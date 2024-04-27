基隆雨天景點推薦！坐飛艇模擬F16駕駛艙、小孩放電這間樂園必訪

首圖／IG@charlenedaily、IG@luck_7yyy

文／ReadyGo

位在台灣最北端的基隆，因地理條件的關係，氣候多雨，因此如果最近有計劃到基隆走走的話，預先準備好雨天備案會比較妥善。目前還沒安排基隆行程的讀者也別擔心，我們已經整理好基隆室內景點推薦，包含全球首座元宇宙實境體驗館、VR海底隧道冒險、基隆人逛街吃美食的商場等基隆豐富景點，讓大家下雨天也能照樣玩得很開心。

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基隆雨天好去處 盤點基隆室內景點推薦

Aniverse Keelung 漫遊者基地

2023年開幕的「Aniverse Keelung 漫遊者基地」，是由基隆舊火車站的建築改建而成，透過帶著旅客飛進弧型LED螢幕、閱覽世界各地美景的「戴爾塔飛艇」、模擬F16駕駛艙與機場的起飛降落程序的「愛普森航線」，以及用VR頭盔X六軸體感技術打造而成的「奧米加戰機」等一系列沉浸式實境體驗設施，帶領大朋友小朋友踏上非凡冒險之旅。

圖／IG@angelo7036

圖／IG@luck_7yyy

地址：基隆市仁愛區港西街5號1樓

電話：02－2425－0086

營業時間：13：00－21：00（周一公休）

潮境智能海洋館

「潮境智能海洋館」為國立海洋科技博物館場館之一，館內主題從東北角出發，不僅能認識海底生態，一窺熱帶魚群和繽紛壯麗的珊瑚礁岩，藉此探索生命的多樣性。與此同時，潮境智能海洋館還有七公尺高的大洋缸、絕美水母館、特色海景咖啡廳等等，更結合了新興展示科技，打造出潮境海灣5G沉浸式體驗與VR海底隧道冒險體驗，是基隆闔家寓教於樂的旅遊好去處。

圖／IG@xuan.show

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地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

電話：02－2469－6000

營業時間：09：00－17：00（周一公休）

基隆東岸廣場

一次滿足基隆人的衣、食、樂！「基隆東岸廣場」整體空間明亮寬敞，集結眾多知名品牌，例如一樓有寶雅、NET、SUKIYA、NIKE等店，三樓則有HAMA壽司、石二鍋、湯姆熊、丸龜製麵等等，而頂樓為空中跑道，除了有好好拍的寶藍色的跑道，在這邊還可以欣賞基隆港美景，最重要的是，這裡提供非常大的停車場，所以不用煩惱找停車位。

圖／IG@yu_ru_61

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地址：基隆市仁愛區仁二路236號

電話：02－2426－7290

營業時間：11：00－22：00

樂飛親子遊樂園

「樂飛親子遊樂園」為基隆最大室內親子樂園，提供滑梯、彈跳床、黏黏牆、積木城堡、大球池、扮家家酒、仿瓷沙坑等豐富設施，假日還有DIY手作活動，不只雨天適合帶孩子來放電，大熱天的日子也很適合安排到這邊遮遮陽！此外，樂飛親子遊樂園十分注重清潔，每天都會使用孩童專用消毒水進行清理，確保遊客享受到乾淨又衛生的安全環境。

圖／IG@petry60711

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地址：基隆市中正區信一路177號11樓

電話：02－2428－0831

營業時間：12：00－20：00

陽明海洋文化藝術館

座落在基隆港旁的歷史建築「陽明海洋文化藝術館」，歷經百年的海運產業洗禮，以活化歷史文物和對海洋文化傳承為理念，致力展示和推廣海洋文化。陽明海洋文化藝術館提供展覽導覽服務、DIY體驗與不定期講座展演活動，配合不同的展覽主題，希望傳達給觀眾「喜歡海洋、親近海洋、保護海洋、開發海洋、利用海洋」的宗旨，並深入感受基隆獨有的海景。

圖／IG@sara_lee0807

圖／IG@charlenedaily

地址：基隆市仁愛區港西街4號

電話：02－2421－5681

營業時間：09：00－17：00（周一公休）

一太e衛浴觀光工廠

聽過衛浴觀光工廠嗎，「一太e衛浴觀光工廠」位於基隆大武崙工業區，是全台第一家衛浴文化觀光工廠，在展示衛浴產品之餘，更以多元主題呈現養生之旅，像是遠紅外線養生屋、蒸氣房等設備。除此之外，一太e衛浴觀光工廠也展出了歐洲衛浴設備歷史演變圖，帶領大家認識平常難以接觸到的冷知識。

圖／IG@ligaliu

圖／IG@yu_ru_61

地址：基隆市安樂區武訓街51號

電話：02－2434－2111

營業時間：09：00－17：00

國立海洋科技博物館

「國立海洋科技博物館」含有六大展館與六條戶外步道，佔地約48公頃，為結合海洋教育與科技發展的國家級博物館，尤其推薦大家必訪其中的「海洋劇場」！海洋劇場的巨型螢幕高約22公尺，寬約29公尺，是目前全台最大的IMAX 3D電影院，透過先進的8K技術、高擬真的音響設備，享受和魚群逐浪共樂等身歷其境的臨場感，進而感受海洋的魅力與震撼。

圖／IG@zoelin0107

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地址：基隆市中正區北寧路367號

電話：02－2469－6000

營業時間：09：00－17：00（周一公休）

基隆塔遠見人文空間

2023年正式啟用，並對外開放參觀的基隆塔，全高約58公尺，頂部的天空步道長則約87公尺，瞬間躍升為基隆新地標，吸引不少民眾來一探究竟。而位在基隆塔四樓的「遠見人文空間」，陳列了眾多在地人文選書，提供民眾閱讀，也將計畫安排各個領域的作家舉辦講座，為基隆打造一處能靜心閱讀的空間，喜愛看書的讀者可千萬別錯過。

圖／IG@johnnyho6897

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地址：基隆市中正區義二路130號4樓

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