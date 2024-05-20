越晚越浪漫！芭達雅洞穴風濱海咖啡廳　推薦點椰子水便宜好喝CP值高

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▲泰國芭達雅景點Cave Beach Club，融合洞穴與大海元素的大自然景觀咖啡廳，濃濃的度假氣息。

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

芭達雅咖啡廳「Cave Beach Club」，打造一個度假般芭達雅景點。在充滿南洋氣息的環境中一邊品味著餐點，一邊欣賞著絕美的大海景觀。更棒的就是當傍晚時分，夕陽西下時，那絢麗的晚霞佈滿了整片天空，這樣的迷人景色簡直就是情侶約會的好選擇。

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Cave Beach Club｜芭達雅咖啡廳推薦

▲最大的特點就是裝潢融合了自然洞穴，加上天然海景，行程度假感拉滿。

Cave Beach Club預約方式

抵達現場的時候先到門口候位登記，完成後會拿到一張號碼牌，這一次因為沒有預約，加上又是潑水節這樣的旺季，所以等待的時間有稍微久一些，所以之後如果有來的話，建議各位可以先線上預約。

Cave Beach Club 戶外環境

Cave Beach Club的營業時間算蠻長的，從中午到晚上12點，我最推薦的時段是可以4或5點的時候前往，一直銜接到晚上。這樣不僅可以欣賞到迷人的夕陽，也可以感受到夜晚的浪漫。

▲戶外的座位區大多是懶骨頭沙發的設計，不小心就會睡著。

▲雖然太陽很大但一直有海風吹拂，所以感受起來不悶熱。

Cave Beach Club 室內空間

室內佈置其實也很美輪美奐，每一個空間、座位區的設計也都非常的到位。但如果各位不怕曬太陽的話，建議還是可以選擇戶外的空間會更來的愜意。

Cave Beach Club｜餐點介紹

烤雞翅

▲烤雞翅必選的餐點之一，在醬料上也完美，整體而言算蠻好吃的。

飲品

▲這裡也有許多飲品的選擇，如果要推薦的話，我會說直接點椰子水，CP值超高，便宜又甜，加上拍起照來又好看。

Cave Beach Club

地址：Soi Najomtien 10 Najomtien, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國

電話：+66838258283

營業時間：11：00－00：00

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