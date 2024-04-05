座落黃埔新村的小角落！小屋草皮瀰漫日式愜意　黑糖拿鐵絲滑濃郁

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

「來珈宿囍」，於2024年3月6日開始試營運，這家全新的咖啡廳卻散發濃厚的日式懷舊風情。座落於黃埔新村中的這個角落，與周遭的建築相互融合，瞬間勾勒出一幅充滿豐富故事感的畫面。這樣的日式懷舊風格讓人仿佛置身於時光隧道之中。建築物的融合是如此巧妙，彷彿每一塊牆壁都蘊含著歷史的沉澱，每一個細節都彰顯出主人的匠心。

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▲座落於黃埔新村「來珈宿囍」，本身就散發出一種特有的氛圍。

▲當這樣的地方和充滿日本風情的咖啡廳相遇時，彷彿開啟了一扇時光之門，帶領著顧客進入一個充滿故事與情感的場所。

來珈宿囍環境介紹

黃埔新村是臺灣著名的眷村，漫步在其中，彷彿能夠穿越時光，一窺昔日眷村的生活面貌。而對我來說初次認識黃埔新村，是透過台灣影劇「一把青」緣故而對這個的地方有著初步的了解。

▲走進來之後，馬上會被這裡廣大的庭院而抓住了目光，置身於一個寧靜而典雅的日本庭院中，感受到一種悠然自得的氛圍。

店內保留了日本文化的傳統與禮節

要求進入室內的顧客脫鞋，這一習俗不僅彰顯了店家對於文化傳承的用心，也營造出更加純正的日式體驗。同時，店家也呼籲顧客在拍攝照片時保持禮貌，以共同維護這片寧靜與美好的空間。在這裡，不僅可以品味到美味的咖啡，還能感受到一份尊重傳統和文化的愉悅。

▲踏進店內，會發現一片寬敞的和式區域，置身於遠東的文化氛圍之中。

▲店內不僅提供了舒適的吧台區，還特別設有和式區域，仿佛帶領顧客進入了日本的雅致空間。

店內深處的一大片落地窗

透過這些窗戶，一望無際的綠意盎然的庭院景色展現在眼前，仿佛一副活生生的畫卷。這片綠色庭院在陽光灑落之下，緩緩搖曳的樹葉，如詩如畫地與內部空間交融，為用餐的顧客提供了一場賞心悅目的視覺盛宴，讓人心曠神怡。

來珈宿囍菜單Menu

來珈宿囍餐點介紹

黑糖拿鐵

融合了黑糖獨特的甘醇香甜和拿鐵的絲滑口感，呈現出一杯深具層次的美味咖啡。這款飲品將黑糖的獨特風味與咖啡的濃郁混合得恰到好處，每一口都散發著黑糖的濃郁香氣。

單品手沖

這款特色咖啡精選優質豆子，散發著濃郁香氣，同時帶有微妙的莓果酸度。透過精心的手工沖煮過程，我們精準掌握水溫和萃取時間，確保每一口咖啡都呈現出令人驚豔的層次感。

▲這裡的水餃還算不錯，有著豐滿的湯汁和鮮嫩的內餡，彷彿在嘴裡瞬間爆開一股美味。

▲巴斯克乳酪蛋糕口感上有著獨特的層次感，既濕潤又細緻，同時帶有奶酪的香濃滋味。

來珈宿囍

地址：高雄市鳳山區西五巷52號

營業時間：10：30－17：30

備註：前往之前建議各位可以先至IG私訊訂位

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