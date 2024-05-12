入境小白紙別搞丟、勿拍賭場！「玩澳門8項必知」避免踩雷

▲澳門距離台灣近，中西薈萃的歷史底蘊、豪華氣派的飯店林立，吸引著各地旅客前來觀光。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／澳門報導

澳門距離台灣近，中西薈萃的歷史底蘊、豪華氣派的飯店林立，吸引著各地旅客前來觀光，本篇整理來澳門玩必知的8項小知識，行前不妨先瀏覽，避免踩雷、導致荷包瞬間縮水。

1.持中華民國護照可免簽入境澳門

台灣人持中華民國護照可入境澳門免簽證，合法停留澳門當地30天。如需停留香港，或由澳門、香港進出，除了中華民國護照外，還需準備港簽或台胞證。

▲入境澳門時，海關會列印出一張小白單，記載著你何時入境，預計要在何時之前離境，切記要收好。（圖／記者彭懷玉攝）



2.入境小白紙需妥善收好

入境澳門時，海關會列印出一張小白單，記載著你何時入境，預計要在何時之前離境。這張小白紙要收好，入住酒店或遇到警察巡查時要出示，逾期一天罰500澳門幣，若搞丟了可在警察局補開。

▲澳門國際機場聯外交通發達，各大酒店均有提供免費接駁車服務，建議訂房時同步確認。（圖／記者彭懷玉攝）



3.澳門機場聯外道路

澳門國際機場聯外交通發達，各大酒店均有提供免費接駁車服務，搭上車後，經過金光大道，不用10分鐘，就能到達國際級飯店齊聚的路氹區，到官也街等氹仔市區也差不多十分鐘車程。此外，輕軌開通後，從機場就能搭輕軌直抵市區，以本次記者入住的新濠影滙，可搭到「蓮花站」，到官也街可到「運動場站」。

▲到官也街可搭輕軌到「運動場站」，下車約步行7分鐘即可達。（圖／記者彭懷玉攝）



4.多店家可用港幣和人民幣

澳門許多店家均可接受港幣、人民幣，不過，找的錢都是澳門幣，有些是「不找零」，也有店家明確標示「不使用支付寶、微信支付」等。

5.賭場不得拍照

賭場規定多，包含未滿21歲民眾不得進入賭場，且賭場內不得拍照、也不行戴墨鏡、帽子入內。

▲澳門酒店、賭場多，有較高機率在路上看到紙鈔，不過若看到財物可不能亂撿。（圖／記者彭懷玉攝）



6.撿到財物不能獨吞

澳門酒店、賭場多，有較高機率在路上看到紙鈔，不過若看到財物可不能亂撿，要帶至警察局跟警察詳述實情，否則被監控拍攝到會被處罰。

7.不能隨意丟垃圾

重視紀律的澳門，各景區、飯店內都設置垃圾桶，不過，看到垃圾桶滿了可不能亂丟，否則會罰款300澳門幣。

▲機場、飯店均設有吸煙室，其餘地方禁止抽菸。（圖／記者彭懷玉攝）



8.公車站、計程車站10公尺內禁止吸煙

機場、飯店均設有吸煙室，其餘地方禁止抽菸，包含公車站、計程車站10公尺內範圍，違者最高罰款1500澳門幣；另也禁止攜帶電子菸出入境澳門，違者將被罰澳門幣4,000元。