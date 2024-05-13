泰國自由行注意事項清單！淡旺季須知　最推薦行程＆美食一次收錄

首圖／IG@joyce91027、IG@avis_1219

文／ReadyGo

有計畫出國的大家，不妨來到風情萬種的泰國自由行！泰國不僅擁有豐富的歷史和文化，更結合了現代與傳統的完美交融，來到泰國，你將會被迎接著陽光的微笑、香氣四溢的美食和古老寺廟所沉醉。現在就讓我們從吃喝玩樂各個面向來推薦你泰國自由行一定不能錯過的行程，帶著一顆探險的心，讓我們一同踏上泰國的奇幻之旅。

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泰國自由行

行前注意

到2024年5月10日止，持台灣護照都可以用免簽證的方式入境泰國觀光，想出國玩又不想煩惱簽證，那就要抓緊時間來泰國啦！但在出發之前，也別忘了注意泰國當地天氣，泰國只有涼季、熱季和雨季三個季節，其中又以十月到隔年二月的涼季屬於旅遊旺季，三到五月的熱季雖然氣溫較高，但四月正逢泰國傳統新年，也有不少旅客會為了參加經典的泰國潑水節而前往。六月到九月的雨季則是遊客最少的季節。

圖／泰國觀光局

泰國自由行行程攻略

與野生動物近距離接觸

喜歡動物的你，來到泰國絕對不能錯過與動物們近距離接觸的機會。泰國有許多野生動物保護區，無論是位在曼谷的塞福瑞野生動物園還是清邁的大象保護區，這些地方都是以野生動物保育為重心所建立的保護區，保護區內的動物都能自由活動，而非被關在小空間裡。來到這些保護區不僅可以跟動物們近距離接觸，更是支持動物保育的寶貴經歷。

圖／IG@joyce91027

水上市場

另一項泰國獨有的特色便是水上市場了，水上市場是早期泰國透過運河運送貨物，所發展出來的特色景象。泰國兩大水上市場分別是位在曼谷的丹能莎朵與安帕瓦，泰國的水上市場如同童話一般，搭著小船在水上穿梭，經過販售各式美食和手工藝品的船家交易，別有一番風味。這裡是品味當地風味的絕佳場所，也是體驗泰國文化的不二之選。

圖／IG@evagram717

泰服體驗

要完整感受泰國文化，除了品味美食和欣賞景點外，還可以嘗試穿上優雅的泰式服飾。泰國有許多泰服租借的店家，提供了讓人眼花撩亂的泰服選擇，無論男女老少都能在泰服店裡找到適合自己的款式。無論你今天是到曼谷、清邁還是普吉島玩，都能穿上這令人驚豔的服飾，而且許多租借店家還會提供攝影方案，讓你可以在各個景區留下美麗的倩影。

圖／IG@ashley_zh

清萊白廟

清萊白廟是泰國最令人驚艷的寺廟之一，白廟是座建於1997年的現代廟宇，以其獨特的白色外觀、鏡片裝飾和融合傳統佛教元素的現代設計而聞名。內部壁畫生動呈現佛教教義。走進白廟，彷彿進入一個神秘的仙境，每一步都能感受到藝術與宗教融合的美妙。這座獨特而迷人的寺廟結合了宗教信仰、藝術和建築，可以說是來泰國的必訪之地。

圖／IG@avis_1219

清萊白廟

地址：Pa O Don Chai, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai, Thailand

營業時間：08：00－17：00

紅蓮花海

位在泰國烏隆的紅蓮花海是近幾年紅起來的夢幻秘境，這裡有著一片令人陶醉的自然奇景。在日出的映照下，湖面上的蓮花泛起一片淡淡的紅色，如夢似幻，還散發著淡淡的香氣。這絕美的景象不僅讓你沉醉在色彩繽紛的花海中，更為旅程添上一抹浪漫的氛圍。來到紅蓮花海，除了可以坐上小船穿梭在紅蓮花之中外，還會有空拍機為旅客留下與紅蓮花相伴的浪漫倩影。

圖／IG@umigreen

紅蓮花海

地址：52HR+FVC, Chae Lae, Kumphawapi District, Udon Thani, Thailand

營業時間：04：00－18：00

泰國自由行必吃

痣姐熱炒

説到泰國街頭小吃一定要品嚐這家痣姐熱炒，這裡是曼谷一家以獨特的熱炒料理而聞名的米其林星級小吃攤位，餐廳空間不大，大約只有十桌左右，再加上不接受訂位，即使以小吃攤來說價位偏高，但痣姐美味的料理依舊一位難求，吸引了許多來自世界各地的饕客們。這裡最有名的便是他們家的黃金蛋包蟹，用薄脆的金黃蛋皮包裹著大量新鮮蟹肉，外酥內嫩的口感吃過就知道為什麼痣姐熱炒可以說是泰國街頭小吃女王。

圖／IG@nei.foodie

痣姐熱炒

地址：Maha Chai Rd, Samran Rat, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand

電話： （＋66）－2－223－9384

營業時間：09：00－19：30（周日至周二公休）

泰國自由行必喝

正統泰奶手標奶茶

來到泰國怎麼可以少了泰奶，其中超過七十年歷史的手標奶茶 Chatramue 一直以來都是泰國人和遊客心中最愛的茶飲之一。無論是茶葉還是牛奶都誓言過的高品質原料，手標奶茶以其濃郁的香氣和獨特的風味而聞名，甚至可以說是泰國文化中不可或缺的一部分。在泰國熱情的陽光下，來杯甜香濃郁的手標奶茶絕對為你帶來片刻的清涼與愉悅。

圖／IG@chatramue

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