斗六住一晚「不踩雷」的6家住宿名單！離老街、火車站走路5分鐘

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文／ReadyGo

雲林斗六市舊稱「斗六門」，是台灣面積第二大縣轄市，也是雲林縣政治、經濟、文化、教育中心與主要交通脈絡之一，很適合做為中部旅遊住宿中繼站。斗六不僅有獨特的人文歷史、當地特色美食，還擁有許多令人驚艷的自然景觀，近期就有許多在IG上讓人眼睛為之一亮的打卡景點！

推薦6間評價好、不踩雷的雲林住宿

像是鵝媽媽鵝童樂園、摩爾花園、雲中街文創聚落、近水樓台湖畔森林咖啡等，像每年農曆年前後，斗六太平老街會有超美燈籠海，也都會吸引很多人前往。最近有計劃到雲林出遊的朋友，今天推薦6間評價好、不踩雷的雲林住宿，做好筆記，為你期待的完美假期加分。



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雲林住宿推薦 斗六6家優質住宿推薦

斗宅旅店

外觀以灰白色為主，簡約時尚透著滿滿文青氣息，斗宅旅店位於雲林科技大學生活圈，採自助check in方式入住，房東會透過Line將大門、房門等密碼都傳給房客。旅店的一樓是一間網美咖啡廳，有質感的空間，甜點也很好吃，蠻多人會特地來這打卡，晚上打烊後空間就變成住客的交誼廳，整體住宿感很舒服放鬆。

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旅店地址：雲林縣斗六市龍潭南路7－17號

三好國際酒店

三好米品牌的億東集團投資興建，被譽為雲嘉頂級飯店新地標的三好國際酒店，坐落在斗六棒球場旁。以古老的稻米文化做為設計靈感，房間寬敞都有大窗景觀，在自然採光與柔和燈光交錯下，營造出優質的寢居環境。房型從經典雙人房到總統套房一應俱全，並打造了景觀健身中心、露天泳池、戶外情定廣場等設施，讓旅客入住後舒服的不想離開。

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圖／三好國際酒店

飯店地址：雲林縣斗六市斗六五路35號

連絡電話：05－551－0999

緻麗伯爵酒店

緻麗伯爵酒店位於斗六圓環旁，附近小吃美食林立，離斗六太平老街步行只要5分鐘。房型有雙人房、四人房、家庭六人房，家庭房還有溜滑梯，是適合小孩放電的親子房型，提供腳踏車租借，騎到人文夜市大約10分鐘。酒店頂樓還設計了可以欣賞夜景的露天酒吧，旅客能以180度廣角視野欣賞夜景和圓環噴水池的燈光水舞秀。

圖／IG@rr_travelcuisine

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酒店地址：雲林縣斗六市中山路6號

連絡電話：05－534－1666

華安大飯店

福華集團旗下華安大飯店，位於台鐵斗六火車站前站對面，交通位置非常好，周圍很熱鬧，樓下就是宵夜街，半夜肚子餓也不怕。服務櫃檯設在九樓，人員態度相當親切，雖然飯店不算新穎，而且裝潢樸素，公共設施不多，但是房價十分便宜，環境維護的很乾凈，是很不錯的商務旅館，整體CP值蠻不錯。

圖／FB華安大飯店

圖／FB華安大飯店

飯店地址：雲林縣斗六市信義里民生路156號9樓

連絡電話：05－536－1001

觀月商務休閒旅館

觀月商務休閒旅館結合了地方人文、異國風情與自然生態，秉持自然就是美的設計理念，規劃了41款主題造型風格，房間寬敞舒適，蒸氣SPA、按摩浴缸等設備一應俱全。服務優良、設施齊全、價格不貴，而且地點便利性高，周邊有星巴克、麥當勞、家樂福以外，最棒的是離斗六人文夜市走路只要10分鐘，真的超方便。

圖／FB觀月商務休閒旅館

圖／FB觀月商務休閒旅館

旅館地址：雲林縣斗六市雲林路2段196號

連絡電話：05－534－3333

天上人間精品旅館

外觀新穎時尚的天上人間精品旅館，帶來斗六前所未有的住宿新體驗及獨一無二的美學概念，耗資1.5億規劃設計，打造華麗的感官視覺與豪奢氛圍，27種渡假主題房型，主打一種不出國也能享受異國渡假的浪漫。設施有spa池、牛奶浴、七彩黃金雨淋、維淇浴等，也有可以揪好友一起k歌的寬敞ktv房型，到斗六找住宿，就來這享受一下極致奢華卻又自在放鬆的氛圍。

圖／FB天上人間精品旅館

圖／FB天上人間精品旅館

旅館地址：雲林縣斗六市北平路102號

連絡電話：05－532－2111

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