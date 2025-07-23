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一卡開啟偽出國！日系美食逛街全攻略　還能抽日本旅遊金

▲ 一卡開啟偽出國！日系美食逛街全攻略  還能抽日本旅遊金。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

文／記者王威智、圖／記者鄭遠龍

暑假一到，心裡總忍不住那股想飛日本的悸動，雖然還沒辦法立刻登機，但不少人選擇先來場「偽出國暖身」，用味蕾和生活細節，找回旅行的期待與感動。現在聯邦吉鶴卡「日本旅遊祭」活動延長，機票最高回饋3.3%，搭配台北最有日系風情的吃喝玩樂路線，不僅省荷包，還能月月抽5,000元日本旅遊金，讓夢想的日本行更近一步。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲暑假一到，想飛日本的心蠢蠢欲動，許多人不等起飛，就先來場「偽出國暖身」。

我們從中山捷運站附近，走進人氣拉麵店「一風堂」。濃郁的赤丸新味湯頭在空氣中蔓延，熱氣繚繞間彷彿置身於東京巷弄。出示聯邦吉鶴卡，週一至週五消費滿600元就能折抵50元，這波優惠覆蓋29家日系餐飲品牌如：Mo-Mo-Paradise、欣葉日本料理、YAYOI 彌生軒…等，從拉麵到壽司、定食，最高現折10%，讓每一口都充滿實惠。

▲一卡開啟偽出國！日系美食逛街全攻略 還能抽日本旅遊金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 中山站人氣拉麵店「一風堂」飄出濃郁湯香，刷聯邦吉鶴卡享29家日系餐飲最高現折10%，週一到週五滿600元現折50元。 

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

吃飽喝足，接著漫步信義區的文青天地。踏入「TSUTAYA BOOKSTORE」，空間裡流淌著細膩的日式美學，拿著一杯WIRED TOKYO的拿鐵，坐在窗邊的角落，感受午後悠閒時光。用吉鶴卡在UNIQLO、大創三品牌(DAISO、Standard Products、THREEPPY)、TSUTAYA BOOKSTORE等品牌消費，每月還有最高5.3%的回饋，輕鬆把日常購物變成累積出國基金。

而且，「日本旅遊祭」活動正熱烈進行中，只要國內消費達標，就有機會月月抽中5,000元日本旅遊金，更能帶走一咖質感雲朵白行李箱。每一筆回饋，都在悄悄拉近與日本的距離。

▲一卡開啟偽出國！日系美食逛街全攻略 還能抽日本旅遊金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 信義區逛TSUTAYA BOOKSTORE、喝WIRED TOKYO咖啡，彷彿一秒穿越到日本。

▲一卡開啟偽出國！日系美食逛街全攻略 還能抽日本旅遊金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

如果已經開始計劃下一趟日本旅行，吉鶴卡還有支援日本QUICPay感應支付，從便利商店到百貨公司，甚至迪士尼樂園…等11大熱門商店皆適用，卡友回饋達7%，新戶回饋上看10% 。不論身在台灣還是日本，都能自在刷卡、輕鬆累積回饋。

對日本的熱愛不必等待，從日系生活小旅行開始，用一張卡吃好、逛好、拿回饋，把每一次消費都化作通往夢想旅程的門票。

▲一卡開啟偽出國！日系美食逛街全攻略 還能抽日本旅遊金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 用吉鶴卡在UNIQLO、大創三品牌(DAISO、Standard Products、THREEPPY)、TSUTAYA BOOKSTORE等品牌消費，每月還有最高5.3%的回饋，輕鬆把日常購物變成累積出國基金。

▲一卡開啟偽出國！日系美食逛街全攻略 還能抽日本旅遊金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲一卡開啟偽出國！日系美食逛街全攻略 還能抽日本旅遊金▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲吉鶴卡支援日本11大通路QUICPay支付，逛街吃飯回饋最高10%，台灣日本一卡通用、回饋不間斷 。

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