大口咬下炸出超濃桃子香！CREMIA「岡山白桃霜淇淋」開吃了

▲CREMIA最新日本岡山白桃霜淇淋開吃了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

繼宇治抹茶口味後，有著「北海道霜淇淋之神」美名的人氣冰淇淋品牌「CREMIA」，推出全新濃郁系「日本岡山白桃霜淇淋」新口味，大口咬下炸出濃濃白桃香，即日起於全門市正式開吃，數量有限、售完為止。

▲餅皮有原味、覆盆子、巧克力口味選擇。

CREMIA最新「日本岡山白桃霜淇淋」開吃，特別選用上品日本岡山白桃，加上北海道鮮奶製成，大口咬下炸出濃郁白桃香氣，搭配濃醇奶香，讓人忍不住一口接一口，罪惡爆表，即日起在全門市就能吃到，每支售價150元，售完為止，餅皮則除了原味之外，還有覆盆子、巧克力口味選擇。

且即日起只要加入官方會員還可享有一系列優惠，包括消費累積滿300元即可獲得「草莓霜淇淋第2支半價券」1張、消費累積滿1000元有「任1口味第2支半價券」1張、消費累積滿1500元有「單支6折券」1張、而消費累積2000元則可直接拿「任1口味買1送1券」1張。

除外，每年消費累積滿3000元即可成為品牌VIP，可享新品搶先吃（限本人1支）、每日餅乾升級2次，且每年消費滿1500元可延續VIP資格；加碼會員生日當月還可獲得6折生日禮券1張。

▲全家跨界合作New Balance推出全新「灰潮香草」霜淇淋，加碼吃「炭焙烏龍」新口味 。（圖／記者蕭筠攝）

另，霜淇淋控也不能放過「全家xNew Balance」聯手推出的全新「灰潮香草」霜淇淋，選用馬達加斯加天然香草萃取液結合台灣黑金竹炭粉製成，香氣十足，而灰色霜淇淋體搭配純黑餅皮，質感爆棚，欠吃又欠拍；同步還有全新「炭焙烏龍」新口味，使用新竹北埔的東方美人茶搭配台灣黑金竹炭粉調製而成，茶褐色的霜淇淋大口咬下帶有熟果香與蜂蜜香，每一口都超滿足，提醒炭焙烏龍霜淇淋只在雙口味店舖販售。

加碼激推「灰潮香草」結合「炭焙烏龍」的綜合胖胖口味，烏龍香草的濃郁滋味可是會讓人忍不住一口接一口，每支售價49元，即日起正式上市；至5月31日前凡購買霜淇淋還可免費獲得限量周邊小物「吊飾造型芳香片」，有霜淇淋、球鞋2款造型選擇，數量有限、送完為止，期間再加送New Balance百元購物金兌換券1張。

加碼5月9日前APP隨買跨店還有「Fami!ce買2送1」優惠，只要使用全盈+pay支付即享優惠，每人限購1組，數量有限、售完為止，兌換期限至7月10日。