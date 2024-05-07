網友怨「飯店不給訪客進房」不合理　旅宿業曝最大原因

▲有網友發文抱怨，入住的飯店今年規定訪客不能上樓，質疑這樣有合理嗎？。（示意圖／CFP）

記者蔡玟君／台北報導

有網友近日在臉書飯店社團中發文，入住的飯店今年限制訪客不能上樓到住客房間，只能在一樓交誼廳，如果上樓就要加收住宿費，問「這規定合理嗎？」更指出朋友只是進房聊天一下，隔天卻收到飯店去電表示，下次再發生就要收住宿費，直言被監視還被註記，感覺很差。記者實際詢問相關飯店業者，他們指出雖然沒有明確規定，但鑑於安全考量，仍會勸導住客若有親友探訪需求，可以在公共空間會面。

▲網友質疑，有朋友來自己下榻的飯店造訪，聊完就離開，為什麼不行。（圖／取自免費圖庫pexels）

網友在臉書飯店社團發文說，如果飯店怕客人白住，可以改訪客壓證件，然後規定時間離開，如果時間到還沒拿，加收費用覺得合理，但朋友探訪後離開，隔天收到飯店去電詢問是不是多住一人，朋友否認並表示只上去聊天一下，但因飯店指出該網友之前也有類似情況，他們都有在看監視器，並表示如果下次這樣就要收住宿費，覺得被監視和註記，感覺很差。

▲飯店業者指出，雖然沒有明確規定，不過仍會勸導旅客有訪友需求，可以在公共空間進行。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

《東森新媒體ETtoday》實際採訪多位不具名飯店業者對此事看法，他們均表示，雖然沒有明確規範住客不能帶訪客上樓，但會要求客人自己下樓來帶訪客，且不允許過夜，若發現訪客擅自留宿，可能會視情況收加人費，或加收額外客房費用；部分飯店也會明確告知必須幾點離開，讓訪客知道遊戲規則，「基本上還是持相信客人的態度。」

但不讓訪客進房也有原因，業者表示最大考量是「安全問題」， 所有客人辦理入住時均會登記證件，但如果有訪客擅自入住沒有登記，一旦發生任何事情，就無法通知到人，且會對其他住客造成安全疑慮。因此雖然沒有明文規定不行，但仍會柔性勸導客人，可利用大廳公共空間進行商務會議或是親友來訪。

放眼海外，以台灣人出國最喜歡去的日本為例，則可常見大部分飯店均會在辦理入住時，在入住規定、或電梯口處明確貼出告示與說明，禁止訪客前往住客樓層，如果有探訪需求，需在公共空間進行，同樣為保障住客出入安全與隱私性。