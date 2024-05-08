ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住台南絕美純白星空帳！躺床看星空　搭竹筏到水漾森林

▲▼雙春濱海遊憩區，愛莊園豪華露營。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雙春濱海遊憩區內的愛莊園豪華露營。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

到台南想要體驗豪華露營，當然不能錯過位於雙春濱海遊憩區內的「愛莊園豪華露營」，白色星空帳臨水而建，每間帳篷都擁有私人露台，帳篷內頂部更做成透明天窗，天氣好時，晚上躺床上看星空，白天享受天光，還能搭竹筏看台南版水漾森林，或走進水上棧道欣賞紅樹林。

▲▼雙春濱海遊憩區，愛莊園豪華露營，竹筏體驗，台南版水漾森林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲愛莊園豪華露營位於雙春濱海遊憩區內。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼雙春濱海遊憩區，愛莊園豪華露營，竹筏體驗，台南版水漾森林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼愛莊園豪華露營星空帳分為雙人與四人房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼雙春濱海遊憩區，愛莊園豪華露營，竹筏體驗，台南版水漾森林。（圖／記者蔡玟君攝）

Vanaheim愛莊園於遊憩區內打造超過20個球型星空帳篷，分4人和雙人帳，每間帳篷均擁有獨立衛浴，讓旅客只要攜帶簡單行李就能入住，晚上享受入住靜謐大自然中，帳篷頂部設質的圓形透明窗，可自行控制拉開拉簾，就能躺在床上看星空；白天則可以坐在戶外露台欣賞風景。

▲▼雙春濱海遊憩區，愛莊園豪華露營，竹筏體驗，台南版水漾森林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼搭竹筏探索台南版水漾森林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼雙春濱海遊憩區，愛莊園豪華露營，竹筏體驗，台南版水漾森林。（圖／記者蔡玟君攝）

雙春濱海遊憩區還有3大體驗不能錯過。首先，搭上竹筏前進「台南版水漾森林」，佔地264公頃的紅樹林秘境，河道中不時可看到長短不一的木麻黃枯木，搭配翠綠紅樹林景觀，在專人導覽下了解生態。

在疫情期間，台南市政府也於園區西側紅樹林中，完成長達456公尺、寬3公尺的全新水上棧道，旅客可以走進綠色隧道內的棧道，近距離欣賞紅樹林風景。

▲▼雙春濱海遊憩區，愛莊園豪華露營，竹筏體驗，台南版水漾森林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雙春濱海遊憩區夕陽美景。（圖／記者蔡玟君攝）

台南擁有多處絕美夕照景觀，雙春濱海遊憩區的海岸則被許多外國旅客譽為是「全台最美夕照」，旅客可選擇在夕陽時分走到海邊，在廣闊海灘欣賞遠方橘紅落日緩緩落下海平線。

關鍵字： 台南旅遊 雙春濱海遊憩區 豪華露營 露營旅遊 台灣特色系列 飯店旅館 台南版水漾森林 愛莊園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

推薦閱讀

台南「河床甜點」明年2月熄燈

台南「河床甜點」明年2月熄燈

宜蘭必逛8夜市　最新營業時間表看這

宜蘭必逛8夜市　最新營業時間表看這

台北福華40週年慶出「花」招　攜中華航空推豪華大禮包三重送

台北福華40週年慶出「花」招　攜中華航空推豪華大禮包三重送

德國最經典啤酒屋「超過700年」歷史

德國最經典啤酒屋「超過700年」歷史

台南絕美豪華露營　搭竹筏到水漾森林

台南絕美豪華露營　搭竹筏到水漾森林

CREMIA岡山白桃霜淇淋開吃了

CREMIA岡山白桃霜淇淋開吃了

飯店每人1100元免費吃2餐、零食！

飯店每人1100元免費吃2餐、零食！

座落桃園橘子園裡的隱世咖啡！

座落桃園橘子園裡的隱世咖啡！

5月米其林新入選餐廳出爐

5月米其林新入選餐廳出爐

國泰航空線上旅展　63航點機票86折

國泰航空線上旅展　63航點機票86折

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品集團母親節優惠懶人包

飯店為何不給訪客進房　業者釋疑

每人限購4顆！法朋門市開賣可頌蛋塔

真的不用錢！2大樂園「媽媽免費玩」

碧潭水舞5/17開幕！有煙火、優人神鼓

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

「北部最大繡球花田」5/9開園

超過50年的肉圓老店！被讚是基隆最強

「內雙溪自然中心」免費入園時間曝

台南新景點　免費萬坪花園重新開幕

熱門行程

2024探旅新北定向越野 五股場即日起開放報名！

挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起「探索硬漢之路」

最新新聞更多

台南「河床甜點」明年2月熄燈

宜蘭必逛8夜市　最新營業時間表看這

台北福華40週年慶出「花」招　攜中華航空推豪華大禮包三重送

德國最經典啤酒屋「超過700年」歷史

台南絕美豪華露營　搭竹筏到水漾森林

CREMIA岡山白桃霜淇淋開吃了

飯店每人1100元免費吃2餐、零食！

座落桃園橘子園裡的隱世咖啡！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366