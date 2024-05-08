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老爺閃購節來了！住全新改裝礁溪老爺「小孩免費」、聯合住宿券開搶

▲▼台東知本老爺。（圖／老爺酒店集團提供）

▲台東知本老爺客房示意圖。（圖／老爺酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻暑假市場，老爺酒店集團從5月13日中午12點推出限時四天「老爺閃購節」線上旅展，經典必搶就是每年熱賣的全台老爺通用「3200元聯合住宿券」及「2080元聯合餐飲券」，同時指定飯店更加碼暑假期間孩童免費入住，指定飯店家庭客房若是平日4人入住，可享每人每晚千元有找。

▲▼礁溪老爺露營區體驗。（圖／老爺酒店集團提供）

▲礁溪老爺露營區體驗。

除了聯合住宿券與聯合餐飲券必搶，礁溪老爺、北投老爺、台中老爺行旅3飯店今年推出「孩童免費入住」優惠，如人氣溫泉酒店礁溪老爺「元氣假期三天兩夜」一晚洋式標準套房加贈一晚露營區體驗，含雙人早餐及晚餐，每套1萬7800元，6月16前預約暑假入住，享6至11歲一位孩童免費，體驗改裝後全新樣貌的礁溪老爺。

台中大毅老爺行旅，雙人入住旅人客房含早餐每晚3300元，6歲以下孩童免費入住，再加贈ZEBRA餐廳800元抵用券。新北投捷運站旁的北投老爺酒店則是推出5666元雙人歡夏住宿券，可攜一位11歲以下孩童免費入住。

▲▼台南老爺行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南老爺行旅。（圖／記者蔡玟君攝）

台南老爺行旅主打「3999元家庭客房住宿券」，平日4人入住每人每晚千元有找，堪稱此次旅展最狂折扣，持券6月底前入住，再享甘粹自助餐廳早餐買一送一加碼優惠。台東知本老爺酒店推出四人一泊二食9999元的「家庭同遊迎夏券」，限量300張，適合大小朋友到台東一起追球。

台南老爺行旅、台中大毅老爺行旅、南港老爺行旅3飯店也攜手推出聯賣套票，三張套票自由安排北中南遊程，雙人入住每人每晚1499元起。對百年舊城有興趣的民眾，另推薦「雙老爺聯賣券」，入住台南老爺行旅及新竹老爺酒店，雙人5600元。

▲▼台北大安伊普索凱悅尚選酒店。（圖／Klook提供）

▲台北大安伊普索凱悅尚選酒店即將開幕。（圖／Klook提供，下同）

此外，最新飯店「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」將於5月14日開幕！飯店以音樂、復古及潮流三元素打造，帶給旅客全新的奢華有感體驗，不僅與台中指標酒吧Lay Low合作，提供全日限定飲品及零食免費、每天一小時Happy Hour，讓行政酒廊不再是VIP獨享福利，還有絕美視野的101景觀房，現在透過Klook訂房還可享5折優惠。

「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」受東區潮流文化所啟發，以搶眼色調打造全館136間不同風格的客房，客房以音樂及復古為設計主軸，溫暖高彩度家具、配件及每房備有復古黑膠CD播放器，及EPISODE精選CD，帶旅人重回經典金曲年代。

▲▼台北大安伊普索凱悅尚選酒店。（圖／Klook提供）

▲酒店豪華房有私人陽台和浴缸。

房型則有能俯瞰台北都會風景、將台北101變成窗景的101景觀房，亦可選擇備有私人陽台及浴缸的豪華房。客房內皆精選奢華備品，提供頂級寢具包含多家五星飯店採用的席伊麗床墊、精軟厚實的400織床單、降噪耳塞等；沐浴備品選用紐約現代簡約保養品牌MALIN+GOETZ、韓國美髮沙龍御用品牌UNIX吹風機並於房內提供臉部穴道按摩棒，為旅客溫柔褪下旅程一天的疲憊。

▲▼台北大安伊普索凱悅尚選酒店。（圖／Klook提供）

▲酒店衛浴空間。

公共空間方面，飯店與台中指標酒吧Lay Low合作，打造「The Social by Lay Low」空間，結合音樂、調酒、餐食、文藝及整面的黑膠唱片牆，將飯店傳統的大廳區域打造成慵懶舒適空間，提供入住旅客全天候享受多款免費零食及特色飲品，不僅將酒吧經典下酒菜搬到飯店，包含外婆辣菜脯起司、澳洲爐烤和牛等，也將邀請DJ與爵士樂團駐點演出。

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