虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

劉家豬血湯是新興區中正市場必吃的古早味傳統小吃，已經開38年，現在由二代老闆接手傳承父母的手藝，堅持新鮮烹煮料理，早晨或午餐來這裡吃一碗熱呼呼的內臟豬血湯，搭配主食米粉、炒麵或肉燥飯更滿足！豬血湯的組合有很多種，想要一次享用全部食材，推薦選擇綜合湯。

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▲每天新鮮烹煮，少量分次料理，可以品嚐到最鮮美的好滋味。

老闆會依當天供應的食材搭配

我去吃的當天剛好沒有豬皮，這次是吃到小腸、豬血、大腸、肝連肉、豬肚，還有加點一份菜頭增添清甜口感。另外也有限量的骨仔肉，喜歡這一味的記得早點去用餐。

綜合湯 60元＋菜頭 10元／份

▲想要一次吃到多種料可以選擇綜合湯，這次是吃到小腸、豬血、大腸、肝連肉、豬肚，另外還有加點一份菜頭，增添清甜口感。

▲綜合湯喝起來清香甘醇，帶有些許酸菜及韭菜的風味。

▲豬血口感十分細嫩。

▲可以搭配酸鹹辣的辣椒醬享用。

▲豬肚Q嫩帶點嚼感。

▲小腸及大腸處理得很乾淨，口感軟嫩。

▲肝連肉外層Q彈，肉質軟嫩。

炒米粉 小份 25元

▲細米粉吸附特製滷汁及肉燥，可以加蒜頭醬增添辛香，吃起來很香醇。

▲菜單 MENU。

攤位門店外觀

▲從水果攤旁進入，第一條路右轉就能看見劉家豬血湯。

劉家豬血湯 中正市場

地址：高雄市新興區黃海街46之1號

營業時間：周二至周日 07：00～13：00（限量供應，售完即止）周一公休

電話：（09）1333－3386

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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