者蔡玟君攝）

飛行員在飛行期間並不會讓熱氣球只飛在同一高度，反會時而升至最高空，時而下降約離地50公尺處，讓旅客能透過不同高度視角欣賞地景。而當天色漸亮，旅客可看到上百顆熱氣球在卡帕多奇亞高原間飛行，壯觀且夢幻場景，難怪會被全球旅人譽為是一生一定要來一次的旅遊體驗。在搭乘後，業者還會提供搭乘證書，代表完成一趟熱氣球之旅。

卡帕多奇亞停留天數建議

由於搭熱氣球時間都是在凌晨、或日出後，為了避免行程太趕，建議旅客在卡帕多奇亞至少停留三天兩夜，並可將熱氣球體驗安排在第二天早上，搭完後還能回飯店吃早餐、休息一下，同時也有更充裕的時間，可以前往獵人谷、鴿子谷、地下城等景點參觀。