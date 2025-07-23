越捷機票0元起送20kg行李　達美直飛西雅圖享免費2件託運

▲越捷航空推出0元機票優惠。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

機票優惠來了！越捷航空即日起至7月25日22:59為止，在官網與官方APP推出機票未稅價最低0元起，再享20公斤免費託運行李。本次優惠涵蓋所有國內及國際航線，適用搭乘期間為2025年9月4日至2026年5月20日。

本次優惠適用越捷自台北、台中、高雄直飛越南河內、胡志明市、富國島等熱門城市，旅客亦可靈活轉乘越捷於越南及亞太區的多段航班，自由串聯旅程、拓展旅遊版圖。凡購買國際線經濟艙（Eco）機票，即可免費享有20公斤託運行李。

▲達美航空慶祝「台北－西雅圖」航線滿一周年。（圖／達盛旅行社提供）

達美航空隆重慶祝「台北－西雅圖」直飛航線開航滿一周年，自2024年首航以來，此航線持續優化服務，今年起機型全面升級為A350-900，提供更舒適的搭乘體驗與高端艙等選擇，並採全程日間航班設計，上午從台北出發、同日清晨抵達西雅圖，便於轉機銜接全美超過50個城市。

為慶祝開航週年，即日起至9月27日止，達美航空推出限時優惠活動，凡透過指定旅行社購買「台北往返美國來回機票」，並於2025年底前出發，即享機票85折起優惠。最低票價台北－西雅圖來回1萬7680元起（未稅），經西雅圖前往拉斯維加斯來回1萬9743元起（未稅），並提供2件免費託運行李直掛目的地。