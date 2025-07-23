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最難訂位吃到飽「島語高雄漢神店」8/22開幕　7/29開放線上預約

▲島語自助餐高雄漢神店8/22開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，官方今日公布高雄漢神店將於8月22日開幕，7月29日開放8月22日至9月30日線上訂位，8月1日開放10月31日前的預約。

島語自助餐廳是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，開幕至今仍是一位難求，也有全台最難訂位吃到飽稱號。餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

▲島語自助餐廳有升級版漢來海港稱號。（圖／記者黃士原攝）

島語自助餐廳在開幕後1個月就傳出進駐台北大巨蛋，但一直沒有進度，反而是今年3月傳出高雄漢神百貨8樓改裝後會有自助餐進駐，後來漢來美食證實由島語自助餐廳進駐，今日官方公布高雄漢神店8月22日開幕，7月29日開放8月22日至9月30日線上訂位，8月1日開放10月31日前的預約。

此外，漢來海港桃園台茂店今年7月31日起進行升級大改裝，之後將會以島語重新跟大家見面。為感謝桃園在地消費者10年來的熱情支持與愛護，餐廳特別祭出限時回饋活動，7月30日前，平日時段持4張該店餐券用餐，即享5人同行1人免費。

▲饗賓餐旅推出全新Buffet品牌URBAN PARADISE。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，饗賓餐旅集團推出全新餐酒Buffet品牌「URBAN PARADISE」，坐落於「Dream Plaza」5樓，占地417坪，提供306席座位。品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻、東南亞的辛香層次、川味的麻辣狂野到台式的熟悉溫度，就連台灣街頭常見的鵝肉麵攤也將以全新風貌呈現。

▲古早味鵝湯麵。（圖／饗賓餐旅提供）

9大餐區中的「Ocean Bar」主打新鮮海味料理；「Breeze」提供沙拉、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜；「美樂地」則提供PIZZA、焗烤等療癒性美食；「VIVA」吃得到各種鐵板料；「快意町」則聚焦亞洲料理，將台灣街邊小吃鵝肉攤融入Buffet餐檯；「香鑲」以多國風味烤物為主軸，展現火候與香氣的極致平衡；「脆焠」則網羅世界各地的炸物精華；「Wonderland」則是甜點區；「Oasis」則是集結多達18款酒品。

關鍵字： 美食雲 島語 漢來美食 高雄美食 吃到飽 Buffet

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