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首爾炸醬麵不踩雷推薦！便宜又大碗　吃完還能順遊星空圖書館

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者邵筱鈞

常常在韓劇裡看到大口吃黑呼呼炸醬麵的畫面是不是很羨慕，尤其又加上糖醋肉，那黑黑紅紅的顏色非常刺激味覺，尤其韓國人搬家時一定會叫炸醬麵＋糖醋肉外送，我當然也不例外的被吸引，但在首爾吃過好幾次炸醬麵都踩雷，總覺得這醬太甜，還不如吃韓式炸醬麵的泡麵還比較好吃。

後來吃到這家後，我才終於懂得韓國人的快樂！
原來也是有好吃的炸醬麵，只是我以前沒吃到而已。這家便宜又大碗就算了，麵還很Q，醬也調的鹹甜適中，但糖醋肉就挺普的，炒碼麵也頂多中規中矩。

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水原 쌍용각 炸醬麵　交通位置
從首爾市區搭乘地鐵1號線到華西站約一個小時多，再步行8分鐘即可到。會專程來有點遠的首爾近郊水原市，其實是為了星空圖書館而來。這次排行程通常都是把想去的大目標排出來後，再去找附近可以順遊的景點跟美食，然後也不會特別執著，吃不到就換下一家，反正就當探店，旅行就是這樣，隨性玩就好。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

水原 쌍용각 炸醬麵　店面環境
門口就直接有標價格，很貼心，但這家其實是有名的便宜大碗，所以在地客人超級多，反而觀光客少。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲醃製小菜還可以自取，例如醃蘿蔔、泡菜等。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲餐具都有高溫殺菌，旁邊也有賣酒水，也提供免費冰水喝。

水原 쌍용각 炸醬麵　 MENU
看大家都有點炸醬麵，所以就跟著點，結果上桌的不知道為何特別大盤，後來才知道我們點到三鮮炸醬麵，真的好大一盤然後還有海鮮等配料，豪華版本的意思，重點是還有吃光。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

炒碼麵
這個台灣人應該不陌生，很多韓式餐廳有賣，這家的味道就是想像中的炒碼麵，沒什麼記憶點。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲真的很大碗，而且料也不少。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲麵條是那種很估溜帶Q的口感。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲附贈的醃製蘿蔔等小菜，這個可無限續。

糖醋肉
這家的很普，沾醬是不錯，但肉本身調味口感就很普通，炸的也沒有很酥脆。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲口感不到不好吃的程度，就中規中矩。

三鮮炸醬麵
印象中這麼一大盤才12000韓元，上桌時簡直嚇傻，一再確認這是小份嗎？店員說是。仔細看跟隔壁桌的碗裝炸醬麵的差別在於我們有海鮮，所以認真翻譯一下菜單，可能點到三鮮炸醬麵了。炸醬麵的醬料鹹甜適中，之前吃到的其他家都偏甜，這家調味就很剛好，而且麵條真的好Q，是需要靠剪刀來協助剪斷不然真的好長一條，吃過這家才懂韓國人的快樂，以後決定多給韓式炸醬麵機會了。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲一盤的料多、麵多、醬料也捨得給，必須給推。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲吃韓式炸醬麵一定要配的醃蘿蔔片。

▲韓國水原炸醬麵　便宜大碗又好吃超推三鮮榨醬麵。（圖／部落客Mika提供）

▲敢吃辣的朋友，記得加點辣粉更好吃。

쌍용각
地址：275－7 Hwaseo-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 南韓
電話：（＋82）3125－84457
時間：11：00－20：30

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