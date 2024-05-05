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信義區必知景點！風格眷村近拍101大樓　交通＆停車資訊懶人包

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我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲台北信義區景點四四南村。

撰文攝影／史努比玩樂園、整理／實習記者黃亭詠

台北信義區必遊景點四四南村，位於松勤路上，在熱鬧繁華的信義區居然隱藏了一個老舊眷村，四四南村是台北市第一個眷村，現已無人居住成為眷村展示館、四四廣場及文化公園，提供場地讓個人或是團體可以展覽藝文作品，或是成果發表會，這裡還有好丘GOOD CHO’s信義店，可以享用餐點及下午茶。

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信義區四四南村｜環境介紹

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

四四南村為台北第一個眷村，因位在陸軍庫房聯勤第四十四兵工廠的南邊因而命名，改建後注入文青元素，這裡有展演館、好丘文創餐飲、假日有市集活動，信義親子館也在這裡，加上可以輕鬆與台北101大樓合影，是台北市信義區必遊的IG打卡景點。

信義區四四南村｜交通＆停車資訊

公車：
搭乘202、207、647、650：信義幹線於信義行政中心站即可到達信義公民會館。
搭乘1、22、226、265、266、288、33、37、38：藍5至景新里站即可到達信義公民會館。
搭乘20、292、33、37、38：至信義光復路口站即可到達信義公民會館。

捷運：
淡水信義線至「台北101/世貿」下車，步行約3分鐘。

開車：
♦信義D1停車場（40元／30 分鐘），距離 87 公尺
♦雙旺信義停車場（25元／30 分鐘），距離 90 公尺
♦信義國小地下停車場（40元／小時），距離 93 公尺
♦TIMES松勤街（25 元／30 分鐘），距離 106 公尺
♦嘟嘟房世貿一館站停車場（70元／小時），距離 189 公尺

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲老房子木門與木窗各漆上了不同的顏色，老房子增添了繽紛的色彩變得活潑可愛，拍照也非常有文青感。

信義區四四南村｜眷村文物展示館

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲文物展示館主要為四四南村文化展示，包括四四南村歷史軌跡、眷村藝文、眷村美食、眷村生活。

信義區四四南村｜近距離拍台北101大樓

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

信義區四四南村｜信義親子館

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲信義親子館就隱藏在四四南村裡，適合0至6歲學齡前兒童，可以預約、也能現場排隊候補，親子免費遊玩。

信義區四四南村｜好丘GOOD CHO’s信義店

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲這裏還有一個咖啡廳好丘GOOD CHO’s信義店，除了販賣輕食、咖啡、貝果，也有許多文創商品，貝果常一出爐就秒殺。

文創商店

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲好丘的貝果很好吃，以前每次來如果搶得到我都會買好幾個，不過物價飆漲，現在一個貝果要50到80覺得有點小貴。

用餐環境

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲好丘GOOD CHO’s信義店用餐空間很寬敞，以老式窗框、珠簾、復古電扇裝飾，充滿著懷舊的眷村元素。

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

食記

片皮烤鴨堡299元

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲片皮烤鴨堡，一份299價格不太親民，裡面夾了小黃瓜、大蔥、生菜和烤鴨。

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲▼台北信義區景點四四南村，文青風格眷村，近距離拍台北101大樓，文創市集、好丘GOOD CHO’s信義店下午茶。（圖／史努比遊樂園提供）

▲檸檬氣泡飲100元，酸酸甜甜搭配清爽的氣泡，和漢堡蠻搭的。

總結
信義區四四南村好文青好好拍，假日有市集更好逛，還能來好丘買貝果、咖啡廳享用下午茶。周邊百貨公司林立逛街購物吃美食超方便，還有幾米月亮公車、中油石油探索館也能一起順遊。

四四南村

地址：臺灣台北市信義區松勤街50號
營業時間：10：00－17：00（周一不開放）
店家電話：（02）723－7937

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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