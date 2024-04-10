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長崎好吃好玩精選！原爆資料館展覽引人省思、豪斯登堡一定要去

▲▼日本自由行 長崎特色美食、觀光景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／長崎縣觀光聯盟、大浦天主堂官方網站

文／ReadyGo

想在一趟日本自由行中，一次大啖台灣吃不到的道地日式料理、逛遍恍若置身於歐洲花園的大型主題樂園，那麼就趕緊跟著以下文章的精心推薦，好好了解究竟長崎有什麼好吃、好玩的美食與景點。

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日本自由行

長崎觀光景點推薦

豪斯登堡
不論是攜帶小孩出遊的家長、情侶約會，還是跟好姐妹們出國旅行，來到九州都很適合造訪豪斯登堡！此處堪稱日本最大的主題公園之一，且罕見地以荷蘭作為主題，入眼所及盡是歐洲中世紀的古堡建築、五顏六色的繽紛鬱金香。加上園區內的設施不計其數，從幼兒也能參與的親子活動、到刺激盡興的天空冒險應有盡有，絕對讓人玩上一整天都意猶未盡。

▲▼日本自由行 熱鬧非凡的長崎燈籠節。（圖／ReadyGo提供）

圖／豪斯登堡官方網站

地址：長崎縣佐世保市豪斯登堡町1－1
交通方式：JR電車豪斯登堡站直達

長崎原爆資料館
在1945年8月9日，於長崎投下的原子彈至今仍深植於眾人心中。而在日本長崎當地，便設有原爆資料館以茲紀念。此處如實展出爆炸當時所遺留下的物品與照片，讓全世界的人們都能夠認識這個城市在爆炸前後的差別，並透過人民團結努力重建城市的過程，深刻體念到和平的重要。在所有的展覽品中，維持著原爆前時間的時鐘更是令遊客們駐足許久，相信所有人都能在此得到不同於以往的旅遊體驗。

▲▼日本自由行 熱鬧非凡的長崎燈籠節。（圖／ReadyGo提供）

圖／長崎縣官方旅遊網站

地址：長崎縣長崎市平野町7－8
交通方式：距長崎路面電車原爆資料館站步行約5分鐘

大浦天主堂
有鑒於外來文化的洗禮，日本有許多城市都洋溢著異國情調。而除了橫濱與神戶之外，最為人所知的就是長崎了。例如上圖中建於江戶時代的大浦天主堂，就是日本現存最古老的西方宗教建築，且時至今日仍持續進行彌撒活動，同時也是規劃完善的旅遊景點，並以融合東西文化的特色建築，吸引著來自世界各地的旅人們。

▲▼日本自由行 熱鬧非凡的長崎燈籠節。（圖／ReadyGo提供）

圖／大浦天主堂官方網站

地址：長崎縣長崎市南山手町5－3
交通方式：距長崎路面電車大浦天主堂站步行約5分鐘

長崎在地美食推薦

長崎強棒麵－四海樓
一直以來，長崎都匯聚著來自世界各地的各式美食，其中又因中華街極具盛名，而以中式料理最為備受歡迎。話雖如此，這裡吃到的菜色可不同於大家的印象，就以蔚為當地產名產的長崎強棒麵（長崎ちゃんぽん）來說，最初是起源於福建料理的雞湯肉絲麵，並由四海樓餐廳首創注入了日本在地的新口味，呈現出更濃郁的湯汁與多元的口味。

▲▼日本自由行 熱鬧非凡的長崎燈籠節。（圖／ReadyGo提供）

圖／長崎縣觀光聯盟

地址：長崎縣長崎市松町4－5
交通方式：距長崎電軌新地中華街站步行約5分鐘

長崎土耳其飯－Bistro Bordeaux
除了湯麵與炒麵以外，土耳其飯（トルコライス）也是來到長崎不可不吃的美食！這道名菜看似一般日本家庭餐廳的日式洋食，但裡頭卻大有奇趣，能吃到義大利麵、咖哩、炸豬排、亞洲米飯甚至生菜沙拉，更為難得的是融合得毫無衝突，令人忍不住一口接著一口，驚嘆於日本人的創意與好手藝。

▲▼日本自由行 熱鬧非凡的長崎燈籠節。（圖／ReadyGo提供）

圖／Bistro Bordeaux官方網站

地址：長崎縣長崎市濱町8-28 濱町Import大樓2至3樓
交通方式：距長崎電軌思案橋站步行約4分鐘

日本自由行｜兵庫自由行行程推薦，浪漫水仙花海、壯觀歷史建築

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