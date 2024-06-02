走入港片《重慶森林》場景！打卡香港最長手扶梯　感受中環獨特氛圍

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者柯珮萱

香港中環半山扶手電梯全長超過800公尺，垂直差距為135公尺，不僅是全香港最長的手扶梯，也創下全球最長戶外有蓋行人電扶梯系統的記錄。貫穿許多重要街道，像是皇后大道中、威靈頓街、荷里活道，不僅是半山居民往來的交通要道，各種特色美食與餐廳也散佈其中，來香港中環玩一定要來感受一下超特別的長長手扶梯。

中環半山扶手電梯交通資訊

半山扶手電梯起點：中環地鐵站步行約５分鐘、皇后大道中

開放時間：下行6：00－10：00、上行10：00－00：00

中環半山扶手電梯環境介紹

香港中環半山區道路狹窄，為了舒緩道路交通，因此建造了全長超過800公尺的「中環半山扶手電梯」，完成整個旅程大約是24分鐘。

手扶梯每日上午6時至10時向下行往中環

服務往商業區上班的市民，而上午10時至午夜12時，則向上行往半山，方便遊客及下班市民登山。所以只有早上4個小時是向下的，其餘時間皆是向上運行，若是要向下則需要走沿途的樓梯及斜道。

▲來到時是傍晚時刻，因此扶手電梯是向上運行的，殊不知和我們要去的「中環街市」是相反方向。



▲貫穿許多重要街市及景點，像是在電影裡經常聽過的皇后大道中、荷里活道、SOHO蘇活區、蘭桂坊、砵典乍街，中間有非常多的出口，可以進出及匯入，人潮穿流不息。

中環半山扶手電梯電影場景

這裡是許多香港電影熱門取景地點，最知名的應該就是「重慶森林」和「新警察故事」，我對它的印象也是來自電影，終於也有機會親自走入電影場景。

▲邊搭手扶梯也能邊欣賞中環街景，從不同的角度看香港蠻不錯的。

▲狹窄的樓梯旁有特色的餐廳和酒吧，氣氛都超好的，幾乎都是客滿的狀態。

中環半山扶手電梯嘉咸街壁畫

嘉咸街壁畫位於嘉咸街46號與荷里活道48號交界，也是中環重要的一個打卡地標，壁畫主題是「九龍城寨」的空拍照，雖然只有短短的5公尺但人氣很旺。除了這個九龍城寨的壁畫外，還有其他繽紛的畫作，有時間的話可以慢慢散步收集。

整體感想

「中環半山扶手電梯」是來到中環必體驗的，也是香港的特色之一，還能感受電影場景，能夠到「蘭桂坊」享受香港夜生活，去「蘭芳園」吃菠蘿油，而我們則是去逛了「中環街市」。

中環半山扶手電梯

所在地址：香港中環街市

營業時間：每日06：00－12：00

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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