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八里城市沙雕展8/16開張　數碼寶貝22座沙雕、6座光雕免費賞

▲八里左岸公園,2023八里城市沙雕,新北市八里。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「2025八里城市沙雕展」將於8月16日在八里左岸公園登場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

不只新北福隆、苗栗通霄有沙雕，「2025八里城市沙雕展」將於8月16日開張，新北市高灘處今宣布，本屆以經典動畫《數碼寶貝》為主題，預計打造22座沙雕、6座光雕作品，藝術團隊已進駐八里左岸公園，展開為期數周的創作。

▲2025八里城市沙雕結合光雕猶如沉浸在數碼寶貝世界裡。（示意圖／新北市高灘處提供）

▲2025八里城市沙雕猶如沉浸在數碼寶貝世界裡。（示意圖／新北市高灘處提供）

「2025八里城市沙雕展」邁向第8屆，本次首度引進國際知名動畫IP《數碼寶貝》，以「被選中的孩子」為主題發想，呈現22座沙雕、6座光雕，其中主雕預計有3.3公尺高，重現動畫經典場景，並結合心理測驗數位科技，打造「互動」的沉浸式藝術體驗，為夏日的八里左岸增添文化魅力。

▲2025八里城市沙雕結合光雕猶如沉浸在數碼寶貝世界裡。（示意圖／新北市高灘處提供）

▲▼2025八里城市沙雕也見得到亞古獸、比丘獸。（示意圖／新北市高灘處提供）

▲2025八里城市沙雕結合光雕猶如沉浸在數碼寶貝世界裡。（示意圖／新北市高灘處提供）

八里城市沙雕展去年以「宇你相遇」為主題，巧妙融合火箭、外星人、星球與飛碟等科幻元素，將左岸營造成一處星際藝術樂園，在國際設計競賽中大放異彩，榮獲MUSE設計獎展覽與活動類銀獎、TITAN設計獎活動創新與品牌互動類雙銀獎，以及倫敦設計獎公共藝術類銀獎等。今年創作團隊再度挑戰自我，結合《數碼寶貝》熱門IP，打造更高難度的互動沙雕作品，勢必成為今夏人氣打卡勝地之一。

▲2025八里城市沙雕結合光雕猶如沉浸在數碼寶貝世界裡。（示意圖／新北市高灘處提供）

▲▼2025八里城市沙雕共有6座光雕作品，延續夜間之美。（示意圖／新北市高灘處提供）

▲2025八里城市沙雕結合光雕猶如沉浸在數碼寶貝世界裡。（示意圖／新北市高灘處提供）

關鍵字： 新北市旅遊 八里旅遊 2025八里城市沙雕展 八里城市沙雕展

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