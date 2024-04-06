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開箱台南捷絲旅紅球房！順遊奇美看《從拉斐爾到梵谷》展、十鼓園區

▲▼捷絲旅台南虎山館紅球主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲捷絲旅台南虎山館推出紅球主題房，一樓也有紅球裝飾。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南「紅球計畫」快閃活動雖然已經進入倒數計時，但響應活動，捷絲旅台南虎山館即日起推出3個月限定紅球主題房，藉由房內藝術家手繪畫作、互動遊戲，感受紅球在台南魅力，還能把多樣免費伴手禮帶回家。此外，從5月起，台南奇美博物館年度大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》將登場，台南捷絲旅更是離奇美最近的飯店，還能串連十鼓文創園區，就是超豐富的2天1夜之旅。

▲▼捷絲旅台南虎山館紅球主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼捷絲旅台南虎山館紅球主題房有藝術家畫作、紅球元素，還有桌上型設施。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼捷絲旅台南虎山館紅球主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

捷絲旅台南虎山館推出全館唯一一間「紅球主題房」，房內可看到美國藝術家Kurt Perschke手繪紅球置身台南各大景點的畫作，還有可愛的紅球抱枕、紅球造型地毯做擺飾，房內更有紅球樂桌上型遊戲可以玩。

▲▼捷絲旅台南虎山館紅球主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲紅球主題房伴手禮。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，業者也規劃一系列伴手禮讓旅客帶回家，如紅球造型沙灘毛巾、澳洲皇家Tilley名為「火星的日落」經典香氛泡澡球，還有紅球手繪畫作明信片、活動徽章別針，打開冰箱，則有以荔香烏龍茶裡加入柚子、蘋果與杏桃風味的酸甜調飲「府城冰果室」，並搭配復古可愛紅球棒棒糖，氛圍感滿滿。

▲▼台南十鼓捷絲旅，台南捷絲旅十鼓館，捷絲旅台南十鼓館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼一樓餐廳以台灣在地食材推出澎湃「澎湖小卷海鮮日式炊飯套餐」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼捷絲旅台南虎山館紅球主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

 若是懶得出門，在館內一樓「捷食藝」餐廳，即日起推出春季限定料理「澎湖小卷海鮮日式炊飯套餐」。 延續日式傳統五目炊飯講求營養及豐富口感精隨，匯集台灣在地特色農產食材，採用台灣放山雞腿肉、關廟竹筍、白河蓮子、新社香菇、鴻喜菇和美白菇等季節食材與米飯一同入鍋烹煮，搭配澎湖小卷、台南七股的鮮甜白蝦、蚵仔寮鮮嫩鱸魚以及嘉義東石的鮮蚵，最後再點綴鮭魚卵與海膽，澎湃海鮮讓人吃得超過癮；同時，套餐還附沙拉、爽口小菜、帆立貝茶碗蒸、黃金蛤味噌湯以及冬瓜檸檬茶無限供應。

▲▼台南奇美博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南奇美博物館年度大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》從5月2日登場。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客若規劃5月後入住捷絲旅台南虎山館，不可錯過的就是鄰近的我奇美博物館年度大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》！此次為英國國家藝廊200年來首次來台展出，展出作品匯聚50位重要的西洋藝術大師，包含文藝復興巨擘拉斐爾、荷蘭大師林布蘭、印象派名家梵谷等，共52幅經典畫作，為了讓更多民眾有機會入場，館方更於日前宣布，展覽期間每周五、六、日三天延長開放至晚上8點。

▲▼十鼓仁糖文創園區內有多種遊樂設施。（圖／十鼓仁糖文創園區提供）

▲▼十鼓仁糖文創園區內有多種遊樂設施。（圖／十鼓仁糖文創園區提供）

▲▼十鼓仁糖文創園區內有多種遊樂設施。（圖／十鼓仁糖文創園區提供）

靜態的文藝之旅，當然也要規劃動態活動！緊鄰捷絲旅台南虎山館一旁的「十鼓文創園區」，結合美食、文化活動、購物和刺激設施，讓旅客可以了解老糖廠樣貌，還能實際走進其中，藉由各種刺激的遊樂設施，穿梭在不同糖罐間，還有宛如走進哈利波特霍格華茲魔法學院場景的魔法工廠，讓旅客能拍得過癮，3個超豐富景點與飯店，就能讓旅客度過充實的兩天一夜。

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