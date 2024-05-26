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土耳其超刺激空中餐廳！懸吊40米高空吃飯　360度無遮蔽看紅河

▲▼土耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卡帕多奇亞超刺激的「空中懸吊餐廳dinner in the sky」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／土耳其報導

想像過把你吊在40公尺高空喝下午茶、吃晚餐是什麼感受嗎？網友譽為全球最夢幻熱氣球之都的卡帕多奇亞，現在就有在地業者引進最新「空中懸吊餐廳Dinner in the Sky cappadocia」，利用吊車將你升上高空，懸空享用精緻餐點邊欣賞紅河景觀，提供超刺激用餐體驗。

▲▼土耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼空中懸吊餐廳dinner in the sky是利用吊車方式將餐廳吊起，360度完全沒有任何玻璃遮擋。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼土耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／記者蔡玟君攝）

空中懸吊餐廳體驗從2006年在比利時開始興起，如今在全球100多個城市都有據點，最大特色就是利用吊車將餐廳吊到半空中，在360度完全無玻璃遮蔽下欣賞周邊城市景觀，邊享用餐廳提供的餐點。現在土耳其在地觀光業者加盟該品牌，將空中懸吊餐廳引進卡帕多奇亞，並設置於紅河河畔，於2023年9月正式開幕。

▲▼土耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／記者蔡玟君攝）

▲所有座位都配有安全裝備，且座椅可以360度旋轉，怕高的人建議可以坐在內側。（圖／記者蔡玟君攝）

業者表示，目前主要提供中餐與晚餐時段，可提前預約，並需提前點餐讓業者準備餐點，每次用餐時間約60至70分鐘，但該餐廳也收到風速影響，若遇到風速過大判斷無法升空則會退費，此外，餐廳僅從4月底、5月初至10月營業，冬天不開放。

▲▼土耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼會有專人協助綁上安全帶。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼土耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／記者蔡玟君攝）

根據記者實際體驗，每一個位置均設有安全帶措施，坐上椅子後，會由工作人員運用3條安全帶固定旅客，因此建議體驗時穿著褲子前往較佳，由於餐廳完全無任何牆面、地板遮擋，手機、相機等隨身物品必須有掛繩；安全帶會保留向前延伸空間，讓旅客可以更輕鬆用餐。

▲▼耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲旅客可以在完全無遮擋下，欣賞紅河河畔與卡帕多奇亞城市景觀，且腳完全懸空。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼土耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從空中俯瞰周邊城市風光。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著餐廳正中心的螢幕開始倒數計時「5、4、3、2、1」，吊車就會將整座餐廳緩緩升空，隨著視線逐漸升高，旅客也可將座椅旋轉向外，讓腳完全懸空，體驗踩不到地的刺激感受，同時欣賞紅河畔與一旁的陶藝小鎮阿瓦諾斯景觀。

▲▼土耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼升空後服務人員會協助送餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼土耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼耳其卡帕多奇亞空中懸吊餐廳dinner in the sky。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲每次餐期約60至70分鐘，讓旅客體驗被吊在高空吃飯。（圖／老田鬧著玩粉絲團授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

當餐廳升到40米高空處，背後掛著安全鎖的服務人員就會開始上餐、提供酒水飲品，甚至會變身DJ播放各種超嗨音樂帶動氣氛，讓旅客感受在微風吹拂中，於空中用餐、拍照的難忘體驗，想要用餐，可以透過餐廳官方IG預約。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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