王品集團母親節優惠懶人包！媽媽「姓名中1字」帝王蟹免費吃

▲王品牛排母親節推出尋人活動，媽媽「姓名中1字」帝王蟹免費吃。（圖／王品牛排提供）

記者黃士原／台北報導

隨著母親節即將到來，王品牛排除了再度推出尋人活動，招待媽媽吃帝王蟹之外，同集團多個品牌也祭出各種優惠，可免費吃到扇貝海鮮盤、義式焗烤扇貝、巴斯克乳酪等。以下整理王品旗下22個品牌在5月推出的母親節優惠活動。

王品牛排

即日起至5月31日，媽媽姓名中有「真、心、謝、禮」任一同音字，例如「珍／貞」、「欣」、「李」等，到全台分店內用消費2客套餐，出示證件，即送1375元的「起司焗烤帝王蟹」1份。另外，5月31日前，到門店內用消費2客套餐，並出示優惠活動畫面，送白酒奶油海大蝦佐干貝1份。

▲5月31日前，平日到夏慕尼消費2客套餐，出示指定活動畫面，送2份扇貝海鮮盤。（圖／王品提供）

夏慕尼

5月31日前，平日到店消費2客套餐，出示官網、FB粉絲團/LINE指定活動畫面，即送2份總價680元「扇貝海鮮盤」。

西堤牛排

5月31日前，不限平假日，到店內享用經典套餐1客，媽媽出示任一「年輕美照」，就送206元的「義式焗烤扇貝」1份，無痛升級海陸大餐。

THE WANG

5月期間，消費者在社群平台公開打卡，主廚送每桌母親「莓好馨意」1份，醇厚香濃的巴斯克乳酪，佐以新鮮藍莓。5月11日至5月12日每桌再獻上康乃馨花朵。

▲朝粥幫推出翻牌遊戲，最大獎是1380元雙人套餐券。（圖／王品提供）

朝粥幫

5月19日前為媽媽們準備翻牌遊戲，凡活動期間媽媽到店用餐，限時10秒內翻牌，翻出1隻龍蝦圖送260元贈菜券，2隻龍蝦送360元贈菜券。翻出3隻龍蝦，則可獲得最大獎品牌雙人套餐券1張。沒有摸到龍蝦，和媽媽擁抱30秒，也可現領80元甜點券1張，人人都有獎。

丰禾 台式小館

5月19日前，全台門店皆會準備限量特製花束及祝福小卡，向每位來店消費的媽媽致意，祝福小卡背面則印有丰禾起家雞、干鍋田園時蔬、麻油蜜糖地瓜條等人氣商品的贈菜券，可於下次消費使用。

享鴨

全台門店則推出為母傳旨活動，5月19日前，媽媽到店用餐，餐廳員工將會奉上聖旨，從中抽出一張，只要子女完成指定內容，有機會兌換兩人輕鬆享套餐、招牌片皮烤鴨1隻5折，或來店任選1道290元菜色。

▲5月19日前帶媽媽到全台莆田門店用餐，完成指定濾鏡遊戲，有機會免費吃到極上盛饌海陸盆菜。（圖／王品提供）

莆田

5月19日前，帶媽媽到全台莆田門店用餐，完成指定濾鏡遊戲，有機會免費吃到1280元的芙蓉蟹黃龍蝦球、千元的極上盛饌海陸盆菜。

聚日式鍋物

5月31日前推出多重活動，第一重：帶媽媽來店內用雙人瀑布系列餐點，並使用AI濾鏡偵測媽媽笑容幅度，笑得越開心領愈多蝦子，最多送12隻。第二重：媽媽來用餐就送限量逗媽扇，點雙人瀑布系列餐點，拍照上傳FB並打卡，就招待12隻鮮蝦1份。第三重：活動期間內用消費，並加入品牌LINE官方帳號，即可參與抽獎，最大獎為1480元的超多蝦蝦蝦蝦瀑布1座。

旬嚐

5月31日前，內用兩客套餐，每桌送528元松阪花寶盒，以精緻珠寶盒盛裝松阪豬花朵及康乃馨，增添節慶氛圍。消費套餐也可以用520元，加購原價680元海膽星鑽散壽司或日本鰤魚兩吃1份。

