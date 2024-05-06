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碧潭水舞有驚喜！煙火、優人神鼓都來了　巨型動物地景第2波登場

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火，今年觀旅局預告會再次施放花火。（資料照／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

不讓台北水舞嘉年華專美於前，新北「2024碧潭水舞」悄悄於粉專公布日期，今年將分為兩階段，從5/17開幕，連續一個月演出至6/16止，當晚將邀請優人神鼓為活動揭幕；第二階段則預告有地景裝置降落碧潭，6/22至8/31期間，有機會看到大型生物與煙火、水舞同框的畫面。

▲碧潭水舞5月20日起將推出6首不同曲目交錯輪播，白色鵝卵石及四季秋海棠排列成數個愛心造型,鳳仙花。（圖／新北市觀旅局提供）

▲碧潭水舞。（資料照／新北市觀旅局提供）

首屆台北水舞嘉年華搶先新北水舞登場，不少人直呼超美，而新北一年一度盛事「碧潭水舞」也因配合和美山螢火蟲季，延至5/17開跑。新北旅客粉專預告，「2024碧潭水舞」於5/17開幕，當晚7點邀請優人神鼓帶來結合水舞的演出，一直到6/16之間，每晚6:30至9:00一共有六場展演，每半小時演出1次，最終場為晚間9:00。

▲「2023碧潭水舞」首次施放煙火。（資料照／新北市觀旅局提供）

▲「2023碧潭水舞」首次以水、陸、空舞共演。（資料照／新北市觀旅局提供）

更精彩的還在後頭，新北旅客粉專預告，第二波碧潭水舞將以「另類水舞展演」結合大型地景裝置，於6/22-8/31接棒，同時，今年會再次施放煙火，被問及詳情，新北市觀旅局僅低調回應，「秒數跟場次都還在規劃中，會越來越精彩，敬請期待。」意味有機會看到大型生物與煙火、水舞同步現身，不輸給去年水、陸、空舞一起現身的視聽覺震撼，有興趣的民眾不妨將時間先筆記下來。

▲碧潭風景區即日起至9月13日展出三麗鷗家族「碧潭寫生趣」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲碧潭風景區去年展出三麗鷗家族「碧潭寫生趣」，2022年則有「角落小夥伴」。（資料照／記者彭懷玉攝）

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