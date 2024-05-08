「2024台北大縱走」首場要來了！5／10開放報名　觀景台眺望山河

▲第一場「台北大縱走」將到劍潭山步道，圖為「微風平台」視角。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2024年第一場「台北大縱走」將於5月25日開跑！5月10日上午9時起開放線上報名，活動限300人，額滿為止，還未挑戰過此路線的民眾先來記下路線。

▲劍潭山步道「微風平台」是賞夕陽、夜景人氣景點。（圖／記者彭懷玉攝）



每年5月至8月，北市大地處均有舉辦「台北大縱走」生態解說導覽活動，今年同樣在夏季期間舉辦4場，由於免費參加，含生態、環境、歷史等解說一次到位，經常一開放預訂即秒殺，相當有人氣，而今年第一場訂在5月25日、5月10日上午9點起開放線上報名。

▲5月25日早上8:15起在捷運劍潭站1號出口旁集合報到。（圖／大地處提供，下同）



大地處表示，5月25日帶大家走台北大縱走第五段「劍潭山步道」，於早上8:15起在捷運劍潭站1號出口旁集合報到分組後，導覽老師分隊帶領前往復興廣播電台旁登山口進入，展開生動精彩的解說。

▲也因為曾是軍事管制區，步道沿途林相得以保持原始豐富，未經太多人為破壞。

接著，步行途經民宅和農地，抵達「毋忘在莒」巨岩和岩石頂上的大樹景觀，因此區域過去曾是軍事管制區，故有此標語激勵官兵，稜線沿途也可見不少舊崗哨；也因為曾是軍事管制區，步道沿途林相得以保持原始豐富，未經太多人為破壞。

▲北眼平台2023年才完工，可以一覽基隆河及淡水河。



活動最大亮點是劍潭山三角點旁的微風平台、北眼平台，從觀景台可以眺望基隆河及淡水河，遠處則是觀音山、林口台地。之後經過中央廣播電台圓山微波站，為稜線另一側，可飽覽基隆河、松山機場以及綿延不絕的山巒風光。活動最後，將回到劍潭捷運站2號出口附近的基河公園，會在此舉行步道音樂會。報名並全程參與的民眾，可在此填問卷領紀念品。

▲最後，將回到劍潭捷運站2號出口附近的基河公園，會在此舉行步道音樂會。