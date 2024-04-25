住台南大員皇冠送《拉斐爾到梵谷》門票　再享免費早餐、Uber折抵

▲台南大員皇冠假日酒店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南奇美博物館今年年度大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，將從5月2日起正式開跑，讓許多民眾超期待，多家飯店也紛紛推出住宿就送門票優惠。台南大員皇冠酒店即日起至8月31日為止，推出「藝奇玩臺南 住房專案」，入住每晚4990元起，再送2張免預約特展門票。



台南奇美博物館此次引進國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，是英國國家藝廊自1824年成立以來，首次將畫作出借至台灣，並特別精選52件大師之作，包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞

尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等，每一件都是大師中的傑作，引起民眾爭相搶購。

為了滿足大家對藝術的渴望，台南大員皇冠假日酒店推出「藝奇玩臺南 住房專案」，每房4990元起，適用時間為5月2日至8月31日，包含翌日元素自助式早餐2客，贈送免預約《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》奇美特展門票2張，以及Uber 乘車抵用200元1次。即日起開放搶訂，每日限量5間。

▲台南禧榕軒大飯店設有空中花園泳池。（圖／業者提供）

台南禧榕軒大飯店則從即日起推出住宿送票優惠，只要從5月2日至8月31日期間入住《禧樂奇遇》從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展住房專案，每房贈送奇美博物館特展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》免預約門票2張，並含翌日百鴦花園餐廳午餐，每房每晚4799元起。

▲台南晶英酒店。（圖／業者提供）

台南晶英酒店趁著此次國際特展，推出兩款連泊住宿專案。「晶奇饗宴」住宿專案攜手「捷絲旅台南虎山館」，推出1+1住房專案，5月2日起至8月29日期間入住，每房加贈奇美博物館「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」免預約門票2張。

該專案需連續入住台南晶英酒店與捷絲旅台南虎山館，並可享台南晶英酒店升等府城套房、隔日延退至下午1點，並含早餐；入住捷絲旅台南虎山館時則享升等禾雅套房、加贈十鼓文創園區門票2張，並提供台南晶英至捷絲旅台南虎山館單程免費接駁。

而若選擇「晶奇再續」住房專案，適用入住日為5月2日起至6月28日期間、周日至周四入住，連續入住台南晶英酒店2晚，除享升等16坪小西門套房外，每房加贈「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」免預約門票2張，以及周邊小禮物一份，同時享有入住期間其中一天早餐，以及14樓晶英貴賓廊Happy Hour。