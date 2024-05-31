ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

TTE旅展「旅行社優惠」懶人包！日本環球買1送1　跟團遊韓免萬元

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲日本環球影城是台灣人最喜歡的日本樂園。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／綜合報導

TTE台北國際觀光博覽會（簡稱TTE旅展）從今（31日）起連續四天於台北國際世貿一館登場。《東森新媒體ETtoday》就整理旅行社、電商於旅展現場提供的出國優惠，包括日本環球影城門票買一送一，連跟團到日本玩也有買一送一優惠。

可樂旅遊
可樂旅遊推出「韓國揪好康5日」玩首爾，旅展價8900元起，同時於旅展期間，每天上午11點規劃有日本環球影城門票買1送1活動，現場更有香港迪士尼「魔雪奇緣世界」主題拍照牆。

長程線方面，想來趟難忘的瑞士之旅，業者推出「珺臨德瑞10日」安排入住瑞士皮拉圖斯山頂飯店，將帶領旅客到如仙境般的瑞士山上住一晚，旅展價9萬7900元起。富含文化魅力的土耳其，深受旅客歡迎，「直飛土耳其超值選10日」搭乘土耳其航空直飛伊斯坦堡，特別規劃入住卡帕多奇亞洞穴風格飯店2晚及4晚五星酒店，旅展價最低5萬8400元起。

易飛網
易飛網此次旅展推出團體優惠，包括玩日韓最低7900元起，其中九州系列行程「小資輕旅行4日」原價每人2萬7900元起，優惠享買一送一；韓國觀光公社認證優秀商品「韓國首清雙城5日」，走訪盧登西亞歐洲主題公園彷彿置身中世紀歐洲，韓國系列行程每人最低8900元起，第二人最高再享優惠3000元。

▲▼大紅花海上屋Villa度假村。（圖／世邦旅遊）

▲大紅花海上屋Villa度假村。（圖／世邦旅遊）

世邦旅遊
世邦旅遊在此次旅展推出歐洲早鳥最高第2人減1.2萬元、日本暑假最高第2人減1萬等優惠。以國人最愛的日本、韓國方面，首爾自由行4天1萬4900元起，再送T-money卡及每日1G網卡；沖繩自由行則採用星宇、長榮、華航，每人1萬3888元起。

東南亞除了泰國、越南外，馬來西亞主打入住最不可錯過的大紅花海上Villa，以市場最殺驚爆價格1萬7900元起；位於南亞的斯里蘭卡，充滿佛教古國的氛圍，每月1團特定出發日，旅展現場直接下殺9000元，全覽9日行程5萬1900元起(含稅簽)。

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡，東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

長汎假期
長汎假期指出，迎接暑假出遊旺季，日韓指定行程小孩不佔床立省1萬元，「沖繩自由行4日」1萬9200起，搭乘長榮航空，入住那霸市區高評價酒店；樂園行程首推「京阪神環球影城輕旅行5日」、「東京迪士尼晴空塔鎌倉箱根富士溫泉5日」，韓國「韓瘋三大主題樂園5日」，最低只要2萬5500起。

「馬來西亞漫遊雲頂五星天空酒店6日」1萬6888起，樂遊歡樂刺激的雲頂高原娛樂城，走訪世界文化遺產馬六甲；「宿霧小資輕旅行5日」1萬7999起，就能與鯨鯊共游，體驗雙跳島浮潛；「飛越清邁~叢林飛索、夜間動物園泰國蘭娜5日」2萬8900起。

▲▼泰國旅遊，曼谷旅遊，曼谷Central world，曼谷中央世界購物中心，曼谷塞車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲曼谷Central world。（圖／記者蔡玟君攝）

