沒排隊吃不到！台中福州包3個10元　表皮焦脆、內餡超飽滿

點評：好想吃啊><

文、圖／橘子狗愛吃糖

現在10元銅板還能買得到什麼？一包科學麵，一顆茶葉蛋。可是來到台中一中街可以買得到三顆現煎福州包啊！還是天天都排隊，雖然一中街租金不便宜，卻還是有著不少陪伴學生成長物價凍漲的平價美食。每天午晚餐跟下課後的時間都是大排長龍，不管是便當、飯捲甚至是鍋貼跟福州包，在一中街上和園滷味的轉角處，有好幾家是代代學生從唸書吃到畢業代代相傳的在地美食。

像是轉角便當、古早味便當、哇哉飯捲到小蜜蜂炒麵，這攤【一中街福州包】更是少不了，平日大概是下課後排隊比較長，但假日（甚至像新年假期）我差不多也排了25分鐘才買到。

「三個10元」的超親民價格連我經過都忍不住想試試，現在10元連一杯手搖紅茶都買不起了，在這個轉角處營業多少年我倒是不清楚，以前招牌是白色，現在換成黃色燈片招牌，（據網友回覆至少賣了25年，最早還有雙面煎還4顆才10元，不過現在也是便宜啦）

不少學生講到一中美食都少不了這家，兩個煎鍋，忙碌起來不斷下包子還是消化不了人潮，三顆10塊錢是用袋子裝，要用盒裝的話最少要買9個（也才30元），非常平易近人的價位！醬料只有辣椒醬跟醬油膏兩種，跟阿姨講會幫你加進去，煎包的個頭感覺不至於太奈米。

【12顆煎福州包│40元│每三顆10元】

這家福州包是用每3顆計價，9顆以上才有盒裝，包子不會太小（聽說更早以前才4個10元）其實蠻多極便宜的包子、餃子、鍋貼餡料都很空虛，就是吃厚麵皮跟裝不滿的碎料而已，當然不是說這家的餡料有包到會爆料，但吃起來不會覺得空虛，煎到一面的麵皮微焦脆。

包得算夠滿，吃得到很細碎肉末，跟細碎高麗菜餡，調味帶有黑胡椒的辛辣感，口味算微重，我比較喜歡不加醬油膏只加辣椒醬，雖然非常便宜，但果然是還蠻好吃的！怪不得吃很多年的一中學生都還是推薦，每到假日都會排隊這樣，還是平日來買輕鬆點。

銅板美食在這種物價店租雙漲什麼都貴的年代，真的是不可多得的小確幸啊！逛夜市逛街來到一中街也不一定都要花大錢，在地人美食也能省錢又吃得飽，當然美味度不至於驚為天人，可是省荷包又飽肚皮，而且美味度又不錯還是推薦來試試！

一中街福州包│北區



地址： 台中市北區育才街4號 （上和園滷味隔壁）

電話：None

營業時間：12:00Pm～售完為止