ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

入境小白紙別搞丟、勿拍賭場！「玩澳門8項必知」避免踩雷

▲澳門旅遊,澳門國際機場,新濠影滙,澳門輕軌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澳門距離台灣近，中西薈萃的歷史底蘊、豪華氣派的飯店林立，吸引著各地旅客前來觀光。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／澳門報導

澳門距離台灣近，中西薈萃的歷史底蘊、豪華氣派的飯店林立，吸引著各地旅客前來觀光，本篇整理來澳門玩必知的8項小知識，行前不妨先瀏覽，避免踩雷、導致荷包瞬間縮水。

1.持中華民國護照可免簽入境澳門
台灣人持中華民國護照可入境澳門免簽證，合法停留澳門當地30天。如需停留香港，或由澳門、香港進出，除了中華民國護照外，還需準備港簽或台胞證。

▲澳門旅遊,澳門國際機場,新濠影滙,澳門輕軌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲入境澳門時，海關會列印出一張小白單，記載著你何時入境，預計要在何時之前離境，切記要收好。（圖／記者彭懷玉攝）

2.入境小白紙需妥善收好
入境澳門時，海關會列印出一張小白單，記載著你何時入境，預計要在何時之前離境。這張小白紙要收好，入住酒店或遇到警察巡查時要出示，逾期一天罰500澳門幣，若搞丟了可在警察局補開。

▲澳門旅遊,澳門國際機場,新濠影滙,澳門輕軌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澳門國際機場聯外交通發達，各大酒店均有提供免費接駁車服務，建議訂房時同步確認。（圖／記者彭懷玉攝）

3.澳門機場聯外道路
澳門國際機場聯外交通發達，各大酒店均有提供免費接駁車服務，搭上車後，經過金光大道，不用10分鐘，就能到達國際級飯店齊聚的路氹區，到官也街等氹仔市區也差不多十分鐘車程。此外，輕軌開通後，從機場就能搭輕軌直抵市區，以本次記者入住的新濠影滙，可搭到「蓮花站」，到官也街可到「運動場站」。

▲澳門旅遊,澳門國際機場,新濠影滙,澳門輕軌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲到官也街可搭輕軌到「運動場站」，下車約步行7分鐘即可達。（圖／記者彭懷玉攝）

4.多店家可用港幣和人民幣
澳門許多店家均可接受港幣、人民幣，不過，找的錢都是澳門幣，有些是「不找零」，也有店家明確標示「不使用支付寶、微信支付」等。

5.賭場不得拍照
賭場規定多，包含未滿21歲民眾不得進入賭場，且賭場內不得拍照、也不行戴墨鏡、帽子入內。

▲澳門旅遊,澳門國際機場,新濠影滙,澳門輕軌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澳門酒店、賭場多，有較高機率在路上看到紙鈔，不過若看到財物可不能亂撿。（圖／記者彭懷玉攝）

6.撿到財物不能獨吞
澳門酒店、賭場多，有較高機率在路上看到紙鈔，不過若看到財物可不能亂撿，要帶至警察局跟警察詳述實情，否則被監控拍攝到會被處罰。

7.不能隨意丟垃圾
重視紀律的澳門，各景區、飯店內都設置垃圾桶，不過，看到垃圾桶滿了可不能亂丟，否則會罰款300澳門幣。

▲澳門旅遊,澳門國際機場,新濠影滙,澳門輕軌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲機場、飯店均設有吸煙室，其餘地方禁止抽菸。（圖／記者彭懷玉攝）

8.公車站、計程車站10公尺內禁止吸煙
機場、飯店均設有吸煙室，其餘地方禁止抽菸，包含公車站、計程車站10公尺內範圍，違者最高罰款1500澳門幣；另也禁止攜帶電子菸出入境澳門，違者將被罰澳門幣4,000元。

關鍵字： 澳門旅遊 遊澳門須知 旅遊小知識

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

推薦閱讀

入境小白紙別搞丟！玩澳門8項必知

入境小白紙別搞丟！玩澳門8項必知

桃園探索北橫觀光影片　美國休士頓影展大放異彩

桃園探索北橫觀光影片　美國休士頓影展大放異彩

「饗AJoy」6/1起午餐吃滿3.5小時

「饗AJoy」6/1起午餐吃滿3.5小時

長生塩人拉麵店5/12插旗高雄

長生塩人拉麵店5/12插旗高雄

號稱台中「最舒適」渡假風泳池俱樂部

號稱台中「最舒適」渡假風泳池俱樂部

台灣虎航持續支持動物保育　台北市立動物園馬來虎保育立牌

台灣虎航持續支持動物保育　台北市立動物園馬來虎保育立牌

添好運高雄富民店5/15試營運

添好運高雄富民店5/15試營運

花蓮旅遊補助6月上路　台東業者喊要「同步」：延後會倒一片

花蓮旅遊補助6月上路　台東業者喊要「同步」：延後會倒一片

不是鳳梨酥！台灣伴手禮「1商品」太夯　韓國人狂買

不是鳳梨酥！台灣伴手禮「1商品」太夯　韓國人狂買

踏入英國西部「最宏偉哥德樣式」教堂

踏入英國西部「最宏偉哥德樣式」教堂

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

入境小白紙別搞丟！玩澳門8項必知

基隆吃一波！10間仁愛市場老牌美食

「饗AJoy」6/1起午餐吃滿3.5小時

頭香民眾清晨4點到現場！漢堡排嘉今開幕

新北「6米幸福熊、織夢花傘」免費拍

每人只要799元住飯店免費吃自助早餐

東京人氣漢堡排「嘉」菜單、排隊規則一次看

超過50年的肉圓老店！被讚是基隆最強

限時2天搶訂！「每人575元」爽住飯店

台北大縱走太夯！300名額1分鐘額滿

熱門行程

2024探旅新北定向越野 五股場即日起開放報名！

挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起「探索硬漢之路」

最新新聞更多

入境小白紙別搞丟！玩澳門8項必知

桃園探索北橫觀光影片　美國休士頓影展大放異彩

「饗AJoy」6/1起午餐吃滿3.5小時

長生塩人拉麵店5/12插旗高雄

號稱台中「最舒適」渡假風泳池俱樂部

台灣虎航持續支持動物保育　台北市立動物園馬來虎保育立牌

添好運高雄富民店5/15試營運

花蓮旅遊補助6月上路　台東業者喊要「同步」：延後會倒一片

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366