東南旅遊
東南旅遊推出「搭星宇航空到富國島2人同行5折起」，同時還有玩曼谷4天旅展價每人1萬4900元起，到日本四國每人更是免三萬。

長程線方面，南極在疫後成為最受歡迎行程之一，業者更推出南極17天搭乘龐洛郵輪星輝號，原價每人74萬9900元起，旅展每人省6萬；亦能前往南非，走訪特色自然景觀，原價每人9萬8999元起，旅展限定每人省3000元

▲▼泰國最長天空步道，泰國普吉島天空步道Beyond Skywalk Nangshi，泰國最長玻璃景觀步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲普吉島天空步道Beyond Skywalk Nangshi。（圖／記者蔡玟君攝）

燦星旅遊
泰國延長對台免簽證，讓台灣人赴泰旅遊熱潮持續升溫。燦星旅遊主打泰國普吉島，搭台灣虎航直飛玩6天，入住五星酒店加上Villa，一口價1萬9999元起，還有最低1萬3999元起團體行程優惠。同時業者針對日本四國高知、日本秋田也推出特色團體行程，帶領旅客探訪日本最後秘境地。

KKday
旅遊電商KKday於旅展現場進駐韓國觀光公社、泰國觀光局展館，推出現場折扣，包括釜山來回機票6688元起，還有泰國體驗行程買一送一。KKday表示，此次將於旅展現場推出下殺折扣，韓國主打釜山五日來回機票6688元起、首爾五日來回機票6999元起、濟州五日來回機票9900元起，另有首爾機加酒自由行1萬3500元起、釜山迷你團體行程2萬3900元起等優惠。

此外，泰國則推出體驗行程買一送一優惠，包含「曼谷美功鐵道＆水上市集一日遊」、「大城瑪哈泰寺一日遊」、「北碧府桂河大橋一日遊」，現場消費滿額即享折價，滿3000元折250元、滿4000元折400元。

關鍵字： TTE旅展 優惠快訊 亞洲旅遊 日本旅遊 韓國旅遊 歐洲旅遊 美洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

2024首爾國際庭園博覽會在漢江公園展出

2024首爾國際庭園博覽會在漢江公園展出

住礁溪晶泉丰旅買一送一

住礁溪晶泉丰旅買一送一

手機號碼對中「1763」任1碼送干貝

手機號碼對中「1763」任1碼送干貝

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

賴清德喊話：兩岸觀光秉持對等尊嚴

賴清德喊話：兩岸觀光秉持對等尊嚴

花蓮個別旅客住宿優惠起跑　即日起線上申請

花蓮個別旅客住宿優惠起跑　即日起線上申請

速食店「買烤雞送炸雞」限時19天吃

速食店「買烤雞送炸雞」限時19天吃

手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

振興花東觀光加碼！台灣好行免費　台灣觀巴2折

振興花東觀光加碼！台灣好行免費　台灣觀巴2折

水舞空舞綻放碧潭　煙花絢爛閃耀夜空

水舞空舞綻放碧潭　煙花絢爛閃耀夜空

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

饗饗、旭集、饗食天堂「黑鮪魚吃到飽」

王品南部最後一家「hot 7」熄燈

桃園隱藏版「點心工廠」挖寶撿便宜！

多了野溪溫泉！宇內溪戲水區6/1回歸

添好運台北站前店連3天菠蘿買一送一

Popeyes開幕首日爆人潮「200人搶吃」　

機票最低200起！旅展9家航空優惠

春上布丁蛋糕「真の布丁蛋糕」開賣

彰化溫體羊的天花板！羊帶皮湯是必點

TTE旅展「旅行社優惠」懶人包

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

2024首爾國際庭園博覽會在漢江公園展出

住礁溪晶泉丰旅買一送一

手機號碼對中「1763」任1碼送干貝

桃園超犯規20隻泰式酸辣蝦炒飯賣200元

賴清德喊話：兩岸觀光秉持對等尊嚴

花蓮個別旅客住宿優惠起跑　即日起線上申請

速食店「買烤雞送炸雞」限時19天吃

手搖飲「2大飲品買1送1」今天搶喝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366