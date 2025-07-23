高雄氣墊水樂園周末起免費玩　有42米城市滑水道、跳床水滑梯

▲高雄氣墊水樂園本周末登場。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

炎炎夏日，高雄市政府觀光局打造最消暑的親子盛事「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」，其中氣墊水樂園將於7月26日率先登場，連續三周周末在旗津豐收廣場旁綠地舉辦，時間為下午3點至晚上8點，免費開放大小朋友玩水。

▲氣墊水樂園今年有4個全新設施。

今年氣墊水樂園打造6大氣墊設施，其中包括全新4大氣墊首次亮相，包括「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」、「船型跳床水滑梯」、還有長達42公尺的城市滑水道，設計趣味又具挑戰性。

▲大人小孩都能盡情玩。

此外，其他必玩設施還有巨無霸戲水池、水上滾球、 與深受小朋友喜愛的「礦山火車」等，讓大小朋友從下午嗨到晚上。而「2025旗津風箏節」將於8月2日至10日，連續兩周六、日在旗津海水浴場盛大登場，打造精彩風箏秀、互動體驗區及海灘活動。

▲▼旅客還可以串聯周邊景點一起玩。

玩水、看風箏之餘，旅客也可串聯在地行程與美景，如白天可前往高雄燈塔、彩虹屋、星空隧道、旗津天后宮，感受旗津濃厚人文與自然景觀；下午至旗津老街品嚐美味海產、小卷、黑輪與冰品，傍晚再到沙灘吧或海之星沙灘俱樂部享受海風與夕陽，拍照打卡不無聊。