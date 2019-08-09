美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：下次去台中順道去晃晃：）））

文、圖／橘子狗愛吃糖

來台中這麼多年其實在舊台中縣海線或山線區域還有很多美食或景點還沒去過，就像離東海不遠的沙鹿靜宜商圈，我竟然完全不知道有這麼一區漂亮的貨櫃屋餐廳，越到晚上點燈開始各種顏色燈光交錯越是漂亮，有義大利麵、有定食火鍋等等。這篇想介紹的就是在這貨櫃區的【櫃森森複合式餐飲】，在正面非常顯眼的位置！

沙鹿有家在IG上非常受歡迎的豬油拌飯，就在巨業客運沙鹿站附近的【沙鹿拉仔麵】，據說還有不少外國港日遊客也是看IG特地搭車拖行李跑來吃（我自己也蠻喜歡的），之所以會講到拉仔麵，就因為這家櫃森森複合式餐飲就是拉仔麵老闆親自打造的空間。

不只是貨櫃屋堆疊的外觀而已，傍晚夜色降臨，整個燈光打亮後變得相當漂亮，不只是貨櫃屋本身的顏色交錯，二樓的用餐空間還打造了透明櫥窗一覽無遺。

店內的每個空間也都是不同風格，最有特色的當然是拉仔麵一貫的懷舊小學教室風格，課桌椅、講台、黑板一應俱全，各種拍照用的手牌標語跟學生變裝道具這邊也都有。

對喜歡拍照的大人小朋友來講，這裡就可以玩好久了啊（但這邊也是用餐空間），往後面的小旋轉樓梯上去就是有透明櫥窗的二樓座位區，雖然不能算非常制高點。

不過看左右的光景在傍晚的天空景色還是不差的，而且整家餐廳冷氣都很強，所以就算是夏天來吃飯也完全不用擔心吃個火鍋會滿頭大汗的問題。

餐點種類算是有點自家特色，雖然賣的也是簡餐，可是擺盤呈現方式很特別。

價位算不貴耶！定價從150－180元起，可以5－10元換豬油飯、肉燥飯或瓜仔肉飯，主食有大雞腿飯、炸豬排飯、打拋豬飯等等，火鍋則是220元起也算不貴，點餐幾乎都有免費附「日月潭紅玉紅茶or碧螺春包種綠茶」（擇一），另外還有一些炸物小食跟飲料等等，是風格相當新穎特別但餐點選擇豐富的地方。

【櫃森森酥炸大雞腿飯（附飲料 湯 白飯 7道小菜們＋甜點）│190元】



一擺上桌嚇到我了啊！7道小菜擺上拖盤，還有茶凍甜點跟熱湯，光這樣就好豐盛了。

主食的炸雞腿真的算大支，炸得皮酥肉嫩，而且不會都是骨頭，是相當實在的大雞腿。

小菜裡有水果、有青菜、有滷味跟糖心蛋等等，要吃得飽是完全沒有問題的啊。另外隨餐也有免費附上一杯紅茶或綠茶可以選擇一種，雖然是免費飲料但還不錯喝喔。

【創意台式打拋豬肉飯(附飲料 湯 白飯 7道小菜們+甜點)│200元】



配菜豐盛度是一樣的，這道的主食「打拋豬肉」分成兩種裝盤，一份在碗內。

另一份則是像甜筒一樣盛裝，所以其實肉量還是不少的，既然菜名是寫「台式」，所以用九層塔取代香茅，但辣度是相當爽口下飯的，不過不太會有油膩的感覺好吃。

【素食│塔香素鮮菇套餐（附飲料 湯 白飯 6道小菜們＋甜點）│180元】



吃素的也不孤單，這邊有兩道素食可以點，雖然還沒上桌前我並沒有很期待就是了，擺盤不像上面幾道，而是把主食跟青菜擺在同個大碗內，另外附上泡菜、水果跟茶凍。

上面的鮮菇滷得入味量也不少，九層塔香氣濃郁對味，搭配清爽的兩道青菜，不吃素食的我都覺得這道其實蠻好吃的，因為口味完全不清淡，算重口味的素食餐。

【香濃起司牛奶豬肉鍋（附飲料 湯 白飯 蔬菜盤）│280元】



吃簡餐就是少不了偶爾想吃個火鍋，這邊當然也有好幾種火鍋口味的選擇。

像去輕井澤不吃白飯想換冬粉或王子麵都要另外加點價，這邊是免費任選一種。還有附水果，特別的是有一小塊牛奶糖跟小瓶鮮奶，吃一半的時候可以加進去。

讓湯頭會稍微有點不一樣風味呈現！蔬菜盤的份量算是不錯的，豬肉份量也不會太少，加進起司涮了牛奶湯頭很濃郁好吃。一樣有附基本飲料可以喝。

【90%南瓜可樂餅90元│澎湖花枝蝦餅95元│古早味手工麻糬75元】



不用馬鈴薯而用90%的南瓜，包裹得相當紮實，但吃起來口感綿密。

南瓜甜度不錯；蝦餅的口感豐富，因為除了蝦子還加了澎湖花枝，不過跟月亮蝦餅一樣沾泰式酸甜醬，這個我更推薦必點來試試。

現在很夯的麻糬吃法這邊也點得到，飯後點心來一份還不錯。

【飲料│芒果冰淇淋冰沙│莓果冰淇淋冰沙│奇異果冰淇淋冰沙】



夏天喝杯爽快的冰沙最對味，特別是吃飽以後更有滿足感，這三杯裡面芒果冰沙跟莓果冰沙我都蠻推薦的喔！

雖然有新穎的外觀，不過包裝在貨櫃屋內的其實還是簡餐小火鍋型態的餐廳，只是有著更有話題性的景觀、懷舊創意小學教室的佈置場景，讓吃飯聚會變得更加有趣，附近停車其實也蠻方便的，餐點選擇又多樣，相當推薦家庭朋友聚餐的話很適合來這邊。

櫃森森複合式餐飲

地址：台中市沙鹿區北勢東路800號正對面

電話：04-26312885

時間：11：00－22：00

消費提醒：無店休日，可事先預約訂位

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