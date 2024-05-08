住台南絕美純白星空帳！躺床看星空　搭竹筏到水漾森林

▲雙春濱海遊憩區內的愛莊園豪華露營。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

到台南想要體驗豪華露營，當然不能錯過位於雙春濱海遊憩區內的「愛莊園豪華露營」，白色星空帳臨水而建，每間帳篷都擁有私人露台，帳篷內頂部更做成透明天窗，天氣好時，晚上躺床上看星空，白天享受天光，還能搭竹筏看台南版水漾森林，或走進水上棧道欣賞紅樹林。

▲愛莊園豪華露營位於雙春濱海遊憩區內。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼愛莊園豪華露營星空帳分為雙人與四人房。（圖／記者蔡玟君攝）

Vanaheim愛莊園於遊憩區內打造超過20個球型星空帳篷，分4人和雙人帳，每間帳篷均擁有獨立衛浴，讓旅客只要攜帶簡單行李就能入住，晚上享受入住靜謐大自然中，帳篷頂部設質的圓形透明窗，可自行控制拉開拉簾，就能躺在床上看星空；白天則可以坐在戶外露台欣賞風景。

▲▼搭竹筏探索台南版水漾森林。（圖／記者蔡玟君攝）

雙春濱海遊憩區還有3大體驗不能錯過。首先，搭上竹筏前進「台南版水漾森林」，佔地264公頃的紅樹林秘境，河道中不時可看到長短不一的木麻黃枯木，搭配翠綠紅樹林景觀，在專人導覽下了解生態。

在疫情期間，台南市政府也於園區西側紅樹林中，完成長達456公尺、寬3公尺的全新水上棧道，旅客可以走進綠色隧道內的棧道，近距離欣賞紅樹林風景。

▲雙春濱海遊憩區夕陽美景。（圖／記者蔡玟君攝）

台南擁有多處絕美夕照景觀，雙春濱海遊憩區的海岸則被許多外國旅客譽為是「全台最美夕照」，旅客可選擇在夕陽時分走到海邊，在廣闊海灘欣賞遠方橘紅落日緩緩落下海平線。