三麗鷗進駐澳門5大必拍！「Kitty摩天輪」萌翻　還有免費爆米花

▲澳門新濠影滙迎來「SANRIO CHARACTERS影滙同萌」，即日起展至6月30日止。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／澳門報導

三麗鷗粉絲尖叫！澳門新濠影滙即日起迎來「SANRIO CHARACTERS影滙同萌」，HELLO KITTY、美樂蒂、大眼蛙等9大明星全到齊，最知名的8字摩天輪也換上5個主題車廂，還能在車廂內體驗下午茶，以下整理出鐵粉們5大必拍、體驗亮點，只到6月30日動作要快。

▲澳門新濠影滙8字摩天輪也換上5個三麗鷗主題車廂，夜間十分亮眼。（圖／記者彭懷玉攝）



坐落於澳門路氹城精華地段的新濠影滙變年輕了，即日起大廳、餐廳、8字摩天輪地標都融入三麗鷗明星元素，舉凡HELLO KITTY、美樂蒂、庫洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、大眼蛙、雙星仙子、蛋黃哥、酷企鵝9位人氣角色進駐，讓粉絲們拍到手軟。

▲從新濠影滙大門口進入，映入眼簾的是HELLO KITTY版的金像奬，各式鎂光燈打亮紅色座位區，可以坐下來與雙星仙子、布丁狗合照。（圖／記者彭懷玉攝）

HELLO KITTY金像獎

從新濠影滙大門口進入，映入眼簾的是HELLO KITTY版的金像奬，各式鎂光燈打亮紅色座位區，可以坐下來與雙星仙子、布丁狗合照，活動期間還提供爆米花，讓旅客免費享用。

▲▼活動期間還提供爆米花，讓旅客免費享用；走到中庭，會看見「大耳狗水上樂園」，喜拿、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙等角色同步現身。（圖／記者彭懷玉攝）



大耳狗水上樂園

走到中庭，會看見「大耳狗水上樂園」，喜拿、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙等角色同步現身，邀請大家一同迎接初夏玩水時光。

▲前往摩天輪的電梯前方，設置HELLO KITTY造型拱門，邀粉絲開啟三麗鷗探險之旅。（圖／記者彭懷玉攝）



HELLO KITTY氣偶、HELLO KITTY造型拱門

5公尺高的HELLO KITTY氣偶也在酒店大廳迎賓，最後，前往摩天輪的電梯前方，設置HELLO KITTY造型拱門，邀粉絲開啟三麗鷗探險之旅。

▲摩天輪也設計出HELLO KITTY、美樂蒂、庫洛米、布丁狗及大眼蛙5款主題包廂。（圖／記者彭懷玉攝）



5主角登上8字摩天輪車廂

8字摩天輪嵌在建築物中間，高130公尺、繞一圈全程18分鐘，車廂部分地板呈透明，往下望令人膽戰心驚，可瞭望整個澳門甚至珠海風光，而針對三麗鷗主題，摩天輪也設計出HELLO KITTY、美樂蒂、庫洛米、布丁狗及大眼蛙5款包廂。而主題下午茶可自選喜愛角色車廂，除了獨享車廂1小時外，還能獲贈三麗鷗角色玩偶1隻。

▲載運美式餐室重現50年代美國復古空間，一家大小能坐在敞篷跑車內用餐。（圖／記者彭懷玉攝）



三麗鷗系列美食

重現50年代美國復古空間的載運美式餐室，也端出三麗鷗主題餐點，包含HELLO KITTY草莓聖代、布丁狗香蕉船，還有可愛爆擊的「布丁狗兒童套餐」，一家大小能坐在敞篷跑車內用餐；「瀛菊拉麵」兒童套餐也換上HELLO KITTY主題，唐揚雞咖哩飯搭配水信玄餅，兒童拉麵套餐內有豚骨拉麵、HELLO KITTY三種飯糰，附上大眼娃抹茶牛奶或美樂蒂草莓牛奶；羅浮餅廊及輕食則推出9款造型馬卡龍，可愛到捨不得吃下肚。

▲重現50年代美國復古空間的載運美式餐室，也端出三麗鷗主題餐點。（圖／記者彭懷玉攝）



▲載運美式餐室「布丁狗兒童套餐」超萌；「瀛菊拉麵」兒童套餐也換上HELLO KITTY主題，內有起司魚餅豚骨拉麵、HELLO KITTY三色飯糰。（圖／記者彭懷玉攝）