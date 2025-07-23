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CoCo「28茉粉角輕乳茶」今天買1送1　迷客夏迷紅茶系列2杯88折

▲CoCo28茉粉角輕乳茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo28茉粉角輕乳茶今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌CoCo本周好友日祭出「28茉粉角輕乳茶買1送1」，今（23）日只要領券並透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。另外，迷客夏「迷紅茶，你選哪一味？」限時活動即日起正式開跑，有機會抽中限定周邊，再加碼推迷紅茶系列任2杯享88折好康。

CoCo本周三好友日祭出限時1天「28茉粉角輕乳茶買1送1」，2杯特價85元，換算下來單杯不到43元，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

28茉粉角輕乳茶嚴選綠茶搭配千年窨製工藝，每杯至少含有28朵茉莉花香，佐以100%紐西蘭乳源、無添加香料及奶精，再搭配Q彈粉角，每一杯都能喝到濃郁茶香、乳香。

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏推出「迷紅茶，你選哪一味？」限時活動。（圖／迷客夏提供）

另外，迷客夏即日起至8月20日推出「迷紅茶，你選哪一味？」限時活動，凡於門市購買系列飲品（包括大正紅茶、伯爵紅茶、娜杯紅茶、大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵）任2杯以上，持發票至官方LINE完成發票登錄，或掃描門市活動立牌QR CODE，符合資格即可參加抽獎，有機會抽中「迷紅茶男友1:1抱枕」（3款各抽出1名）、迷紅茶潮流Tee（共抽10名）、迷紅茶潮流帆布包（共抽10名）。

至7月31日LINE禮物迷客夏旗艦館則享「指定品限時兌換1+1」，只要購買或贈送指定商品「大正紅茶拿鐵（L）」，指定品項完成兌換後，購買者或送禮者可獲得「大正紅茶 （L） 」電子贈品券1張，活動限量2萬份，每位LINE帳號限購1組，提醒大正紅茶拿鐵限於8月21日前完成兌換、大正紅茶贈品券限50天內完成兌換。

此外，7月30日起至8月12日期間於迷客夏門市現場購買任2杯（含）以上「迷紅茶」系列飲品（含大正紅茶、伯爵紅茶、娜杯紅茶、大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵），依訂單內最低價之2杯可享88折現折優惠，以上優惠活動恕不提供加料，優惠可累計，買愈多送愈多。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo.迷客夏 買1送1

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