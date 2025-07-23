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COLD STONE聯名立頓推「蜜桃冰茶雪貝」　同步開賣3款濃芒果冰

▲▼COLD STONE找來立頓聯名推出全新「蜜桃冰茶雪貝」，加碼推出夏季限定「濃芒果」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE找來立頓聯名推出全新「蜜桃冰茶雪貝」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌COLD STONE今年再度找來「立頓」聯名推出全新「蜜桃冰茶雪貝」，還原立頓蜜桃水果茶風味，還加入酸甜草莓、果珠增添口感；同步推出夏季限定「濃芒果」系列，以全新3款組合搭配，用料升級，7月25日起限時開賣。

▲▼COLD STONE找來立頓聯名推出全新「蜜桃冰茶雪貝」，加碼推出夏季限定「濃芒果」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲蜜桃美莓吃得到酸甜草莓、法式草莓軟糖丁、水蜜桃晶珠。

COLD STONE聯手立頓推出全新「蜜桃美莓」，選用立頓蜜桃水果茶製成「蜜桃冰茶雪貝」，再佐以酸甜草莓、法式草莓軟糖丁，還加入水蜜桃晶珠增添口感，7月25日起至8月28日於全門市上市。

▲▼COLD STONE找來立頓聯名推出全新「蜜桃冰茶雪貝」，加碼推出夏季限定「濃芒果」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE同步推出3款「濃芒果」系列。

同步推出3款「濃芒果」系列，使用在地芒果製成濃郁芒果冰淇淋，「三重濃芒果」搭配雙倍愛文芒果果肉、小麻糬；「QQ濃芒果」加上咀嚼控必吃的波霸珍珠、愛文芒果醬及芒果果肉；「莓好濃芒果」則佐以草莓、法式草莓軟糖丁與芒果果肉，7月25日起至10月2日限時販售。

為歡慶新品上市，7月25日至7月27日可享「中杯以上冰淇淋第2件半價」優惠，不含脆餅及桶裝，並以價低者為優惠品項；8月1日至8月3日加碼享「中杯以上含桶裝冰淇淋第2件70元」優惠，不含脆餅且價低者為優惠品項。

▲▼CREMIA推出全新「法式焦糖烤布蕾霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA推出台灣限定「法式焦糖烤布蕾霜淇淋」。

人氣冰淇淋品牌「CREMIA」近日以法式經典甜點「焦糖烤布蕾」作為靈感，推出台灣限定新口味「法式焦糖烤布蕾冰淇淋」，選用濃醇北海道乳源結合雞蛋黃製成絲滑冰淇淋基底，頂部再撒上香脆焦糖粒，每支售價150元，且可搭配原味、巧克力、抹茶等餅皮，提醒高雄新濱町、台中麗寶門市未販售。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE CREMIA

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