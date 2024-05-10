影／澳門「水上樂園」開箱！自由落體、雲霄飛車必玩　這5天買1送1

▲新濠影滙水上樂園室內外加起來共有7865坪大，包含全澳門第一條水上雲霄飛車、13條刺激的滑水道，以及267公尺長的戶外漂漂河。（影／記者彭懷玉攝）



▲水上樂園位於新濠影滙的三樓，入口接近戶外游泳池，酒店內均設有路線指引。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／澳門報導

準備到澳門玩水啦！新濠影滙水上樂園已於4月底重新迎賓，室內外加起來共有7865坪大，包含全澳門第一條水上雲霄飛車、13條刺激的滑水道，以及267公尺長的戶外漂漂河。歡慶成立三周年，5月13日至5月17日有買一送一優惠，換算下來一人只要1000元出頭就能爽玩室內、戶外雙園區。

▲「火星造浪池」設有一個大波浪球在上方，會激起陣陣浪花，如同在海中漂流。（圖／記者彭懷玉攝）

氣溫飆破30度，又到了玩水的季節，近期計劃到澳門玩的民眾，不妨把新濠影滙水上樂園列入口袋清單。新濠影滙水上樂園是澳門24小時營業的水上樂園，若碰上天氣太熱或下雨，就能到室內玩設施，不用擔心淋到雨或玩到中暑。

▲▼「藍月噴泉」位於園區入口處，與「星空激流」相連，1,200平方公尺的水池波濤時而平靜、時而洶湧；休憩區充滿科幻風格。（圖／記者彭懷玉攝）

新濠影滙水上樂園佔地約26,000平方公尺（換算下來約7,865坪）、25個遊樂熱點，喜歡刺激的人，首推「宇宙發射塔」中的「極限逃生艙」，旅客將從15公尺高、半透明的水管滑梯中直線落下，極度挑戰心臟強度。而「量子風暴」會進入一下全黑、一下彩色的封閉式滑水道，螺旋型滑道以每小時25公里的速度急速落下，刺激中也能一睹絢麗的視覺享受。

▲「宇宙發射塔」設有3條各具特色的滑水梯，「極限逃生艙」將從15公尺高、半透明的水管滑梯中垂直落下，極度挑戰心臟強度。（圖／記者彭懷玉攝）

澳門第一條水上雲霄飛車「光速飛車」也是必玩項目，滑道設計不僅有轉彎、扭曲、封閉部份，還會攀升至高峰與越過低谷，驚險萬分。

▲澳門新濠影滙水上樂園已於4月底迎賓。（圖／記者彭懷玉攝）

結束刺激設施，想放鬆一下，室內、戶外均有可以自在攤坐在泳圈上的漂漂河，「星空激流」以246公尺長蜿蜒室內園區，會途經急流、瀑布、噴霧、薄霧等水景，如同在海上漂流一般悠哉；戶外漂流河「綠野遊蹤」有267公尺長，高低橋樑、大小溶洞、瀑布，以及穿越三個人造白沙灘，三條探險路線玩完約8分鐘，能將周遭景緻一覽無遺。

▲戶外設有三個人造白沙灘，網美也能自在拍美照。（圖／記者彭懷玉攝）

戶外設施部分，高20公尺的「沖天水龍捲」有不同刺激程度的五彩滑水梯，其中，園內速度最快、最刺激的滑梯「龍捲風」近乎垂直，除了可感受自由落體的速度感，也有360度迴旋和多次急彎的離心力，不妨試著挑戰自我極限。

▲高20公尺的「沖天水龍捲」有不同刺激程度的五彩滑水梯，其中，園內速度最快、最刺激的滑梯「龍捲風」近乎垂直。（圖／記者彭懷玉攝）

特別的是，泳池由室內延伸至室外，下水後踩踏在透明玻璃上，可以清楚看見下方街道，猶如飄浮天空，150平方公尺的深水池深度為4公尺，5公尺高的攀岩牆及兩個跳水台可供大膽者挑戰，滿足大人、小孩的戲水心願。

▲戶外及室內均有定時將水一瀉而下的黃金大水桶，室內「太空控制台」專為孩童設計。（圖／記者彭懷玉攝）

戶外及室內均有定時將水一瀉而下的黃金大水桶，室內「太空控制台」專為孩童設計，結合了兩條安全的螺旋滑水道、大水桶、雨林、水槍等，讓親子族一同暢遊其中。

新濠影滙水上樂園官網顯示，為歡慶開幕3周年，門票原價一人澳門幣520元（約台幣2,073元），5月13日12:00至5月17日23:59，可享買一送一，一人只要澳門幣260元（約台幣1,037元）就能暢玩室內、戶外雙園區，優惠入園時間從5月20日起至6月20日（5月25日不適用，每人每次限購4套門票），119公分以下兒童照原價收費，為一人澳門幣320元（約台幣1,276元）。