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身分證中「1250」任2碼　升級烏魚子、北海道帆立貝吃到飽

▲新馬辣Plus+_北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣提供）

▲身分證中2碼，新馬辣Plus+升級北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣提供）

記者黃士原／台北報導

馬辣集團5月升級活動出爐了！只要身分證／健保卡／護照號碼含有「1250」任2碼，前往旗下6品牌用餐，可享有不同優惠，像是哞哞屋和牛燒肉加送雲林北港烏魚子吃到飽，新馬辣經典麻辣鍋Plus+升級北海道大帆立貝無限吃。

馬辣集團5月升級活動自5月1日起至5月31日止，2位成人以上同行，只要其中一位代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「1250」任2碼（可重複，例如11、00），提前至少一日預訂位置，主動告知參加升級活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

▲身分證中2碼，夯下去升級雲林北港烏魚子吃到飽 。（圖／馬辣提供）

哞哞屋和牛燒肉：選擇「夢幻世界三大和牛」方案，可享雲林北港烏魚子吃到飽，並加贈BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶，送完為止。

夯下去和牛燒肉放題：選擇「極上雙和牛牛排放題」方案，全桌可享雲林北港烏魚子吃到飽。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：選擇「特上和牛放題」或 「極上三和牛放題」方案，全桌可享XXL東石大蛤吃到飽。

新馬辣經典麻辣鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌可享九孔鮑魚吃到飽。

▲涮樂和牛的炙燒焦糖鮭魚握。（圖／馬辣提供）

▲涮樂和牛的炙燒焦糖鮭魚握。（圖／馬辣提供）

新馬辣經典麻辣鍋Plus+：選擇「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案，全桌可享北海道大帆立貝吃到飽。

涮樂和牛鍋物 食べ放題：選擇「松阪豚和牛放題」方案，每位成人送炙燒焦糖鮭魚握1貫。選擇「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」方案，可享炙燒焦糖鮭魚握吃到飽。

為了滿足肉食控的慾望，馬辣集團聯合旗下馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+、夯下去和牛燒肉放題、哞哞屋和牛燒肉專賣、問鼎、涮樂和牛鍋物食べ放題等7品牌，共同推出「吃爆3小時」方案，5月31日前，周一到周五2位成人以上同行，下午3點前進場（新馬辣大江店下午2點30分前），用餐時間從2小時延長至3小時，不怕吃不飽。

▲雙人同行並持今年度任一繳稅單據，敘日全日餐廳2人同行第2人餐費半價。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，又到了一年一度的5月報稅季，南港Buffet敘日全日餐廳推出限定優惠「繳稅不心碎」活動，5月1日起至5月31日平日午餐餐期，雙人同行並持今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、112年所得稅額試算通知書等，即享第2人餐費半價優惠，可以經典泰菜、北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。

關鍵字： 美食雲 馬辣 美食優惠 美食快訊 吃到飽 北海道帆立貝吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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