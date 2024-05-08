ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「2024台北大縱走」首場要來了！5／10開放報名　觀景台眺望山河

▲劍潭山登山步道「微風平台」夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲第一場「台北大縱走」將到劍潭山步道，圖為「微風平台」視角。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2024年第一場「台北大縱走」將於5月25日開跑！5月10日上午9時起開放線上報名，活動限300人，額滿為止，還未挑戰過此路線的民眾先來記下路線。

▲劍潭山登山步道「微風平台」夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲劍潭山步道「微風平台」是賞夕陽、夜景人氣景點。（圖／記者彭懷玉攝）

每年5月至8月，北市大地處均有舉辦「台北大縱走」生態解說導覽活動，今年同樣在夏季期間舉辦4場，由於免費參加，含生態、環境、歷史等解說一次到位，經常一開放預訂即秒殺，相當有人氣，而今年第一場訂在5月25日、5月10日上午9點起開放線上報名

▲台北大縱走第五段「劍潭山步道」。（圖／大地處提供）

▲5月25日早上8:15起在捷運劍潭站1號出口旁集合報到。（圖／大地處提供，下同）

大地處表示，5月25日帶大家走台北大縱走第五段「劍潭山步道」，於早上8:15起在捷運劍潭站1號出口旁集合報到分組後，導覽老師分隊帶領前往復興廣播電台旁登山口進入，展開生動精彩的解說。

▲台北大縱走第五段「劍潭山步道」。（圖／大地處提供）

▲也因為曾是軍事管制區，步道沿途林相得以保持原始豐富，未經太多人為破壞。

接著，步行途經民宅和農地，抵達「毋忘在莒」巨岩和岩石頂上的大樹景觀，因此區域過去曾是軍事管制區，故有此標語激勵官兵，稜線沿途也可見不少舊崗哨；也因為曾是軍事管制區，步道沿途林相得以保持原始豐富，未經太多人為破壞。

▲台北大縱走第五段「劍潭山步道」。（圖／大地處提供）

▲北眼平台2023年才完工，可以一覽基隆河及淡水河。

活動最大亮點是劍潭山三角點旁的微風平台、北眼平台，從觀景台可以眺望基隆河及淡水河，遠處則是觀音山、林口台地。之後經過中央廣播電台圓山微波站，為稜線另一側，可飽覽基隆河、松山機場以及綿延不絕的山巒風光。活動最後，將回到劍潭捷運站2號出口附近的基河公園，會在此舉行步道音樂會。報名並全程參與的民眾，可在此填問卷領紀念品。

▲台北大縱走第五段「劍潭山步道」。（圖／大地處提供）

▲最後，將回到劍潭捷運站2號出口附近的基河公園，會在此舉行步道音樂會。

關鍵字： 台北市旅遊 台北大縱走 劍潭站 劍潭山步道 臺北大縱走 熱血行腳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

北市「微風平台」180度賞夕陽美景！北藝貢丸、飛機呼嘯而過超忘憂

北市「微風平台」180度賞夕陽美景！北藝貢丸、飛機呼嘯而過超忘憂

胡志明市美食自由行！接地氣板凳早餐開啟一天

胡志明市美食自由行！接地氣板凳早餐開啟一天

迷客夏最新「3款夏日飲品」來了

迷客夏最新「3款夏日飲品」來了

台北直火燒烤餐廳推48盎司頂級紅屋牛排

台北直火燒烤餐廳推48盎司頂級紅屋牛排

每人只要799元住飯店免費吃自助早餐

每人只要799元住飯店免費吃自助早餐

帶媽媽到台南必玩的3大活動

帶媽媽到台南必玩的3大活動

超商指定茶飲系列買2送1限時3天囤

超商指定茶飲系列買2送1限時3天囤

大顆又多汁是招牌！台中20年湯包老店

大顆又多汁是招牌！台中20年湯包老店

WcDonald’s「幻の麥當勞」今天開賣！

WcDonald’s「幻の麥當勞」今天開賣！

只有今天！思樂冰經典口味買1送1

只有今天！思樂冰經典口味買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

飯店為何不給訪客進房　業者釋疑

王品集團母親節優惠懶人包

碧潭水舞5/17開幕！有煙火、優人神鼓

每人限購4顆！法朋門市開賣可頌蛋塔

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

「北部最大繡球花田」5/9開園

「內雙溪自然中心」免費入園時間曝

真的不用錢！2大樂園「媽媽免費玩」

超過50年的肉圓老店！被讚是基隆最強

證件拿出來！爽玩樂園「只要1元」

熱門行程

2024探旅新北定向越野 五股場即日起開放報名！

挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起「探索硬漢之路」

最新新聞更多

胡志明市美食自由行！接地氣板凳早餐開啟一天

迷客夏最新「3款夏日飲品」來了

台北直火燒烤餐廳推48盎司頂級紅屋牛排

每人只要799元住飯店免費吃自助早餐

帶媽媽到台南必玩的3大活動

超商指定茶飲系列買2送1限時3天囤

大顆又多汁是招牌！台中20年湯包老店

WcDonald’s「幻の麥當勞」今天開賣！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366