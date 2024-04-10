4月台南2大必玩行程！梅嶺賞螢、看桐花　西拉雅有熱氣球嘉年華

▲台南楠西梅嶺螢火蟲季。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

記者蔡玟君／宜蘭報導

4月底的台南很熱鬧，有一年一度的熱氣球嘉年華，入夜後，時值賞螢季節到來，「2024台南楠西梅嶺賞螢季」將從4月27日開跑，今年維持總量管制，活動期間三個周末假日採線上預約報名，兼顧人車分流，更有助賞螢與生態環境的維護，報名方式於近日公告。

「2024台南楠西梅嶺賞螢季」將從4月27日至5月12日舉行，活動期間假日（周六、日）採總量管制入場，每日兩梯次，每梯次800人，每日以1600人為限。屆時將安排2名導覽解說老師，分別於第一賞螢區——出水仔及第二賞螢區茶園定點解說，路線預估為伍龍步道入口至出水仔（第一賞螢區，約1.1公里，腳程約30分），以及伍龍步道入口至茶園（第2賞螢區，約2公里，腳程約1小時）」。值得一提的是，這次賞螢季活動恰逢台南市客委會舉辦2024桐花小旅行，歡迎來白天賞桐花，晚上賞火金姑。

▲台南西拉雅森活節熱氣球今年將延續熱氣球嘉年華。（圖／西拉雅風管處提供）



此外，一年一度的「西拉雅森活節」將從4月20日起在西拉雅官田遊客中心登場，屆時旅客可以在大草原上體驗熱氣球繫留、夜晚看熱氣球光雕音樂會。西拉雅風管處表示，今年延續「熱氣球嘉年華」主題，在4月20至21日有熱氣球升空繫留體驗，體驗時間分別為清晨5點30分至7點30分，以及下午4點30分至6點30分。

▲活動開幕當天還有唯一一場熱氣球光雕音樂會。（圖／西拉雅風管處提供）



這次活動在大草原上也分別安排嘻哈、獨立樂團兩大主題音樂祭，邀請了艾蜜莉、林潔心、沒有才能、影子計劃、上山Over The Top、鹿洐人、忒修斯、守夜人等輪番演唱。

在4月20日開幕日當天晚間6點30分至8點，更特別安排了熱氣球光雕音樂會，搭配多變的燈光與熱氣球加壓火焰，伴隨著音樂的節奏，周邊的雷射效果一同舞動全場，形成璀璨的色彩變化，除了可與喔熊造型的可愛迷你熱氣球一起同歡，還邀請榮獲世界音樂獎銀獎的琴人樂坊現場演出。