府城廟宇建築之旅！列出6大必訪清單　造訪台版紫禁城＆百年老廟

首圖／IG@yun.wander、IG@xuyuz0522

文／ReadyGo

台南一直是承載豐富文化底蘊的重要城市，在這裡除了有美味的小吃以外，更有著許多美不勝收的廟宇建築。若是喜歡欣賞廟宇藝術的人，來到台南絕對不能錯過這6大必訪廟宇。每座廟宇都各有特色，從莊嚴的大佛、壯觀的十八層地獄，到融合現代的交趾陶藝術，每座廟宇都是一段歷史的見證者，乘載著台灣豐富的宗教傳承與人文風華。這次的台南景點懶人包就讓我們一同展開台南必訪廟宇的神聖之旅。

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台南景點 6大必訪廟宇

台南必訪廟宇｜千佛山菩提寺

坐落在台南關廟區的千佛山菩提寺，藏身在大潭埤後的小山丘上，佛殿外靜立著全台最大的釋迦牟尼坐佛像，踏進佛殿內，便會發現一尊亞洲最大的釋迦牟尼玉佛像，雕工精湛、神態肅穆。無論在佛寺內外，都能感受到佛祖的神聖光輝，還有那莊嚴寧寧的宗教氛圍。來趟千佛山之旅，一窺千年智慧，感受心靈的寧靜與升華。

圖／IG@xuyuz0522

千佛山菩提寺

地址：台南市關廟區旺萊路466巷1號

開放時間：06：00－17：00

電話：06－595－8106

台南必訪廟宇｜麻豆代天府

麻豆的代天府是信仰與娛樂的完美結合，這裡除了有主要供奉五府千歲的廟宇外，還有著十八層地獄與天堂區的關卡，寓教於樂的內容無論是大人小孩都能玩得開心。其中十八層地獄區以陰暗的場景模擬地獄中的關卡審判，搭配聲光效果呈現，讓人不寒而慄。天堂區則能讓在歡樂的音樂下走上階梯，最終抵達出口處從高處俯視整個廟宇的美麗景致。麻豆代天府讓你能夠在感受信仰之餘，也帶來深刻的視聽體驗，成為南台灣獨一無二的寓教於樂之地。

圖／IG@chiuchiu_toys

圖／ IG@jay_19930518

麻豆代天府

地址：台南市麻豆區關帝廟60號

開放時間：每日 08：00－21：00

電話：06－572－2133

台南必訪廟宇｜南鯤鯓 代天府

説到供奉五府千歲的代天府，就不能不停台南佔地最大的南鯤鯓代天府。這裡同時也是許多臺南人每到年節祈福的必訪之地。南鯤鯓代天府是台灣王爺信仰的開山廟，擁有超過350年的歷史，分靈廟宇超過兩萬座，展現其神威。特色之一為凌霄寶殿的兩丈純金玉旨，被譽為全球最壯觀的黃金玉旨。為了推廣宗教藝術，廟方更將現代台灣名人與各地景點融入廟裡的交趾陶藝術與雕刻作品，吸引信徒與遊客共同體驗這座充滿歷史與藝術的神聖之地。

圖／IG@yun.wander

南鯤鯓代天府

地址：台南市北門區里976號

開放時間：07：30－21：00

電話：06－786－3711

台南必訪廟宇｜玉山寶光聖殿

玉山寶光聖堂位於台南南化，是一貫道的聚會場所，俗稱寶光寺。和柳營的佛山觀音巖齊名，是台南一貫道的兩大聖地。開車前往約一小時，聖堂提供方便的停車場，除了有莊嚴的一貫道佛寺外，這裡每到三月便會成為台南最美的花旗木秘境之一，吸引遊客前來欣賞，有著超過三百棵花旗木在聖堂周圍綻放的美麗景致。這裡不僅是宗教場所，也是自然美景與信仰文化的完美交融之地。

圖／IG@yun.wander

玉山寶光聖堂

地址：台南市南化區玉山里17－1號

開放時間：全天開放

電話：06－577－2229

台南必訪廟宇｜風神廟

位於中西區的風神廟，是台南府城的「七寺八廟」之一，是全台灣僅存主祀風神的廟宇。更在近年以「光之廟宇」為概念，新設置了照明系統及藝術牆面彩繪吸引著眾多遊客。這座古老廟宇，供奉風神、火神和水神，象徵著風調雨順，為信徒祈福。同時，風神廟更位於美食聚集的海安街附近，與豐富的小吃文化相得益彰，是信仰與美食交融的絕佳體驗，絕對是臺南行程中不可錯過的一站。

圖／IG@easonpo0831

風神廟

地址：臺南市中西區民權路三段143巷8號

開放時間：06：35 – 21：00

電話：06－227－7540

台南必訪廟宇｜鹿耳門聖母廟

以「台版紫禁城」聞名的鹿耳門天后宮，除了是台南婚紗拍攝首選場地外，這裡每到年節更是會吸引大量人潮，為的就是來看一年一度的鹿耳門花火。除了傳統祈福和藝文活動外，廟方更推出「周六新夜市」，提供當地美食、小遊戲和文創百貨，讓遊客在賞煙火的同時品味在地文化，留下難忘的回憶。

圖／IG@tsai.yi.ting

鹿耳門聖母廟

地址：台南市安南區城安路160號

開放時間：05：00－21：00

電話：06－257－7547

影｜台南一日遊｜與自己相處的時光，在文化台南中西區的獨旅一日遊！

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