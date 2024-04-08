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新北貝殼廟搬新家！108步「海底隧道」直擊　玩法、地點一次看

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門，規模更大、更壯觀，參拜濟公禪師後，3支香插外面的香爐。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新北報導

大地躁動不平靜，越發需要心靈上的寄託。新北市三芝區「富福頂山寺」以貝殼妝點寺廟裡外聞名，今年一月底正式遷至石門，規模更大，一樣有升級版海底隧道，谷歌搜尋「珊瑚貝殼廟」即可找到。

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲進到廟裡參拜需點三柱香，費用隨喜，即可參觀海底隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

「珊瑚貝殼廟」不只參拜，更兼具藝術、人文價值。總幹事陀春明說，從做RC工程、貼貝殼，至今花了12年陸續建造，數以萬計的貝殼、珊瑚幾乎都是從國外進口，包括留尼旺島養殖的七彩扇貝、馬六甲海峽雪蛤，墨西哥灣的鮑魚、澳洲、紐西蘭、加勒比海、印尼爪哇來的貝殼和珊瑚等，一共運來10幾個貨櫃，像是把海裡的意境搬到陸地上來。

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲珊瑚貝殼廟一共運來10幾個貨櫃的珊瑚和貝殼，像是把海裡的意境搬到陸地上來。（圖／記者彭懷玉攝）

顛覆傳統廟宇以交趾陶方式呈現，這裡素材換成了貝殼、珊瑚，但因色系較少，多是靠點、線、面立體感做出強烈對比，工程更為浩大，「我是將濟公禪師交代的意境表現出來」陀春明說。

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼顛覆傳統廟宇以交趾陶方式呈現，這裡素材換成了貝殼、珊瑚，但因色系較少，多是靠點、線、面立體感做出強烈對比。（圖／記者彭懷玉攝）

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

走進珊瑚貝殼隧道，宛如潛進有神明居住的海底龍宮，主要以純白貝殼拼貼，也參進朱紅色、灰藍等的珊瑚和貝殼，全是自然色澤，夢幻地令人嘖嘖稱奇，每一步都充滿驚喜。陀春明透露，從入口到出口，隧道共要走108步、地上設有12盞圓形標誌，循著魚頭指引，即是出口的方向。

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼水池旁注入Ro逆滲透水，並以造霧方式營造珊瑚原本海底的生存環境，不單顏色更鮮豔，珊瑚也不會因為乾燥而容易風化掉，延長其壽命。（圖／記者彭懷玉攝）

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

水池旁注入Ro逆滲透水，並以造霧方式營造珊瑚原本海底的生存環境，不單顏色更鮮豔，珊瑚也不會因為乾燥而風化掉，延長其壽命，陀春明解釋道。

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲不妨停留「三昧法水」洗淨貪嗔痴，這裡有珊瑚拼貼成的松樹（寓意四川古名：蜀山），雙手舀起池水，輕拍頭、身體，潔淨歷代的冤親債主。（圖／記者彭懷玉攝）

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲建廟緣起於濟公禪師，信徒們將祂交代的意境表現出來。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，信徒不妨停留「三昧法水」洗淨貪嗔痴，這裡有珊瑚拼貼成的松樹（寓意四川古名：蜀山），雙手舀起池水，輕拍頭、身體，潔淨歷代的冤親債主，尋求佛祖保祐。

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼珊瑚貝殼廟海底隧道有108步，每一步皆驚喜。（圖／記者彭懷玉攝）

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

除了坐落於隧道中間的濟公禪師、羅漢等宗教元素，因為貝殼廟也是學校戶外教學的去處，特別擺進鯨魚、儒艮、熱帶魚、寄居蟹、龍蝦等公仔，形塑出「迷你版海底世界」2大區域，增添童趣氣息。

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲因為貝殼廟也是學校戶外教學的去處，特別擺進鯨魚、儒艮、熱帶魚、寄居蟹、龍蝦等公仔，形塑出「迷你版海底世界」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲總幹事陀春明說，除了信徒前來朝聖，喜歡藝術、歷史、貝殼的國內外旅客也可以來交流，拉近人與人、國與國之間的距離。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，進廟需點三柱香，參拜濟公禪師後，香插外面的香爐，即可參觀羅漢洞（海底隧道）。珊瑚貝殼廟不單是寺廟，同時也結合觀光、藝術等多元範疇，現場有不少國外旅客慕名而來，陀春明希望，除了信徒前來朝聖，喜歡藝術、歷史、貝殼的國內外旅客也可以來交流，拉近人與人、國與國之間的距離。

▲珊瑚貝殼廟從三芝遷到石門,珊瑚貝殼廟總幹事陀春明。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今年差不多會完成大門口兩條鰲魚（龍頭魚身），廟宇以全新方式敘述東方神話故事。（圖／記者彭懷玉攝）

珊瑚貝殼廟
地址：新北市石門區富基里崁仔腳路99號
電話：02-2638-0969
營業時間：每日皆開放，平日09:00-17:00，假日09:00-17:30
免門票參觀（需點三柱香，費用隨喜，即可參觀海底隧道）
停車場：有

關鍵字： 新北市旅遊 石門區旅遊 珊瑚貝殼廟 貝殼廟 總幹事陀春明

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