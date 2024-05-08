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2024宜蘭必逛8個夜市！最新營業時間表先筆記　爽逛上百攤位

▲▼礁溪吳沙澤蘭媽祖文化夜市。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲礁溪吳沙澤蘭媽祖文化夜市。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

逛夜市可是台灣人重要的夜晚活動，現在宜蘭每天都有夜市能逛，讓旅客在晚上又多了好去處。本篇就整理宜蘭每天能逛的夜市，有機會的話，不妨去走走吧！

▲▼礁溪吳沙澤蘭媽祖文化夜市。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲吳沙澤蘭媽祖文化夜市是礁溪最新夜市。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

周一　礁溪吳沙澤蘭媽祖文化夜市
位在礁溪的「吳沙澤蘭媽祖文化夜市」是礁溪新夜市，地點就在礁溪四城的吳沙澤蘭宮媽祖廟廣場。夜市固定每周一、二營業，有超過百個攤位讓旅客可以逛，讓民眾到礁溪玩時晚上又多了一個去處。

此外，羅東夜市早已是宜蘭代表夜市，且每天都有營業，從平價服飾、鞋店到在地特色小吃應有進有，不僅深受遊客喜愛，也是在地人休閒、用餐去處。

▲▼宜蘭羅東夜市11月人潮回流。（圖／記者郭芳如攝）

▲羅東夜市天天都能逛。（圖／記者郭芳如攝）

周二　南澳夜市
周二除了有上述的礁溪吳沙澤蘭媽祖文化夜市、羅東夜市同樣有營業外，還有南澳夜市可以去，南澳夜市鄰近南澳車站，屬於小規模夜市。

周三　清溝夜市
說到宜蘭必逛夜市，那就不能錯過位於冬山鄉的「清溝夜市」！清溝夜市號稱是宜蘭最大流動夜市，只在每周三營業，每次營業都有300多攤齊聚，沿著稻田綿延1公里以上，好吃好玩又好逛，深受不少旅客喜愛。

周四　員山夜市
周四推薦夜市則是「員山夜市」，該夜市鄰近員山公園，是許多人公認好逛的隱藏版夜市，平均攤位也有70攤左右，讓許多旅人可以逛街吃小吃。

▲▼頭城吉祥夜市。（圖／翻攝自頭城鎮公所官網）

▲頭城吉祥夜市。（圖／翻攝自頭城鎮公所官網）

周五　頭城吉祥夜市
現在周五最受歡迎的夜市，就是全新的「頭城吉祥夜市」。夜市距離頭城火車站走路僅5分鐘就能抵達，營業時間為每周五的下午5點30分至晚上10點30分，破百攤位集結各種特色小吃，讓旅客白天走訪頭城老街，或沿著海線欣賞太平洋美景，晚上返回市區後，再到吉祥夜市逛夜市。

周六　冬山夜市
周六想逛夜市則不妨到「冬山夜市」走一趟，該夜市同樣是當地人推薦的隱藏版流動夜市，知名小吃黃金燒肉刈包、QQ球等在這裡都吃得到，雖然部分店家在其他夜市也看得到，但都隨著流動夜市出現在不同地點，因此旅客若是周末造訪，不妨到冬山夜市看看有沒有喜歡的小吃吧。

周日　礁溪溫泉夜市
周日想逛夜市，則推薦可以到「礁溪溫泉夜市」走一趟。該夜市位於礁溪後火車站，集結上百攤位齊聚，在夜市營業當天道路也會進行封路，確保民眾能好好逛夜市。

關鍵字： 宜蘭旅遊 夜市 美食雲 美食情報 台灣特色系列

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