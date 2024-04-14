撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱
劉家豬血湯是新興區中正市場必吃的古早味傳統小吃，已經開38年，現在由二代老闆接手傳承父母的手藝，堅持新鮮烹煮料理，早晨或午餐來這裡吃一碗熱呼呼的內臟豬血湯，搭配主食米粉、炒麵或肉燥飯更滿足！豬血湯的組合有很多種，想要一次享用全部食材，推薦選擇綜合湯。
▲每天新鮮烹煮，少量分次料理，可以品嚐到最鮮美的好滋味。
老闆會依當天供應的食材搭配
我去吃的當天剛好沒有豬皮，這次是吃到小腸、豬血、大腸、肝連肉、豬肚，還有加點一份菜頭增添清甜口感。另外也有限量的骨仔肉，喜歡這一味的記得早點去用餐。
綜合湯 60元＋菜頭 10元／份
▲想要一次吃到多種料可以選擇綜合湯，這次是吃到小腸、豬血、大腸、肝連肉、豬肚，另外還有加點一份菜頭，增添清甜口感。
▲綜合湯喝起來清香甘醇，帶有些許酸菜及韭菜的風味。
▲豬血口感十分細嫩。
▲可以搭配酸鹹辣的辣椒醬享用。
▲豬肚Q嫩帶點嚼感。
▲小腸及大腸處理得很乾淨，口感軟嫩。
▲肝連肉外層Q彈，肉質軟嫩。
炒米粉 小份 25元
▲細米粉吸附特製滷汁及肉燥，可以加蒜頭醬增添辛香，吃起來很香醇。
▲菜單 MENU。
攤位門店外觀
▲從水果攤旁進入，第一條路右轉就能看見劉家豬血湯。
劉家豬血湯 中正市場
地址：高雄市新興區黃海街46之1號
營業時間：周二至周日 07：00～13：00（限量供應，售完即止）周一公休
電話：（09）1333－3386
虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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