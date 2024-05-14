法國北部大城「盧昂」漫遊！直擊莫內畫筆下的雄偉教堂真面目

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者邵筱鈞

諾曼第首善之都 – 盧昂

盧昂是法國北部大城，位於塞納河下游、巴黎西北方，自古以來就是塞納河沿岸的貿易重鎮跟諾曼第地區的政經中心，在法國歷史上也具有舉足輕重的地位，聖女貞德就是在1431年時於盧昂的舊市集廣場被處以火刑。盧昂最有名的景點是盧昂主教座堂，莫內曾經為這大教堂畫了約莫三十幅的印象派畫作，接下來就看看盧昂半日自由行有何好玩。

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盧昂主教座堂／聖母院

盧昂的發展跟維京人息息相關，諾曼第的諾曼意指北方人，當初維京人南下、四處在這邊打家劫舍、燒殺擄掠時，法國國王就賄賂他們，用黃金跟土地請他們留下作為戰力，這區域就被稱為諾曼第，即諾曼人的土地。

盧昂主教座堂是這城市最重要的教堂，諾曼人的首領羅洛（Rollo，第一位諾曼第公爵）就是在這個教堂受洗為基督徒，死後也葬在這邊。這教堂的樣式是火焰哥徳，擁有聳入雲天的高塔，在1880年科隆大教堂落成前，盧昂主教座堂是全世界最高的建築。關於羅洛的故事，可以由NefFlix欣賞根據歷史改編的《維京傳奇》。

▲盧昂主教座堂的西面，也是莫內創作的主題。

▲盧昂主教座堂的南面。

▲視角是教堂的東南方拍過去。

▲近看南面的大門。

▲教堂的東面。

宏偉的建築，教堂內部也頗為可觀

除了哥德建築必備的肋架、玫瑰窗等等，還有放了為數頗多的聖人雕像跟一個優雅的石梯，蠻值得進去看看的。

▲中間的石梯造型很典雅。

▲大型彩繪玻璃也是哥德樣式教堂必備。

▲左邊是教堂的模型，兩個高塔就是前面提到的西立面。

▲華麗的佈道台跟深處的中央祭壇。

盧昂也有聖誕市集！

規模無法跟史特拉斯堡相提並論就是了，反正就在教堂旁邊，可以順便逛逛，我會來盧昂是在巴黎剛好有多出半天可以到處走走，除了主教座堂外就沒特別安排其他景點。

▲大教堂的周遭也有小小的聖誕市集。

▲法國人很愛旋轉馬車，史特拉斯堡的市集也有。

盧昂市區漫步

看完盧昂主教座堂之後就可以隨處走走了，這邊本來就不像巴黎一樣有絡繹不絕的遊客，又遇到雨天，街上頗為冷清，但還是無損它的街道景觀。盧昂也有許多木質骨架的建築，同屬諾曼地的聖米歇爾山也可以欣賞類似的建築物，舊城區必看的建築是大時鐘Le Gros-Horloge，就在Rue du Gros Horloge，這個鐘金碧輝煌、做工細緻，一定要來跟它合照。對聖女貞德有興趣的旅人可以走去Place Du Vieux Marché看看，那邊也有聖女貞德教堂（Église Sainte-Jeanne-d’Arc）。

▲大時鐘Le Gros－Horloge。

▲盧昂舊城區有為數眾多的木質骨架建築。

▲主要道路的街景。

▲盧昂車站。



巴黎到盧昂的交通方式：

由巴黎的車站搭乘Intercités直達車到盧昂右岸車站Rouen Rive Droite（盧昂的主要車站），約80分鐘。（盧昂觀光局網站）

盧昂聖母院地址：

Place de la Cathédrale, 76000 Rouen, 法國（Google Map位置圖）由右岸車站步行到那邊約15分鐘、一公里。

心得

其實我會到盧昂只是因為巴黎玩膩了，多出半天的空檔想到附近走走，而且又很喜歡拍哥德樣式教堂，所以就選了這個法國諾曼第的大城。雖然只待了半天而且天公不做美，其實還蠻開心的，推薦想到遠離巴黎市區四處走走的旅人。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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