▲上傳媽咪到店用餐的照片，青花驕送待松阪花禮。（圖／王品提供）

青花驕

5月31日前，到店消費並上傳媽媽用餐照片到個人FB/IG，並註記品牌帳號，就送松阪花禮。

就饗鐵板燒

即日起，2人（含）以上相伴同行，穿紅色或藍色服飾，到店消費2客單人海陸套餐，2份獨享海鮮盤皆可免費升級「鮑魚海鮮盤」，3人到店消費3客單人海陸套餐，3份獨享海鮮盤均可免費升級。

hot 7鐵板燒

5月31日前，帶媽媽到店消費2客套餐，並拍照打卡標註「#海派蝦蝦叫」，即款待「嗆香鮮蝦」1份。

▲即日起至5月底，到阪前消費套餐，即可用499元加購980元的炙燒鮪魚戰斧+柚見果香特調 。（圖／王品提供）

阪前和牛鐵板燒

即日起至5月31日，不限平假日，到店消費套餐，可用優惠價499元加購980元的「炙燒鮪魚戰斧」與「柚見果香特調」2杯飲品。

Oh my!原燒

5月11日、12日兩日，為每桌家庭留影並提供專屬相框。7月底前，內用消費還能以399元加購夢幻饕客大賞拼盤。

和牛涮

5月18日前，成為LINE好友領券，帶媽媽消費2客極上和牛或頂級和牛套餐，就送459元的日本A5和牛。5月18日前消費打卡，再送每人日本A5和牛無限招待券1張。7月31日前到店消費2客極上和牛或頂級和牛套餐，可再贈日本A5和牛1份。

▲5月底前，到藝奇內用消費2客極上或名物套餐，出示活動畫面，就送櫻之干貝最中餅。（圖／王品提供）

藝奇和牛岩板燒

即日起至母親節當天，在藝奇FACEBOOK粉絲專頁活動貼文下，用「櫻」造句對媽媽的感謝再完成指定條件，5月17日有機會抽中1560元的經典套餐雙人券。5月20日前，再將與媽媽在藝奇用餐的合照，上傳至粉專指定貼文留言處，還有機會把日本MIYAWO陶土湯鍋3L和TSUDOI黑鐵釉美濃燒花型盤抱回家。5月底前，帶媽咪到店消費2客極上或名物套餐，即招待專屬花見禮櫻之干貝最中餅1份。

品田牧場

5月31日前，外帶自取享單筆88折。另外，今年每個周二都是獨享豬排滿腹日，內用消費點厚切腰內豬排套餐，結帳現折50元，等於現打88折。

陶板屋

消費2客套餐，就招待媽咪限定的葡萄柚鮮蝦沙拉1份。

▲尬鍋5月祭出加菜券及炒雞火鍋系列88折優惠。（圖／王品提供）



尬鍋

5月31日前與插畫家垃圾人聯名，推出厭世上班族系列活動，活動期間有多重好禮。第一重：到FB指定貼文留言，就送加菜優惠券，有機會獲得鮮蝦、鯛魚一盤或炸蛋贈菜。第二重：內用消費點炒雞火鍋，即可抽開運籤詩，能現領帶皮豬五花、鯛魚、銷魂雞肉飯等免費招待，人人有獎。第三重：結帳時出示名片，就送炒雞火鍋系列88折優惠券，不限平假日皆可使用。

12MINI

即日起推出外帶單筆滿6鍋，其中1鍋由12MINI招待，滿12鍋就送2鍋免費，依此類推。另外加碼逢12放送，5月12日當天上午10點，在品牌官方Line帳號發券送豆皮，免費加菜吃鍋。

最肉燒肉餐酒館

5月12日前，3人以上同行，即贈送澳洲全血和牛後腰角尖1份。

▲母親節4人同行，肉多多火鍋-送「肉肉山」1座。（圖／肉多多火鍋提供）

另外，搶攻母親節餐飲商機，肉多多火鍋即日起至5月12日推出用餐優惠，4人同行並點用套餐，就送由活力梅花豬肉片搭構成的「肉肉山」1座 。而台中「醴本」韓式燒肉則是推出「愛是唯一母親節4人套餐」，點就送松阪豬石鍋拌飯1份。

▲築間餐飲集團旗下5品牌聯手推出母親節寵愛媽媽活動。（圖／築間提供）

築間餐飲集團旗下紫木槿韓國烤肉、築間麻辣火鍋、繪馬別邸、有之和牛鍋物放題及本格和牛燒肉放題，聯手推出母親節寵愛媽媽活動，5月3日至5月19日每日17:00前，帶著媽媽且符合3人以上，店內用餐即享88折優惠。紫木槿韓國烤肉、築間麻辣火鍋及繪馬別邸在母親節當天，用餐就送「切片乳酪塔」1份。

