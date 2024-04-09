盤點7家士林夜市美食！芋泥梅花糕甜而不膩、碳烤杏鮑菇肥嫩大顆

首圖／IG@lyl.nana、IG@kennytang34

文／ReadyGo

鄰近台北捷運劍潭站的士林夜市，不僅是台北市範圍最大的夜市，同時也是遊客造訪台北時，必訪的夜市之一。士林夜市範圍之大，更別提假日時人潮總是擠得水洩不通，因此為了把握出門在外寶貴的時間，我們為大家嚴選了網友推薦的士林夜市必吃的台北美食，銅板價讓你不用花大錢（或是冤枉錢），就可以吃到CP值最高、最道地的美食。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

激推！盤點7家士林夜市必吃銅板價台北美食

小鹿梅花糕

士林夜市最夯的排隊美食在這裡「小鹿梅花糕」位於基河路1號的711門口前，老闆將師承大陸南京的梅花糕製作技術帶回台灣，口味目前提供經典紅豆和招牌芋泥兩種，各為50元。小鹿梅花糕的粉漿的口感又脆又Q，而表面上還會灑上小湯圓、堅果、紅棗和玉米粒等配料，不只看起來繽紛可愛，外皮吃起來脆脆的，跟內層的粉漿形成對比，且入口甜而不膩，其特殊口感和可愛造型也相當吸睛。

圖／IG@kennytang34

圖／IG@kennytang34

圖／IG@kennytang34

地址：台北市士林區基河路1號

電話：0958－375－642

營業時間：16：30－22：30（周一公休）

鍾家原上海生煎包

曾榮獲台北米其林必比登美食推薦的「鍾家原上海生煎包」，販賣的品項很簡單，就是鮮肉包和高麗菜包。鮮肉包的豬肉餡採用梅花豬，煎起來帶有肉汁並且非常扎實，再搭配三星蔥，不用加醬汁就很夠味！至於高麗菜包，店家堅持選用梨山的高山高麗菜和冬粉作為內餡，使整體口感特別甘甜、清脆，是許多士林人從小吃到大，味道都沒有變過的好滋味。

圖／IG@lyl.nana

圖／IG@lyl.nana

地址：台北市士林區小東街38號

電話：02－8861－2713

營業時間：15：00－21：00（周三公休）

王子起司馬鈴薯

經過「王子起司馬鈴薯」，時常可以看到店家排隊人潮絡繹不絕的景象。王子起司馬鈴薯將炸好的馬鈴薯對半剖開，裡頭放入夏威夷、日式章魚、干貝、德國香腸、煙燻雞肉、海陸、黑椒火腿絲等多種口味，最後再淋上香濃且熱騰騰的的起司醬汁，豐富餡料搭配濃郁起司，且馬鈴薯外酥內軟的口感更是所向無敵，難怪店家生意都這麼好。

圖／IG@sweetsandy5566

圖／IG@sweetsandy5566

地址：台北市士林區文林路113號

營業時間：16：00－00：00

好朋友涼麵

多次入圍台北米其林必比登推介的「好朋友涼麵」，提供涼麵和味噌湯，他們家特別的是麻醬帶有檸檬的清香，不會過於膩口，而配料除了較為常見的小黃瓜絲、蒜泥之外，還多加了榨菜，大大增添了鹹香爽脆的口感。另外，如果是愛吃辣的讀者，建議可以選麻辣口味涼麵，特製辣醬的滋味讓人一起就上癮，再配上一碗台式味噌湯加蛋，使好朋友涼麵一直在士林夜市屹立不搖。

圖／IG@mepower224

圖／IG@mepower224

圖／IG@mepower224

地址：台北市士林區大南路31號

電話：02－2881－1197

營業時間：16：30－23：30（周四公休）

簡記木瓜牛奶

對你來說，逛夜市必喝的飲料是什麼？位在士林慈諴宮前的「簡記木瓜牛奶 」，則是很多人到士林夜市時，都會點上一杯的老字號飲品。據悉，簡記木瓜牛奶的老闆娘會將親自挑選的木瓜放室溫一段時間，熟成並提升木瓜的香氣與甜度，而在打成果汁時絕不會加任何一滴水，使木瓜牛奶喝起來不但香醇又很濃郁順口，重點是不會太甜也不會太水。

圖／IG@tyler_so_hungry

圖／IG@tyler_so_hungry

地址：台北市士林區大南路84號

營業時間：14：30－00：00

士林廟口阿輝麵線

「士林廟口阿輝麵線」的攤位就在簡記木瓜牛奶附近，提供筒仔米糕、蚵仔麵線、花枝麵線、大腸麵線、魷魚麵線、清麵線、豬血糕和滷大腸等品項，而由蔬菜和柴魚熬煮而成的湯頭，喝起來十分鮮甜，麵線則是細麵線，至於大腸也滷得很入味，且處理的相當乾淨，咬起來很有嚼勁。推薦大家可以點綜合麵線，一次吃到大腸、蚵仔跟花枝，每一種料都很大塊又實在。

圖／IG@zoleogo

地址：台北市士林區大南路52號

電話：0952－672－655

營業時間：15：30－23：30

碳烤杏鮑菇

香味撲鼻的「碳烤杏鮑菇」，店家選用新鮮白胖的有機杏鮑菇，現烤等候的時間可能稍微漫長，但是當拿到熱騰騰的碳烤杏鮑菇，多汁又恰到好處的調味，讓人排隊也甘願！值得一提的是，碳烤杏鮑菇除了原味之外，還提供哇沙米、香辣味、檸檬味、海苔味、孜然味、黑胡椒味、咖哩味和玫瑰鹽等多種口味，可以選擇兩種口味做搭配，絕對越吃越涮嘴。

圖／IG@hssuiii

圖／IG@hssuiii

地址：台北市士林區大南路101－71號

台北美食｜川菜控此篇必收藏！8間饕客們的寶藏口袋名單，讓人食指大動的麻、辣、鮮、香！

【你可能也想看】

►雲林打卡一日遊！水族館海鮮餐廳、日式警局喝咖啡 邊泡腳邊賞夜景

►探索新竹特色美食！京都老宅的湯咖哩、一甲子中藥行享受下午茶

►日本「兵庫自由行」行程推薦！花之島耍浪漫、有馬溫泉天皇也愛泡