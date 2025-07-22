阿KEN甜甜圈品牌7/25快閃Dream Plaza　購買規則與價格曝光

▲阿KEN甜甜圈品牌7/25快閃Dream Plaza。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

近期「生甜甜圈」在台灣掀起一股熱潮，由藝人阿KEN打造的爆餡甜甜圈品牌「GooDonut」，今（22）日宣布7月25日至27日快閃即將開幕的Dream Plaza，每日限量100盒，每盒售價260元。

由藝人阿KEN打造的甜甜圈品牌「GooDonut」，今年3月在台北車站商圈開幕，至今仍然天天大排隊，完全不受日本東京「I’m donut?」來台開設分店影響。品牌今日宣布，7月25日至27日快閃即將開幕的Dream Plaza。

▲阿KEN甜甜圈品牌快閃Dream Plaza，每日限量供應100盒人氣甜甜圈組合。（圖／業者提供）

這次GooDonut快閃櫃每日限量供應100盒人氣甜甜圈組合，內含巧克力、卡士達、開心果口味各1入及品牌提袋1只，售價260元，現場僅收現金，同時為維持排隊公平性，活動同原店鋪形式，採取現場登記制，規則如下：

1、上午11點DreamPlaza B2連通道旁紅龍區開放排隊。

2、下午2點開始登記，以在現場人數為主（防止解壓縮行為）。

3、下午3點開放取貨，現場僅收現金，請自備零錢。

4、沒有號碼牌發放，離隊視同放棄資格（防止惡意販售號碼牌）。

5、當日數量登記完畢，將以紅龍設立終點，紅龍後方為候補區，恕無法保證是否能購買成功

▲byebyeblues台北首店進駐Dream Plaza。（圖／byebyeblues提供）

另外，台南人氣生乳捲品牌「byebyeblues」宣布開出北部首店，插旗統一集團全新百貨「Dream Plaza」，預計7月25日正式開幕，除開賣全新4款馬卡龍色系生乳捲外，開幕日起更祭出「1元生乳捲」超殺優惠。

byebyeblues北部首間專賣店落腳Dream Plaza，不僅吃得到「經典」絲滑醇厚奶霜、「極黑」雙重頂級法芙娜、「相遇」法芙娜巧克力天使、「黑金」義式巧克力抹茶、「鐵觀音」竹炭戚風茶香馥郁以及「冠軍」紐約冠軍聯名等多種口味，更推出4款以天然食材染色的夢幻馬卡龍色系生乳捲。