TTE旅展「旅行社優惠」懶人包！日本環球買1送1　跟團遊韓免萬元

▲日本環球影城是台灣人最喜歡的日本樂園。（圖／記者謝盛帆攝）

記者蔡玟君／綜合報導

TTE台北國際觀光博覽會（簡稱TTE旅展）從今（31日）起連續四天於台北國際世貿一館登場。《東森新媒體ETtoday》就整理旅行社、電商於旅展現場提供的出國優惠，包括日本環球影城門票買一送一，連跟團到日本玩也有買一送一優惠。

可樂旅遊

可樂旅遊推出「韓國揪好康5日」玩首爾，旅展價8900元起，同時於旅展期間，每天上午11點規劃有日本環球影城門票買1送1活動，現場更有香港迪士尼「魔雪奇緣世界」主題拍照牆。



長程線方面，想來趟難忘的瑞士之旅，業者推出「珺臨德瑞10日」安排入住瑞士皮拉圖斯山頂飯店，將帶領旅客到如仙境般的瑞士山上住一晚，旅展價9萬7900元起。富含文化魅力的土耳其，深受旅客歡迎，「直飛土耳其超值選10日」搭乘土耳其航空直飛伊斯坦堡，特別規劃入住卡帕多奇亞洞穴風格飯店2晚及4晚五星酒店，旅展價最低5萬8400元起。

易飛網

易飛網此次旅展推出團體優惠，包括玩日韓最低7900元起，其中九州系列行程「小資輕旅行4日」原價每人2萬7900元起，優惠享買一送一；韓國觀光公社認證優秀商品「韓國首清雙城5日」，走訪盧登西亞歐洲主題公園彷彿置身中世紀歐洲，韓國系列行程每人最低8900元起，第二人最高再享優惠3000元。

▲大紅花海上屋Villa度假村。（圖／世邦旅遊）

世邦旅遊

世邦旅遊在此次旅展推出歐洲早鳥最高第2人減1.2萬元、日本暑假最高第2人減1萬等優惠。以國人最愛的日本、韓國方面，首爾自由行4天1萬4900元起，再送T-money卡及每日1G網卡；沖繩自由行則採用星宇、長榮、華航，每人1萬3888元起。

東南亞除了泰國、越南外，馬來西亞主打入住最不可錯過的大紅花海上Villa，以市場最殺驚爆價格1萬7900元起；位於南亞的斯里蘭卡，充滿佛教古國的氛圍，每月1團特定出發日，旅展現場直接下殺9000元，全覽9日行程5萬1900元起(含稅簽)。

▲東京迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

長汎假期

長汎假期指出，迎接暑假出遊旺季，日韓指定行程小孩不佔床立省1萬元，「沖繩自由行4日」1萬9200起，搭乘長榮航空，入住那霸市區高評價酒店；樂園行程首推「京阪神環球影城輕旅行5日」、「東京迪士尼晴空塔鎌倉箱根富士溫泉5日」，韓國「韓瘋三大主題樂園5日」，最低只要2萬5500起。



「馬來西亞漫遊雲頂五星天空酒店6日」1萬6888起，樂遊歡樂刺激的雲頂高原娛樂城，走訪世界文化遺產馬六甲；「宿霧小資輕旅行5日」1萬7999起，就能與鯨鯊共游，體驗雙跳島浮潛；「飛越清邁~叢林飛索、夜間動物園泰國蘭娜5日」2萬8900起。

▲曼谷Central world。（圖／記者蔡玟君攝）

東南旅遊

東南旅遊推出「搭星宇航空到富國島2人同行5折起」，同時還有玩曼谷4天旅展價每人1萬4900元起，到日本四國每人更是免三萬。

長程線方面，南極在疫後成為最受歡迎行程之一，業者更推出南極17天搭乘龐洛郵輪星輝號，原價每人74萬9900元起，旅展每人省6萬；亦能前往南非，走訪特色自然景觀，原價每人9萬8999元起，旅展限定每人省3000元

▲普吉島天空步道Beyond Skywalk Nangshi。（圖／記者蔡玟君攝）

燦星旅遊

泰國延長對台免簽證，讓台灣人赴泰旅遊熱潮持續升溫。燦星旅遊主打泰國普吉島，搭台灣虎航直飛玩6天，入住五星酒店加上Villa，一口價1萬9999元起，還有最低1萬3999元起團體行程優惠。同時業者針對日本四國高知、日本秋田也推出特色團體行程，帶領旅客探訪日本最後秘境地。

KKday

旅遊電商KKday於旅展現場進駐韓國觀光公社、泰國觀光局展館，推出現場折扣，包括釜山來回機票6688元起，還有泰國體驗行程買一送一。KKday表示，此次將於旅展現場推出下殺折扣，韓國主打釜山五日來回機票6688元起、首爾五日來回機票6999元起、濟州五日來回機票9900元起，另有首爾機加酒自由行1萬3500元起、釜山迷你團體行程2萬3900元起等優惠。

此外，泰國則推出體驗行程買一送一優惠，包含「曼谷美功鐵道＆水上市集一日遊」、「大城瑪哈泰寺一日遊」、「北碧府桂河大橋一日遊」，現場消費滿額即享折價，滿3000元折250元、滿4000元折400元。