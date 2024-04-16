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來澳門必買！飄香一甲子手工炭燒杏仁餅　口味價格購買規範一次看

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一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者黃亭詠

許久未訪的澳門，在出發前就盤算著要去在地60年排隊老店的最香餅家，買人氣的手工炭燒杏仁餅，但因為有限量的緣故，所以決定四天的行程空檔天天去這一帶掃街報到，生意真的很好，此行去了三個不同時段剛好情況不同，也分享了口感心得與最新價格。

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最香餅家位置交通

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲這個涵洞是店家附近的地標，我也很愛在這裡拍照，距離大三巴噴水池約半小時步程。

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

最香餅家品牌故事

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

最香餅家創於1957年，以手工炭燒杏仁餅聞名；最初設在澳門三層樓街，以家庭式工廠製作經營，創辦人李繼煜先生製作，妻子黎愛珍挑扁擔到餐廳茶餅兜售，現今目前由第二代傳人李志勇先生和第三代傳人李俊明先生經營，於80年代遷至現址。

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲店鋪有兩間，一邊是門市一邊是製作工廠，工廠不能進入參觀，現場人手大約是五六名，生意很好所以製餅的手完全沒停下。

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲這家最出名的便是手工杏仁餅，主打的便是炭燒製作，每天出爐很新鮮；但其實我覺得它的強項在香氣口感最平衡。

最香餅家限購售價

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

現在生意大火，所以採取號碼牌和限量販售的措施；購買時間為11：00－18：30，此行我剛好中午下午和傍晚都有去，人最多的時段是傍晚，而下午人較少些。

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

手工炭燒杏仁餅價格部份（1澳元約4塊錢台幣）
10顆乙盒為42澳元限6盒，20顆乙盒為83澳元限3盒；小盒迷你餅4盒單價29澳元，大盒迷你餅2盒單價60澳元；入內需先取單，而且有些暫時停售。

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲門市空間不大還有專人在看場子，櫃檯兩位妹妹動作很迅速。

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲除了杏仁餅之外，我還買了蟲仔餅與蛋黃捲。

最香餅家手工炭燒杏仁餅

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲這是十顆裝的杏仁餅，盒裝印刷很有古早味，包裝很簡單沒有隔層，我在裝行李箱時有做固定好安置，並且請航空櫃台做易碎標示。

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲▼澳門最香餅家，一甲子限購人氣排隊名店，手工炭燒杏仁餅最新價格。（圖／wisely提供）

▲口味上跟其它連鎖店相比它的口感沒那麼粉；香味很足甜度較適中，裡頭的杏仁也滿肯給的，吃起來脆度剛好，杏仁味也適中，跟茶飲咖啡都很合拍。

澳門最香餅家 Pastelaria Chui Heong

地址：澳門夜呣街14號A地下E1鋪
電話：+853－2838－3858
時間：11：00－18：30（周三休）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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