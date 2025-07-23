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北海潮與火8/1登場！5大亮點先看　不只火舞還有沙光雕、市集

▲2024北海潮與火。（圖／新北市景觀處提供）

▲2024北海潮與火。（資料照／新北市景觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

新北夜間盛事「2025北海潮與火」要來了！今年將於8月1日至8月24日在金山中角灣國際衝浪基地和金山老街登場，本次首度集結台、港兩地表演藝術團隊，除了火舞表演，現場也將融合馬戲、光影、肢體與情境劇場等多重元素，帶領觀眾進入一場光影交織的海洋派對。

▲「2025北海潮與火」將於8月1日在金山中角灣國際衝浪基地和金山老街登場。（圖／新北市景觀處提供）

▲美國紐約當代藝術家Amber Vittoria立體裝置藝術品。（示意圖／新北市景觀處提供）

其中，「馬戲之門」攜手「旋舞炎」聯合演出《火嶼光》，將以LED光舞與火舞為視覺核心，展開一段發生在北海岸沙灘邊的情境劇場與跨世代對話，並結合馬戲的身體敘事，透過科技光影、現代舞交織出一場跨領域的共創演出。

景觀處表示，這也是活動第一次結合2個團隊一齊規劃編排舞碼，跳脫過往單一劇場與表演團隊的演出，3組優質表演團隊，屆時將於每周六晚間7點在金山中角灣國際衝浪基地華麗演出。

▲「2025北海潮與火」將於8月1日在金山中角灣國際衝浪基地和金山老街登場。（圖／新北市景觀處提供）

▲「2025北海潮與火」將有全新表演陣容，包含來自香港的流空藝術工作室，將與在地優質藝文團隊上演。（圖／新北市景觀處提供）

5大亮點搶先看：
1.新團隊：第6屆「北海潮與火」首次集結三大頂尖演出團隊，包括來自台灣的「馬戲之門」與「旋舞炎」，以及來自香港的「流空藝術工作室」。同時邀請美國紐約藝術家Amber Vittoria 首度授權作品來台，攜手光雕團隊「天衍互動」，分別推出沉浸式立體裝置與沙灘光雕創作，將呈現多元風格的火舞表演，並首次合推兩齣獨立火舞劇碼。

2.跳脫單一劇場與表演團隊：今年擴大開展多元表演場景，透過台港兩地藝術團隊共演對話，串連馬戲、火舞、光影、肢體與場域敘事，打造更具深度與層次的表演語境。

3.永續行動：延續對環境永續的關注，開幕與活動的最後一天將攜手台灣衝浪永續品牌VAST，共同舉辦淨灘行動，喚起大眾對海洋保育的重視。每周六活動還將推出回收再生材質製作的永續手作課程，邀請NGO團隊與工藝品牌帶領創作，將廢棄物轉化為美感與實用兼具的日常物件，讓參與者享受創作的樂趣。

▲「2025北海潮與火」將於8月1日在金山中角灣國際衝浪基地和金山老街登場。（圖／新北市景觀處提供）

▲每周六下午3:30至晚間8:00，金山中角灣的沙灘將變身「胖卡餐車市集」。（資料照／新北市景觀處提供）

4.美食市集：每周六下午3:30至晚間8:00，金山中角灣的沙灘將變身「胖卡餐車市集」，集合了在地與創意餐食，讓民眾在觀賞火舞表演的同時，品嚐在地小吃，舉凡淡水忠寮社區的南瓜冰棒、平溪紫東社區的蜂蜜水、三芝三和社區洛神花軟糖等至少8攤，還有炸蛋餅、炒泡麵、披薩、沙威瑪、雞腿肉串、甜筒冰淇淋與飲品、章魚燒等美食。

5.沙灘光雕秀
每周六火舞表演結束後，晚間7:30至8:00可接著欣賞沙灘光雕秀與兩組藝術創作，無論是親子同行，或音樂與藝術愛好者，都能在這場光影交織的藝術盛宴中，留下難忘的夏日回憶。

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