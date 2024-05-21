澳門「摩珀斯酒店」5亮點！建築鬼才遺作　高空泳池、展覽必拍

▲澳門「摩珀斯Morpheus」酒店於2018年6月開幕，成為旅遊澳門必住飯店之一。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／澳門報導

聚集全球最多五星級飯店的澳門，於2018年再添一座創世巨作「摩珀斯Morpheus」酒店，由世界名建築師Zaha Hadid女爵士操刀，是她離世前的最後一個作品，連同高空泳池、餐廳、房間、裝置藝術都質感滿分，以下整理出5大必看亮點，來澳門玩可別錯過。

▲「摩珀斯Morpheus」酒店櫃檯充滿未來感，像是科幻電影會出現的場景。（圖／記者彭懷玉攝）

摩珀斯酒店大廳

「摩珀斯Morpheus」是一棟位於澳門氹仔新濠天地的酒店，命名Morpheus源自於希臘神話「夢之神」，由曲線女王札札哈蒂(Zaha Hadid)所設計，是全球首座自由形態外骨骼結構建築，是澳門唯一一家被聯合國教科文組織評定為全球建築和設計大獎「2023年凡爾賽獎」中的「全球最美麗酒店」之一。

駐足高35公尺的中庭空間，抬頭一望，完全看不到一根樑柱，光線透入後顯現出萬花筒一般的折射感，夢幻不已，即便不是建築迷都會看得心醉神迷。

▲▼酒店完全看不到一根樑柱，高35公尺的中庭空間，在光線透入後顯現出萬花筒一般的折射感，夢幻不已；搭乘兩側電梯，以高速移動的透明電梯中取景。（圖／記者彭懷玉攝）



酒店分為金、銀兩側，中央鏤空處有兩座連接天橋，分別是21樓中餐廳「天頤」和30樓的行政Lounge樓層。從大廳拍完內部的科幻感，也能搭乘兩側電梯，從高速移動的透明電梯中取景，眼前這幅曠世鉅座，讓旅人接連發出讚嘆聲。

▲摩珀斯共規劃出772間客房及套房，由Remedios Studio香港設計，時尚中帶有尊貴感。（圖／記者彭懷玉攝）

摩珀斯客房

摩珀斯共規劃出772間客房及套房，由Remedios Studio香港設計出7種房型。就連最基礎的豪華客房也有58平方公尺（約17.5坪），包含豪華訂製家具、純棉床單雙人床，並附有中央觸控平板電腦、浴室LED電視和自動浴室門，並配有Nespresso咖啡機、Dyson吹風機。而尊尚套房更多了客廳、更衣空間，有80平方公尺（約24坪）寬敞空間，配置高級傢俱呈現低調奢華氛圍。其中9間別墅備有24小時管家服務，當中6間還能直通私人娛樂廳、3間別墅設有私人室內泳池，奢華至極。

▲距離地面130公尺、40樓高的頂樓泳池。（圖／記者彭懷玉攝）

摩珀斯高空泳池

若有幸入住摩珀斯酒店，一定要到距離地面130公尺、40樓高的頂樓泳池瞧瞧，幾何圖形的建築倒映水面，呈現出魔幻的夢境之感，怎麼拍都美，可以一邊暢遊，一邊俯瞰氹城的絕美天際線，感受澳門豪華飯店的魅力。

▲▼KAWS的《Good Intentions好意》巨人母子、法國概念藝術家Daniel Buren的《爆炸小屋》。（圖／記者彭懷玉攝）

藝賞二十三

國際知名藝術家KAWS作品隱藏在這！KAWS的《Good Intentions好意》巨人母子、英國當代藝術家Mr Doodle的《Doodle COD》雕塑，以及著名法國概念藝術家Daniel Buren的《爆炸小屋》，三樣裝置藝術位於21樓天頤餐廳樓上，獨家展出的當代藝術品十分好拍，不過需在天頤餐廳消費，或根據酒店規定才能欣賞。

▲▼Artelli即日起至5月28日展出荒木經惟「樂園‧花間」攝影個展。（圖／記者彭懷玉攝）

Artelli多維體驗藝術空間

Artelli即日起至5月28日展出荒木經惟「樂園‧花間」個展，橫跨他30多年來的攝影作品，展場人員分享關於荒木經惟的小故事。他說，荒木經惟買了一束花要送給病榻前的妻子，不料卻在路途中接到醫院打來的噩耗，說妻子已撒手人寰，心頭一震的他，不小心將手中的花掉落，但花卻突然地綻放，於是對他來說，花與生命便產生連結。在歷經妻子逝去後，荒木經惟持續創作「花」、「女性」、「私攝影」及精選《Erotos》等系列作品；展覽更設隱藏版「安全燈暗房^」區域，未滿18歲不得入內。