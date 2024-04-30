新竹快閃一日遊！直衝500坪岩盤浴＆最美書店　碗盤控這間能挖寶

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文／ReadyGo

去新竹一日遊不能只會去巨城，今天小編特派員就要帶你來趟不一樣的新竹一日遊，有超過500坪的放鬆好地方、碗盤控會買到手軟、超好拍書店，快來趟不無聊的新竹一日遊。

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碗容奶奶家

有文具控、鞋子控，不知道有沒有人是「碗盤控」，每次看到可愛或是具有設計感的碗盤就又忍不住再買一個，家裡永遠不嫌多啊。這間「碗容奶奶家」就是名符其實的碗盤店，店面是走復古風，一走進去真的很有會到奶奶家的感覺。 站著逛或是蹲下都有不同的驚喜，不知不覺就挑了一大籃。

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地址：新竹市東區建美路58巷19號

營業時間：10：30－18：00

皿富器食

這間餐廳不只好吃，外觀看上去漂亮到你不會覺得他是餐廳！店內以販賣定食跟剉冰為主，是日式簡約的風格，雖然有點價格，但完全反應在美味上。定食的份量很足，不會說吃不飽，冬天還得是草莓，這個草莓剉冰看起來超欠吃！想吃的朋友記得要提前訂位，不然他們家很常沒有位置。

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地址：新竹市東區錦華街18巷22號

電話：03－535－0908

營業時間：11：00－15：00、17：30－21：00

福湯日式岩盤浴

有泡過「乾式溫泉」嗎，其實就是多樣化的烤箱的概念。位在新竹的這間福湯日式岩盤浴佔地超過500坪，共有5種不同的房型：赤塩、墨夜、鳳綠、潤竹、映雪。各是不同的溫度跟裝潢，映雪中間還有一大碗人造雪會飄下來。除了各式烤箱，休憩區也很優秀，滿滿的漫畫讓你看到飽，不論你是想躺著看、坐著看、一個人看或是一群人看都可以！冬天溫暖的新選擇。

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地址：新竹市北區大雅路88號B1

電話：03－542－3880

營業時間：24小時營業（周三 09：00－23：30）

蔦屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE

號稱最美書店-蔦屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE，在福湯同一棟樓也有進駐。共兩層樓，藏書量相當龐大，除了佔地很大之外，同時也是網美最愛的拍照景點。不論是在書店裡的哪一個角落都非常好拍，是個很值得打卡的地方。

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地址：新竹市北區大雅路88號B1

電話：03－542－3768

營業時間：平日11：00－22：00、周末提早10：30開

滿美吐司部

滿美吐司部晚上7點才開始營業，是不少人的口袋名單。店面小小的，很多人都會外帶回家當宵夜吃。招牌的肉排蛋吐司更是開賣後兩個小時就會售完，調味過後的肉排，在經過煎炸仍保持有勁的口感。除了吐司，滿美吐司部還有賣蛋餅，不過只有一種口味，但還是超多人點。

地址：新竹市北區北門街208號

電話：03－523－6610

營業時間：19：00－01：00

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