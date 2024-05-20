打造共好金牌農村！花露領頭讓壢西坪成為海外客的「祕密花園」

▲花露農場現在正值繡球花季！（圖／花露農場提供）

生活中心／綜合報導

苗栗縣卓蘭鎮的壢西坪社區是農業與觀光結合的平台，多家在地品牌花露農場、自然圈農場、橘舍三食、寨灼然、小巷清風，他們努力結合彼此的觀光資源一起行銷國際，甚至飛到國外參展，才讓更多國際遊客看見台灣。

台三線公路旁的觀景台附近，沿著產業道路攀上南側丘陵，崗頂竟是一片約莫20平方公里的平坦台地，這片「深谷西邊的平地」客語稱為「壢西坪」。壢西坪社區早期是日治時代的飛機場，在機場停用後，一些老農民在地開墾，直到民國60年代才有較具規模的農業生產。

▲▼推出多項農事體驗遊程的自然圈農場。（圖／業者提供）

後來一度經歷嚴重的柑橘病之後， 農民們改多元化種植農作物，民國78年，陳基能從台北搬下來苗栗卓蘭，買了一片柑橘園，直至現在，當年打造出來的花露農場從一片柑橘園變成了遊客們心中的秘密花園。

▲多年栽種花卉，打造出花露農場的陳基能。（圖／花露農場提供）

而壢西坪社區同時朝著休閒農業方向轉型，歷經約20年，除了有花卉、香草、精油、小番茄、高接梨、芭樂、草莓等農產與加工品外，許多各具特色的庭園餐廳、民宿也陸續出現，變身為大湖、卓蘭一帶最暢旺的休閒區塊。

▲橘舍三食是近年來很夯的豪華露營地。（圖／業者提供）

花露農場經營了30多年，現在已經成為老字號的在地品牌，更成為了當地的休閒農業區老大哥，近年來因努力向海外行銷宣傳台灣觀光農業，希望壢西坪社區能被國際看見，他們更邀請了年輕品牌自然圈農場、橘舍三食，一起參與了海外國際旅展的宣傳展覽，希望能讓國外遊客為了來壢西坪社區旅遊來到台灣，促進台灣觀光產業。

▲花露農場與自然圈農場及橘舍三食夥伴，一起前往新加坡參加新加坡旅展推廣觀光。（圖／業者提供）

身為金牌農村的每一間業者，他們不只是希望自己場域好，也希望週邊場域一起帶動，大家都能過的很好，是壢西坪社區的居民的共同理念。