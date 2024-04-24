城市版「花園咖啡館」在花博！超美許願花園喝芬多精下午茶超紓壓　

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比樂園、整理／實習記者張宜樺

台北室內景點「天使生活館」位於花博公園新生園區內，史努比來逛臺北典藏植物園時意外發現的，「天使生活館」內設有咖啡廳和超美的許願花園，能夠享用下午茶、逛花園拍美照，享受天然芬多精。

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交通資訊＆環境介紹

搭乘捷運於圓山站步行約10分鐘；坐公車於捷運圓山站轉轉公車紅34（假日行駛）至林安泰古厝、紅50至新生公園、542 至吉林路底。開車前往周邊也有停車格。

和臺北典藏植物園在同一個建築

花博公園內的「天使生活館」，這裡除了有咖啡館和花園，也提供場地租借，能舉辦聚會、研習、展覽、品牌發表等活動。花博公園這裡還有臺北玫瑰園可以賞花、帶孩子來地球旅行遊戲場放電，光這個公園就能安排一整天。

天使生活館 咖啡館

和可樂娜逛完臺北典藏植物園後，發現旁邊有個好漂亮的花園，沒有發現這個場館需要門票，大刺刺就走了進來，後來服務人員告知逛花園需要購票，或是消費可以免費參觀，想說都給人家走進來了，索性就來杯咖啡逛逛花園吧。咖啡廳座位採用原木大方桌，座位區都倚著花園，能夠邊喝咖啡、邊欣賞窗外的花卉植物。

花茶是玫瑰茶，清香回甘，館方人員說花茶沒有咖啡因，原本是要點給可樂娜的，但花茶不是小孩的菜，可想而知我又喝了一肚子水了。咖啡是美式咖啡風味淡雅不苦澀。「天使生活館」這裡沒什麼花俏的飲料，就是走舒壓、放鬆、賞花的路線。

許願花園

喝了咖啡後來花園賞花，一開始猶豫要不要進來逛花園是因為當日天氣不好，下雨天天空都是灰濛濛的，怕花錢進來又拍不到美照，但換個角度想，下雨賞花也有不同的意境啦。一走進許願花園，史努比和可樂娜就驚呼好漂亮，藍綠色睡蓮池、花卉植物環繞、加上圓型天井，讓我聯想到印象派畫家莫內花園作品，好美好夢幻。



可樂娜問館方人員為什麼水池的水是藍綠色的，說是加了防止水池優氧化的藥劑，水會變成藍綠色但又不會傷害植物和動物，因水池藍綠色讓這個花園看起來更像油畫風格。許願花園的水池是荷花池，夏天來訪荷花盛開這裡會更像莫內花園，讓我好期待，等荷花季時我要再來一次。

▲許願花園設置了木棧走道，走道兩邊種植了滿滿的花卉植物。

▲天井時不時也能看到飛機飛過去。

▲許願花園中央廊道這裡也設置了不少座位。

貓咪櫥窗

「天使生活館」有個透明大櫥窗，裡面大概有6隻貓咪，這些貓咪是「天使生活館」收留的流浪貓，後來也變成了天使館的一景，可樂娜不想喝花茶又坐不住就來這裡看貓咪，照片是可樂娜拿我手機拍的，這裡光線昏暗加上貓咪跑來跑去能拍到身影很厲害。

旅遊心得

真的要額樂一下「天使生活館」的館方人員，服務親切又熱情，面對囉嗦的可樂娜也有問必答，要離開時還送可樂娜玫瑰花造型的香氛皂，真的超nice。花博公園「天使生活館」喝咖啡、逛花園好愜意，不受晴雨天都能來的台北室內景點，可以搭配臺北典藏植物園一起逛，一日森林芬多精之旅太療癒。

門票資訊

「天使生活館」門票全票350元、優惠票250元、逛花園100元，但我當日點了咖啡和花茶可以免費逛花園，這樣消費是共300元，我猜門票的意思應該是有展覽活動時的票價，史努比和可樂娜兩人消費300元，等於一人多50元就能逛花園還有咖啡可以喝，我覺得這個方案很划算。

天使生活館

地址：台北市中山區濱江街16號

電話：（02）2585－7228 ＃105

營業時間：周二至周日9：00－17：00

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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